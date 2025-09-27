Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Homem morre em acidente com caminhão baú em rodovia no interior de MS

Colisão registrada em trecho da MS-134 deixou outras três pessoas feridas

Da redação

Da redação

27/09/2025 - 09h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Registrado na noite de sexta-feira (26), o acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão baú em trecho da MS-134, deixou três pessoas feridas, além de ocasionar à morte instantânea do condutor do Gol, identificado como Ademilson Pereira.

O acidente aconteceu no trecho da rodovia estadual que liga o município de Nova Andradina ao distrito de Nova Casa Verde, e a violência da batida deixou o corpo de Ademilson preso às ferragens. 

Pelo menos seis pessoas foram envolvidas nesse acidente, conforme apurado pelos portais locais Jornal da Nova e Nova News, sendo quatro ocupantes do carro de passeio, mais o motorista do caminhão baú e seu passageiro, que nesse caso não se feriram apesar do tombamento do veículo de carga. 

Vítima fatal

Identificado como Ademilson Pereira, o condutor de 37 anos transportava mais três homens que inicialmente foram apontados como sendo todos moradores da região de Nova Casa Verde. 

Com o acidente acontecendo poucos quilômetros distante do perímetro urbano, próximo ao Alambique em um trecho conhecido como Linha Daiana - como levantado pela repórter Bárbara Ballestero, do portal Nova News - a pista inclusive precisou ser interditada e o trânsito interrompido para os trabalhos de resgate e socorro. 

No local foi mobilizada ação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) do distrito de Nova Casa Verde, além de agentes das polícias Militar Rodoviária (PMR), Científica e Civil, para a devida perícia do local. 

Para além da morte instantânea do condutor, do Gol puderam ser socorridos dois passageiros com ferimentos mais generalizados e um terceiro em estado mais grave encontrado inconsciente pelos agentes de resgate. 

Recolhido pela empresa funerária, o corpo do condutor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos exames de necrópsia, enquanto os demais foram levados pelo Samu para o Pronto-Socorro do Hospital Regional que fica localizado no município de Nova Andradina. 

As investigações devem apurar tanto as causas, como a dinâmica específica que levaram ao choque entre os veículos, como se envolveram falha humana ou de equipamento. 

 

Assine o Correio do Estado

MATO GROSSO DO SUL

Sérgio Longen recebe 1° título de Cônsul Honorário do Japão de MS

Título dado pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional

27/09/2025 11h01

Compartilhar
Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes Reprodução/Fiems

Continue Lendo...

Com cerimônia de diplomação, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, foi nomeado com o título de Cônsul Honorário do Japão em Campo Grande, na noite de sexta-feira (26).

Fundada ainda em 1979, a Fiems trabalha para o desenvolvimento industrial do Estado, com o título sendo concedido agora a Longen como forma de reconhecimento pela sua atuação, que possibilitou um maior estreitamento inclusive entre as nações. 

Presente na celebração, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ressaltou justamente essa necessidade de estreitamento entre as relações comerciais, destacando o papel da Federação, e consequentemente de Longen, nesse sentido. 

O diploma foi lido em japonês pelo embaixador Teiji Hayashi, concedendo a Longen um mandato de cônsul honorário por cinco anos, que foi inclusive homenageado na cerimônia pela Associação Nipo-brasileira de Campo Grande.

"É o primeiro cônsul honorário da história de Mato Grosso do Sul. Sérgio, além de exercer uma liderança forte no Estado, como presidente da Fiems, também cultiva laços familiares com a comunidade através da sua esposa, Adriana Sato, nipo-brasileira de segunda geração. São motivos que mais do que o habilitam a trabalhar com a nossa embaixada", disse Hayashi. 

Cônsul Honorário

Título entregue pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional, sendo o primeiro para alguém de MS. 

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007, em parcerias estratégicas com governos e empresas que possibilitam um desenvolvimento industrial e investimento para as mais variadas áreas. 

"Ter um trabalho como esse é desafiador. Já temos importantes relações empresariais com o Japão, no meu caso, há mais de 20 anos, mas entendo que nós precisamos fomentar novas oportunidades para colocar Mato Grosso do Sul no caminho de parcerias sólidas e mostrar que é possível ampliarmos ainda mais as relações comerciais Brasil-Japão e Mato Grosso do Sul-Japão", disse o presidente. 

Vale lembrar, por exemplo, da comitiva local montada entre o o Governo do Estado e a Federação, para a rodada de agendas no Japão na chamada "Missão Ásia", que foi fundamental para viabilizar investimentos com empresários de Tóquio, já que Riedel foi ao continente inclusive mirando uma montadora específica, como acompanhou o Correio do Estado. 

Feliz pela honraria e proximidade entre Brasil e Japão, Longen ressalta que o país possui setores estratégicos importantes. 

"Todas as vezes que sentamos para negociação com o Japão, temos bons resultados. É nessa integração que espero trabalhar, juntamente com a diretoria da Fiems, para o avanço das nossas relações", concluiu. 
**(Com assessoria)

 

Assine o Correio do Estado

EVENTOS EXTREMOS

Alerta contra enchentes e vendavais será testado hoje e passa a valer em outubro

Quatro municípios do Estado estarão envolvidos no teste da nova ferramenta que emitirá uma sirene de 10 segundos

27/09/2025 09h30

Compartilhar
Alertas serão enviados após verificação de eventos extremos

Alertas serão enviados após verificação de eventos extremos Gerson Oliveira

Continue Lendo...

As populações de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas vão participar de um teste do Defesa Civil Alerta (DCA), ferramenta tecnológica que envia alertas visuais e sonoros para as pessoas que estão em área de risco de desastres naturais ou causados pelo homem, neste sábado, a partir das 14h.

Os alertas são emitidos em eventos de alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra e vendavais, conforme estabelecido pela Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade).

Além de Mato Grosso do Sul, todos os outros estados da região Centro-Oeste (Goiás e Mato Grosso) e o Distrito Federal também vão participar desta ação. Ao Correio do Estado, Lyderson Oursley Francisco, chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil do Estado explicou como vai funcionar essa prática.

“Essa tecnologia é usada para alerta extremo, quando há um real potencial de dano à saúde. Então, para os alertas comuns, que são os alertas amarelos e laranjas, que são disparados pelo Cemaden [Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais], não é utilizado”, disse.

Existem dois tipos de alertas: severos e extremos. No primeiro, eles são emitidos quando não há urgência imediata, ou seja, a população tem um tempo maior para se preparar e sair de determinada região. Nesse caso, vai soar um barulho no celular como se fosse uma notificação de SMS, além de uma mensagem automática com o que está acontecendo e orientações do que fazer.

Já a segunda situação é usada para casos críticos, do qual é necessário retirada imediata do local. Diante disso, será exibida uma mensagem semelhante a mesma do alerta severo acompanhada de um alarme sonoro parecido com uma sirene, com duração de 10 segundos, que será acionado independente do aparelho celular estar no modo silencioso. Porém, caso ele esteja desligado ou no modo avião, a mensagem não chegará.

Os alertas vão chegar aos celulares Android e IOS lançados a partir de 2020 e com cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G. Além disso, é necessário pontuar que o serviço é gratuito e não é necessário cadastro, baixar aplicativo ou indicar o CEP à nenhuma autoridade ou órgão.

“A hora que você entra ali naquela área [com desastre] que as torres triangulam e pegam o número do seu celular, você vai receber. Por exemplo, quando o Lago do Amor transbordou e interrompeu a via e estava muito alagado, então a gente triangula ali na região, que é o Jardim das Nações, Ipiranga, Piratininga e Universidade Federal, e somente aquela região vai receber o alerta, o resto de Campo Grande não”, explica Lyderson Oursley.

Além deste exemplo, o chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Desastres do órgão estadual citou a tempestade de areia que atingiu Campo Grande e outros municípios do Estado em outubro de 2021. Neste caso, seria emitido um alerta do tipo severo, ou seja, sem urgência imediata, pedindo para que a população se prepare e saia do local em, no máximo, duas horas.

“Nos incêndios florestais, entre o final do ano passado até o início deste ano, houve um incêndio muito grande na região do Salobra, próximo a BR, que acabou sendo interditada, não tinha como sair de Miranda e ir para Corumbá. Você chegava até o Salobro, parava ali e não tinha como prosseguir, porque o incêndio florestal estava muito grande. Então, a gente poderia ter disparado um Defesa Civil Alerta para a cidade de Corumbá nesta situação”, complementa Oursley à reportagem.

Como mencionado, Mato Grosso do Sul faz parte de um pacote da região Centro-Oeste que receberá o teste na tarde de sábado. Segundo Lyderson Oursley, o alarme não será emitido ao mesmo tempo em todos os estados, e deve seguir a seguinte ordem: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Portanto, está previsto que o alerta visual e sonoro seja lançado nos aparelhos celulares dos campo-grandenses, corumbaenses, douradenses e três-lagoenses por volta das 14h15min.

Alertas serão enviados após verificação de eventos extremos

FERRAMENTA

O Defesa Civil Alerta começou sua história no dia 10 de agosto do ano passado, com uma fase piloto realizada em 11 municípios das regiões Sul e Sudeste do País, que durou por um mês. Durante este período, foram enviados alertas de demonstração (iguais aos que vão ser emitidos neste sábado) à população visando informar sobre a função da nova ferramenta.

Diante do êxito nos testes, todos os estados do Sul e Sudeste ficaram aptos a utilizar a tecnologia, no dia 4 de dezembro de 2024. Ambas as regiões foram priorizadas pelo alto número de desastres que aconteceram nestes sete estados. Tanto que, desde o primeiro dia de utilização do DCA, Santa Catarina lidera, com 185 alertas emitidos, seguido por São Paulo e Minas Gerais, com 163 e 40 alertas emitidos, respectivamente.

Em seguida, foi a vez da região Nordeste receber a nova tecnologia, com o teste realizado no dia 14 de junho deste ano e implementação completa quatro dias depois. Desde então, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe já contam com a ferramenta em sua plena funcionalidade.

Logo depois, a região Norte foi a contemplada. Nos dias 20 e 24 deste mês aconteceram o teste e implantação total, respectivamente, nos sete estados nortistas.

Agora, será a vez da região Centro-Oeste, que receberá o teste neste sábado e está prevista a implantação completa a ser realizada no dia 1º de outubro.

A Defesa Civil disponibilizou à reportagem o som que irá tocar hoje nos celulares da população sul-mato-grossense. Confira:

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 1 dia

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3497, sexta-feira (26/09)

3

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 1 dia

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 751, sexta-feira (26/09)

5

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois