Homem que matou família da ex queimada é indiciado por feminicídio

No final da tarde desta segunda-feira (10), a Polícia Civil indiciou o suspeito, de 31 anos, por feminicídio da ex e da mãe dela, e por homicídio pela morte do filho adolescente da vítima

Laura Brasil

10/11/2025 - 17h30
A Polícia Civil indiciou por feminicídio contra o suspeito de esfaquear e matar a ex-namorada, o filho adolescente e a mãe dela e incendiar a residência. Higor Thiago de Oliveira, de 31 anos, cometeu o crime em Rochedo.

O indiciamento contra Higor é por feminicídio da ex-namorada, Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, e da mãe dela, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, além de homicídio pela morte do filho da vítima, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

No final da tarde, conforme apurado pelo Correio do Estado, Higor foi encaminhado para passar por exame de corpo de delito e coleta de digitais, e, posteriormente, para audiência de custódia. A polícia pediu que ele responda ao processo preso.

O delegado Jarley Inácio de Souza, em conversa com a reportagem, aventou a possibilidade de a prisão ser convertida em preventiva. Naquele momento, a equipe realizava o levantamento de câmeras de segurança para traçar os passos do suspeito.

O laudo preliminar da perícia confirmou que a mãe da vítima foi morta com pelo menos seis facadas e que o adolescente levou três golpes. Devido à carbonização do corpo de Rosimeire, uma tomografia foi solicitada para determinar quantos golpes ela sofreu.

Feminicídio

Durante a madrugada, estavam na casa de Rosimeire ela, a mãe e o filho. A vítima chegou a telefonar para uma amiga, dizendo que havia alguém na residência, mas não conseguiu identificar de quem se tratava.

Inicialmente, a polícia foi acionada e isolou a área, enquanto moradores tentavam combater o fogo até a chegada dos bombeiros.

O ex-namorado, que possui histórico de violência doméstica e, em outro relacionamento, chegou a agredir uma mulher com uma facada, foi localizado dormindo em uma república onde residia.

No local, a perícia recolheu peças de roupa e outros objetos. Ele foi encaminhado à delegacia, onde negou ter cometido o crime e afirmou que estava em outro lugar.

Cada corpo, conforme informou o delegado, estava em um cômodo da casa, uma cena que chama a atenção, já que ninguém na vizinhança ouviu gritos ou pedidos de socorro, apenas o telefonema feito pela vítima à amiga, em que disse que “tinha alguém na casa”, sem identificar a pessoa.

A motivação teria sido o fato de o suspeito não aceitar o término do relacionamento.

Ex-funcionário é condenado por desvio de R$ 326 mil de empresa

Depois de trabalhar mais de 20 anos na empresa, responsável pela folha de pagamento criou esquema para desviar valores para sua conta pessoal

10/11/2025 17h00

Um ex-funcionário de uma empresa de transportes foi condenado pela 8ª Vara Cível de Campo Grande a reparar a instituição por danos materiais após desviar um total de R$ 326.539,65 da folha de pagamento.

Segundo informações do processo, o ex-empregado atuou por mais de 20 anos na empresa e era responsável pela folha de pagamento dos funcionários.

Desvios

Após a transportadora contratar uma empresa especializada para realizar auditoria interna, foi descoberto que, entre maio de 2013 e novembro de 2015, o funcionário havia efetuado diversos desvios de valores da conta bancária da empresa para sua conta pessoal.

Para fazer os desvios, ele elaborava mensalmente duas folhas de pagamento distintas: uma real, com os valores efetivos devidos aos empregados, e outra fictícia, com lançamentos inflados, que servia de base para a liberação dos recursos financeiros.

Após receber o valor total referente à folha falsificada, o ex-funcionário realizava os pagamentos corretos aos colaboradores e ficava com a diferença.

A fraude foi descoberta porque as transferências para sua conta pessoal eram muito superiores ao valor de seu salário que, na época, não ultrapassava R$ 2.200,00.

Decisão

A perícia judicial confirmou o prejuízo total de R$ 326.539,65, valor reconhecido como indevido.

Na sentença foi destacado que a empresa apresentou provas robustas, como extratos bancários, planilhas e documentos contábeis, enquanto a defesa não comprovou a alegação de que os valores eram destinados a pagamentos informais a outros empregados.

“Há provas suficientes de que o réu, abusando da confiança que lhe fora depositada, promoveu desvio de valores em benefício próprio, devendo ressarcir o prejuízo causado, sob pena de enriquecimento sem causa”, registrou o juiz Mauro Nering Karloh na decisão.

 

SUGAR BABY

Em dois anos, número de "sugars" sobe mais de 40 mil em MS

Mulheres jovens que buscam homens financeiramente estáveis lideram o perfil sul-mato-grossense

10/11/2025 16h51

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo Divulgação

De 2023 a 2025, Mato Grosso do Sul teve crescimento de 20,7% de "sugars" (pessoas que se relacionam com base no estilo de vida elevado), saindo de 200.848 para 242.547 usuários. Os dados foram divulgados pelo MeuPatrocínio, plataforma de relacionamentos Sugar da América Latina.

Com uma ampla vantagem, o perfil em Mato Grosso do Sul mais cadastrado na plataforma foi de mulheres "sugar babies", com 197 mil. O número é 3,8 vezes maior que o segundo colocado, referente aos sugar babies masculinos (51 mil). 

O crescimento acompanha o avanço econômico do estado, impulsionado pelo agronegócio e pelo turismo, e evidencia um público que busca relacionamentos baseados em ambição, reciprocidade e estilo de vida confortável.

De 2023 para 2025 

  • Sugar Babies femininas: 128 mil → 197 mil
  • Sugar Babies masculinos: 45 mil → 51 mil
  • Sugar Daddies: 20 mil → 27 mil
  • Sugar Mommies: 5 mil → 8 mil

Perfil financeiro e etário dos Sugars em MS

  • Sugar Daddies: renda média mensal de R$ 71 mil e idade média de 38 anos
  • Sugar Mommies: renda média mensal de R$ 49 mil e idade média de 46 anos
  • Sugar Babies: idade média de 26 anos

Panorama do Centro-Oeste

Entre 2023 e 2025, todos os estados da região Centro-Oeste apresentaram crescimento expressivo no número de usuários. 

  • Goiás - de 511.780 para 623.179 (+21,8%)
  • Distrito Federal - de 507.588 para 616.105 (+21,3%)
  • Mato Grosso - de 254.303 para 302.866 (+19,1%)
  • Mato Grosso do Sul - de 200.848 para 242.547 (+20,7%)

O levantamento mostra uma tendência regional sólida de expansão, impulsionada pelo dinamismo econômico e populacional do Centro-Oeste, e o Mato Grosso do Sul como um novo vetor de crescimento do relacionamento sugar, integrando ambição e qualidade de vida à dinâmica afetiva da região.

O que é ser Sugar Baby, Daddy ou Mommy?

No mundo Sugar, o Sugar Daddy é um homem maduro, bem-sucedido e generoso, que busca uma relação leve, de experiências e cumplicidade. O mesmo ocorre para as Sugar Mommies, mulheres acima dos 40 anos que se relacionam com homens mais jovens, fornecendo um apoio financeiro estável.

Já a Sugar Baby é uma mulher (ou homem) jovem que valoriza relacionamentos com essas pessoas experientes e financeiramente estáveis, e que desfruta da boa vida fornecida pelo parceiro (a).

