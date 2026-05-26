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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem tenta matar funcionária de supermercado na Júlio de Castilho

Segundo o suspeito, ao comprar uma caixa de cerveja no estabelecimento, constatou que algumas latinhas estavam vazias. Ao pedir o estorno, os funcionários negaram, fato que o deixou alterado

João Pedro Flores

26/05/2026 - 09h00
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Um homem, de 38 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (25), após tentar matar uma funcionária de um supermercado na Avenida Júlio de Castilho. Segundo informações iniciais, o indivíduo teria invadido o estabelecimento comercial e efetuado um disparo com uma pistola, atingindo a mulher.

Ao ser questionado sobre a motivação do crime, o criminoso informou que estava ingerindo bebida alcoólica com amigos e que, ao comprar uma caixa de cerveja no supermercado, constatou que algumas latinhas estavam vazias.

Ele relatou, ainda, que retornou ao estabelecimento para solicitar o ressarcimento do valor correspondente, porém os funcionários negaram o estorno, fato que o deixou alterado. Diante da negativa, o rapaz voltou à residência, pegou a arma e foi novamente ao supermercado, ocasião em que discutiu com a funcionária logo na entrada do estabelecimento.

O Batalhão de Choque conseguiu identificar o autor do crime através da moto usada durante os fatos. O proprietário do veículo foi abordado pelos policiais e relatou que não possuia envolvimento com o ocorrido. Contudo, informou que, momentos antes, o criminoso estava em seu automóvel e abandonou a motocicleta após esta apresentar uma "pane seca".

A testemunha relatou ainda que passou a tarde ingerindo bebida alcoólica juntamente com o autor, tendo inclusive emprestado o automóvel para que este adquirisse cervejas. Acrescentou que, durante a confraternização, visualizou na cintura do autor uma arma de fogo. Ele indicou o endereço da residência do suspeito, conduzindo a equipe policial até a Rua Toró, no bairro Zé Pereira.

Ao chegar ao local, a equipe visualizou o indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou fugir a pé. O suspeito foi acompanhado e abordado ao final da quadra. Questionado sobre o motivo de correr dos policiais, ele conta que ficou nervoso e assustado.

Inicialmente, o homem negou qualquer participação na tentativa de homicídio, mesmo após lhe serem apresentadas imagens do fato. Porém, posteriormente, confessou a prática do crime.

Ele confessou também que a arma de fogo estava escondida em um quarto de sua residência. Questionado sobre a procedência da pistola, o autor relatou que a adquiriu há aproximadamente três anos, pelo valor de R$ 6.000,00, em uma chácara.

O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol). O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

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escândalo

Pivô da "demissão" de desembargador, Palermo é recapturado pela PF

Mais de seis anos depois de ser liberado da prisão por Divoncir Maran, o megatraficante condenado a 126 anos de prisão foi localizado na Bolívia

26/05/2026 10h59

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Gerson Palermo estava foragido fazia seis anos e agora foi preso pela PF na região de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia

Gerson Palermo estava foragido fazia seis anos e agora foi preso pela PF na região de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia

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Pivô da "demissão" do desembargador Divoncir Maran do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o megatraficante Gerson Palermo, condenado a 126 anos de prisão e foragido desde abril de 2020, foi recapturado pela Polícia Federal nesta terça-feira (26) na Bolívia

O desembargador concedeu o benefício de prisão domiciliar em meio ao feriadão de Tiradentes (21 de abril) de 2020, apesar da série de condenações que pesavam contra o traficante. 

Divoncir acatou o argumento de que ele corria risco na prisão por conta da covid e determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica. Porém, horas depois rompeu o equipamento e fugiu. 

Desde então ele estava na lista de mais procurados do Brasil e agora foi localizado na Bolívia, segundo reportagem publicada pela CNN. A PF ainda não divulgou detalhes sobre a prisão e nem sobre sua provável deportação ao Brasil. Ele foi preso na região de Santa Cruz de La Sierra. 

O piloto Gerson Palermo, que estava no presídio federal de Campo Grande, é apontado como um dos chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Mato Grosso do Sul.

Ele tem longo histório de envolvimento com o crime. Em agosto de 2000, Palermo participou do de um Boeing 727 da antiga Vasp. O avião saiu do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba e foi sequestrado cerca de 20 minutos após a decolagem.

O avião foi forçado a pousar em Porecatu (PR), quando o grupo roubou malotes do Banco do Brasil, com cerca de R$ 5,5 milhões. Palermo foi condenado a 66 anos e 9 meses de prisão.

Já em março de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação All In contra um esquema de tráfico internacional de drogas e Palermo foi apontado como um dos chefes do grupo.

Segundo a investigação, a cocaína saía da Bolívia em aviões até Corumbá (MS) e depois era levada em caminhões para outros estados,seguindo a rota do tráfico. Por tráfico e associação para o tráfico, Palermo foi condenado a mais 59 anos de prisão. Ao todo, as penas somam quase 126 anos.

Suspeitas

Mesmo com as condenações, o traficante foi solto pelo plantão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E mensagens encontradas nos celulares de assessores do gabinete incrementam o inquérito da PF que a sentença foi vendida.

“Vai entrar esse HC, chefe pediu para prover”, diz uma mensagem encontrada pela PF. Em outra, uma assessora diz: "foi determinação do desembargador", mostraram conversas entre servidores que atuaram a pedido do desembargador. 

Depois da fuga, o desembargador foi denunciado pelo juíz Rodrigo Pedrini Marcos, de Três Lagos. O  CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abriu investigação e em feveriro deste ano, quase seis anos após a fuga do traficante, Divoncir foi aposentado compulsoriamente. Porém, ele já havia se aposentado antes disso. 

Esta aposentadoria compulsória, porém, pode cair por terra. O STF (Supremo Tribunal Federal) julga nesta semana o fim da aposentadoria compulsória de magistrados. Será nesta terça-feira (26), analisado pela Primeira Turma da Corte.

Em março, Flávio Dino decidiu que não existe mais a aposentadoria compulsória como “punição” a magistrados e que infrações graves desses servidores públicos devem ser punidas com perda do cargo.

Além de estar envolvido no escândalo da libertação do megatraficante, Divoncir Maran também foi alvo da operação Ultima Ratio, em 24 de outubro de 2024. Segundo a PF, ele fazia parte de um esquema de venda de sentenças que também envolvia outros cinco desembargador da ativa e um aposentado. 

 

Declaração de IR

MS ainda têm 160 mil contribuintes que não declararam o Imposto de Renda

A expectativa é de receber 650 mil declarações até o final do prazo

26/05/2026 10h45

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Arquivo/Agência Brasil

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O prazo para declarar o Imposto de Renda de 2026 está se aproximando do final e à poucos dias de expirar o Estado ainda espera receber 160 mil declarações para atingir a meta de 650 mil. 

A data limite para apresentar a declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, se encerra na próxima sexta-feira (29) e para atingir a meta a Receita Federal espera receber cerca de 24 mil declarações por dia. 

Até o presente momento já foram recebidas 490 mil declarações e de ontem para hoje foram transmitidos 23.281 documentos, sendo o dia que mais obteve declarações, superando os 21.621 entregues no dia 23 de março, data de início do período.  

A princípio a tendência é de que este número aumente durante a semana para que possa atingir a marca esperada. 

De acordo com a assessoria da Receita Federal de Campo Grande, para atingir a meta esperada é necessário contar com a responsabilidade do contribuinte, que tem que se atentar ao prazo para não ficar em débito com a receita. 

Ainda segundo a assessoria, o número de declarações recebidas até o presente momento é similar ao do ano passado, mostrando que a população tem se atentado ao prazo. 
 

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