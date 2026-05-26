Homem tenta matar funcionária de supermercado na Júlio de Castilho

Um homem, de 38 anos, foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (25), após tentar matar uma funcionária de um supermercado na Avenida Júlio de Castilho. Segundo informações iniciais, o indivíduo teria invadido o estabelecimento comercial e efetuado um disparo com uma pistola, atingindo a mulher.
Ao ser questionado sobre a motivação do crime, o criminoso informou que estava ingerindo bebida alcoólica com amigos e que, ao comprar uma caixa de cerveja no supermercado, constatou que algumas latinhas estavam vazias.
Ele relatou, ainda, que retornou ao estabelecimento para solicitar o ressarcimento do valor correspondente, porém os funcionários negaram o estorno, fato que o deixou alterado. Diante da negativa, o rapaz voltou à residência, pegou a arma e foi novamente ao supermercado, ocasião em que discutiu com a funcionária logo na entrada do estabelecimento.
O Batalhão de Choque conseguiu identificar o autor do crime através da moto usada durante os fatos. O proprietário do veículo foi abordado pelos policiais e relatou que não possuia envolvimento com o ocorrido. Contudo, informou que, momentos antes, o criminoso estava em seu automóvel e abandonou a motocicleta após esta apresentar uma "pane seca".
A testemunha relatou ainda que passou a tarde ingerindo bebida alcoólica juntamente com o autor, tendo inclusive emprestado o automóvel para que este adquirisse cervejas. Acrescentou que, durante a confraternização, visualizou na cintura do autor uma arma de fogo. Ele indicou o endereço da residência do suspeito, conduzindo a equipe policial até a Rua Toró, no bairro Zé Pereira.
Ao chegar ao local, a equipe visualizou o indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou fugir a pé. O suspeito foi acompanhado e abordado ao final da quadra. Questionado sobre o motivo de correr dos policiais, ele conta que ficou nervoso e assustado.
Inicialmente, o homem negou qualquer participação na tentativa de homicídio, mesmo após lhe serem apresentadas imagens do fato. Porém, posteriormente, confessou a prática do crime.
Ele confessou também que a arma de fogo estava escondida em um quarto de sua residência. Questionado sobre a procedência da pistola, o autor relatou que a adquiriu há aproximadamente três anos, pelo valor de R$ 6.000,00, em uma chácara.
O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol). O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.