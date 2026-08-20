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Novo Endereço

Vereador sugere terreno na Ernesto Geisel para novo Hospital Municipal

Área próxima ao cruzamento com a Avenida Mascarenhas de Moraes é apresentada como alternativa após Prefeitura desistir da Chácara Cachoeira

Welyson Lucas

20/08/2026 - 16h32
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A busca por um novo endereço para o Hospital Municipal de Campo Grande ganhou uma nova alternativa. O vereador Ronilço Guerreiro sugeriu que um terreno localizado na região das avenidas Ernesto Geisel e Mascarenhas de Moraes seja avaliado pela Prefeitura para receber a futura unidade hospitalar.

A sugestão surge depois de o município desistir da área inicialmente prevista no bairro Chácara Cachoeira. Duas licitações realizadas para viabilizar o empreendimento no local terminaram sem empresas interessadas, levando a administração municipal a procurar outro endereço para tirar o projeto do papel.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a Prefeitura passou a avaliar novas possibilidades e pretende priorizar áreas próximas às saídas da cidade e com condições de facilitar o acesso da população que depende da rede pública de saúde.

É nesse cenário que Ronilço defende a inclusão do terreno próximo ao encontro da Ernesto Geisel com a Mascarenhas de Moraes entre as alternativas analisadas pelo Executivo.

A proposta, até o momento, é apenas uma sugestão e não representa uma definição sobre o novo endereço do hospital.

O principal argumento apresentado pelo vereador é a localização. A região possui ligação com importantes corredores viários de Campo Grande e, na avaliação do parlamentar, poderia facilitar o deslocamento de moradores de diferentes pontos da Capital, inclusive daqueles que utilizam o transporte coletivo.

Localização entra na discussão

A sugestão deverá passar pela avaliação da Prefeitura caso seja incorporada ao conjunto de alternativas estudadas para o hospital. Antes de qualquer definição, aspectos como propriedade do terreno, dimensões, infraestrutura disponível, acessibilidade, impactos no entorno e viabilidade técnica precisam ser considerados.

Ronilço sustenta que a facilidade de acesso deve ter peso na escolha do novo endereço, principalmente porque o Hospital Municipal será voltado ao atendimento da população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o vereador, uma área conectada a grandes avenidas pode reduzir dificuldades de deslocamento de pacientes e acompanhantes.

A Avenida Ernesto Geisel corta diferentes regiões de Campo Grande e constitui um dos principais eixos viários da Capital. A Mascarenhas de Moraes, por sua vez, é uma importante ligação da região norte da cidade.

A posição estratégica das duas vias é um dos pontos utilizados para justificar a apresentação da área como alternativa.

A localização, entretanto, é apenas um dos fatores envolvidos. Um hospital de grande porte exige espaço para a implantação da estrutura, circulação de ambulâncias, estacionamento, acesso de pacientes e profissionais, além de condições para eventuais ampliações futuras.

Prefeitura procura novo endereço

A desistência da Chácara Cachoeira fez a Prefeitura voltar a uma etapa fundamental do projeto: a definição de onde o Hospital Municipal será construído.

A área havia sido escolhida para receber o empreendimento, mas a falta de interessados nas duas licitações realizadas pelo município inviabilizou a continuidade da proposta naquele endereço.

Com isso, a administração passou a procurar alternativas que atendam às necessidades técnicas e de acesso previstas para a unidade.

A escolha do novo terreno também deverá considerar o impacto sobre o trânsito, a disponibilidade de transporte coletivo, a distância em relação às regiões atendidas e a capacidade das vias do entorno de absorver o movimento provocado por uma estrutura hospitalar.

Por enquanto, não há um novo endereço definido. O terreno sugerido por Ronilço Guerreiro, na região das avenidas Ernesto Geisel e Mascarenhas de Moraes, passa a integrar a discussão como uma possível alternativa, mas eventual escolha dependerá da análise e da decisão da Prefeitura de Campo Grande.

Projeto prevê 259 leitos e investimento milionário

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, o projeto elaborado para o Hospital Municipal de Campo Grande prevê uma estrutura com 259 leitos, dos quais 49 seriam destinados ao pronto atendimento e 190 às enfermarias.

O planejamento inclui ainda unidades de terapia intensiva (UTIs) adulta e pediátrica, 10 salas cirúrgicas, 53 consultórios e 19 salas para exames, com capacidade para procedimentos como tomografia, ressonância magnética, mamografia, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia.

Projeto do Hospital Municipal prevê 259 leitos, UTIs adulta e pediátrica, centro cirúrgico e estrutura para exames. Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande.

A estrutura foi projetada com quatro pavimentos, subsolo, térreo, primeiro e segundo andares, além de centro de diagnósticos, laboratório, guarita, jardim e estacionamento com 225 vagas. Ao todo, o complexo hospitalar deverá ocupar aproximadamente 14,9 mil metros quadrados.

No primeiro edital, quando a construção ainda estava prevista para o terreno entre as ruas Raul Pires Barbosa e Augusto Antônio Mira, na Chácara Cachoeira, o investimento estimado para a obra era de R$ 210 milhões.

Outros cerca de R$ 80 milhões seriam destinados à compra de mobiliário e equipamentos médicos e hospitalares.

O planejamento também previa aproximadamente R$ 20 milhões por ano para serviços de manutenção, segurança, climatização, jardinagem e outras atividades relacionadas ao funcionamento da estrutura.

A previsão estabelecida no projeto era de 24 meses de obras a partir do início da construção. Com a desistência da área da Chácara Cachoeira e a busca por um novo endereço, entretanto, a implantação do hospital dependerá agora da escolha do terreno e dos próximos procedimentos adotados pela Prefeitura para viabilizar o empreendimento.

Prefeitura não responde sobre novo local

O Correio do Estado procurou a Prefeitura de Campo Grande para saber se o terreno sugerido pelo vereador Ronilço Guerreiro será avaliado como possível local para a construção do Hospital Municipal, quais outras áreas estão em análise e se há prazo para a definição do novo endereço.

Até a publicação desta reportagem, o município não havia respondido aos questionamentos.

vai à sanção

Câmara aprova regulamentação para estacionamento de patinetes elétricos em Campo Grande

Objetivo é evitar que equipamentos sejam deixados em calçadas e locais que criem barreiras à circulação de pedestres, especialmente pessoas com deficiência

20/08/2026 15h32

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Proposta quer regulamentar locais para estacionamento de patinetes elétricos e bicicletas

Proposta quer regulamentar locais para estacionamento de patinetes elétricos e bicicletas Foto: Paulo Ribas

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Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, nesta quinta-feira (20), projeto de lei complementar que promove alterações no Código de Polícia Administrativa, com mudanças relacionadas ao estacionamento e à disposição de veículos de micromobilidade, como patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas sem estação física (dockless) nas ruas.

De acordo com a proposta, de autoria do vereador Neto Santos, a ausência de regulamentação específica tem resultado no abandono irregular de equipamentos em calçadas, criando barreiras à circulação de pedestres, especialmente pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A proposta dispõe que o estacionamento e a disposição destes tipos de veículos não poderão obstruir a livre de circulação de pedestres, sendo vedado o abandono dos equipamentos na faixa livre destinada à circulação de pedestres, que deve manter a largura mínima estabelecida nas normas de acessibilidade vigentes.

O texto também estabelece que o Executivo Municipal poderá delimitar zonas de 'Proibido Estacionar' para veículos de micromobilidade em calçadas ou em locais de grande fluxo de pedestres.

As empresas operadoras destes serviços serão direta e objetivamente responsáveis pela remoção e organização dos equipamentos que estiverem em desacordo com a lei, sujeitando-se às penalidades de apreensão e multa.

O Poder Executivo fará regulamentações complementares no que couber.

Na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final (CCJ), o parecer aponta que a regulamentação do estacionamento de veículos de micromobilidade nas calçadas e logradouros municipais é tema eminentemente de interesse local, relacionado à organização do mobiliário urbano, à segurança viária e à garantia de acessibilidade nas vias públicas, matérias que se inserem no âmbito da competência municipal.

"O presente projeto concretiza tais diretrizes ao organizar o uso do espaço público por novos modais de transporte, exercendo a competência suplementar municipal", diz o parecer favorável a tramitação da proposta.

O projeto foi aprovado em única votação e segue para sanção da prefeita Adriane Lopes (PP).

Patinetes elétricos

O sistema de aluguel de patinetes elétricos começou a ser operado no mês de julho em Campo Grande. O período de teste será de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. 

A empresa responsável pelo sistema de compartilhamento dos veículos é a JET, presente em mais de 35 cidades brasileiras e em oito países. 

O teste inicial começou com a distribuição de patinetes elétricos no Centro, Vila do Polonês, Parque do Soter e Jardim dos Estados.

Para utilizar os veículos, o usuário precisa realizar o download do aplicativo da JET, escanear o QR Code presente no patinete e contratar o plano escolhido. Dentro do aplicativo, também é possível ver os pontos de coleta dos patinetes, a carga de cada um e quantos patinetes estão disponibilizados no ponto mais próximo.

Para desbloquear o patinete, a taxa é de R$ 0,99 e a cobrança é feita por minuto utilizado. O valor inicial é de R$ 0,33 a cada minuto utilizado, podendo chegar a R$ 0,59 por minuto aos finais de semana e em horários de pico. 

Desde agosto de 2023, os patinetes elétricos são considerados dispositivos de mobilidade pessoas no Brasil. Assim, sua condução deve seguir algumas regras:

  • Não é necessário ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para andar de patinete, mas é necessário ter mais de 18 anos;
  • A velocidade máxima do sistema da JET é de 20 km/h;
  • É recomendado o uso de capacete; 
  • Ao andar à noite, é recomendável usar um item refletivo;
  • Não é permitido andar em pares, o uso é individual; 
  • Não é permitido andar de patinete sob efeito de álcool.

Os lugares permitidos para o uso dos patinetes são:

  • Faixas de bicicletas, ciclovias e todas de ciclismo;
  • Áreas de pedestres, com velocidade máxima de 6 km/h;
  • Ruas onde o limite de velocidade permitido é de 40 km/h.

Formação

Convocados para Curso da GCM têm até hoje para fazer matrícula

Prefeitura chamou 30 aprovados no concurso; candidatos devem enviar documentação até as 23h59 desta quinta-feira

20/08/2026 14h00

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Divulgação/ GCM

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Os 30 candidatos convocados para a próxima etapa do concurso da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande têm até as 23h59 desta quinta-feira (21) para realizar a matrícula no Curso de Formação. A convocação foi publicada pela Prefeitura nesta quarta-feira (19) e contempla candidatos considerados aptos na etapa de investigação social.

A matrícula é obrigatória para os convocados e deve ser feita dentro do prazo estabelecido no edital. Quem não cumprir as exigências pode ficar de fora da etapa seguinte do concurso.

Os candidatos devem preencher e assinar a ficha de matrícula e reunir toda a documentação exigida no edital.

Depois, os documentos precisam ser digitalizados em um único arquivo no formato PDF e enviados para o e-mail [email protected].

Após o envio, o candidato deve aguardar a confirmação de recebimento pela Comissão do Concurso.

A relação dos 30 convocados, a ficha de matrícula e as demais orientações estão disponíveis no Anexo I do edital publicado pela Prefeitura.

Curso começa em setembro

A formação corresponde à 6ª etapa do concurso e tem caráter classificatório e eliminatório. A aula inaugural está marcada para 8 de setembro, às 8h, no Teatro do Paço Municipal.

Na ocasião, os candidatos receberão informações sobre os locais e horários das demais atividades.

O curso terá 760 horas de formação, com aulas teóricas e atividades práticas. A programação será em período integral e poderá incluir atividades aos sábados, domingos, feriados e também no período noturno.

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir média final mínima de 60 pontos, além de cumprir os critérios previstos para as avaliações práticas.

A frequência mínima exigida é de 90%.

Durante o Curso de Formação, os convocados deverão ter dedicação exclusiva às atividades. O edital também prevê o pagamento de bolsa-auxílio equivalente a 50% do vencimento inicial do Guarda Civil Metropolitano de 3ª Classe, calculada de forma proporcional aos dias de curso.

A conclusão e aprovação na formação são necessárias para que o candidato avance no processo de ingresso na Guarda Civil Metropolitana.

Serviço

Quem: 30 candidatos aprovados no concurso da GCM e considerados recomendados na investigação social

Matrícula: 20 e 21 de agosto

Prazo final: 23h59 de 21 de agosto

Envio: ficha de matrícula e documentação em um único arquivo PDF

E-mail: [email protected]

Aula inaugural: 8 de setembro, às 8h

Local: Teatro do Paço Municipal

Carga horária: 760 horas

Frequência mínima: 90%

Bolsa-auxílio: 50% do vencimento inicial da 3ª Classe, proporcional aos dias de curso

A lista dos convocados e todas as exigências para a matrícula estão no Anexo I do edital divulgado pela Prefeitura de Campo Grande.

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