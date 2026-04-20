Idoso morre após capotamento de carro na MS-276

Este é o segundo show cancelado em 24 horas devido os estragos do temporal de ontem. Veja como pedir o reembolso.
O show do cantor Thiaguinho, última atração da 86ª Expogrande, foi cancelado devido os estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade de Campo Grande na tarde do último domingo (19).
O show estava marcado para finalizar a edição da exposição de 2026 na noite desta segunda-feira (20) no Parque Laucídio Coelho.
No entanto, a Dut's Entretenimento, organizadora oficial do show, confirmou o cancelamento pois os fortes ventos comprometeram a estrutura de som, luz e camarotes na área de shows do Parque.
Em nota, a empresa lamentou a decisão, mas afirmou que a medida foi tomada priorizando a seguranda do público e do artista. Leia a nota na íntegra:
Após uma avaliação técnica realizada por profissionais da área, a pedido da Dut's Entretenimento, foi constatado, nesta manhã, que as fortes chuvas ocorridas em nossa capital e no estado de Mato Grosso do Sul comprometeram significativamente a estrutura de som, luz e camarotes na área de show do Parque Laucídio Coelho.
Em razão dessas condições e visando a segurança de todos, informamos que o show do cantor Thiaguinho, que seria realizado nesta segunda-feira (20), está cancelado.
Os clientes que adquiriram ingressos podem solicitar o reembolso imediato através do seu canal de compra, seja de forma online (e-mail: [email protected]) ou na compra física.
A Dut's Entretenimento lamenta profundamente essa decisão, mas reafirma que a segurança e o conforto de nossos clientes são sempre nossa prioridade.
Como pedir o reembolso
Os ingressos para o show do Thiaguinho foram vendidos no valor a partir de R$ 100 reais no primeiro lote na arena. Para os camarotes, o valor começava em R$ 140. Para a Experience, era possível encontrar ingressos até R$ 399. Nas suítes, cada mesa custava R$ 500.
Para solicitar o reembolso do ingresso, é necessário entrar em contato com a BlackTag pelo site, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 11 5127-0203.
A Dut's não informou se o cantor voltará à Campo Grande com o show remarcado.
Temporal causou estragos
Esse foi o segundo show cancelado por causa das chuvas rápidas e fortes de ontem. O show dos cantores Jads e Jadson, Victor Gregório e Marco Aurélio, que aconteceriam de forma gratuita na noite de hoje também foram cancelados na noite de domingo, devido as "condições climáticas adversas".
A organização da Expogrande também evacuou o local e suspendeu a entrada de visitantes. Além das tendas, a estrutura do camarote foi danificada pelo vendaval e banheiros químicos tombaram, além de diversos outros estandes montados no parque, que também foram levados. Galhos de árvore também caíram, durante a tempestade.
A chuva, acompanhada de ventos fortes, derrubou árvores na avenida Ernesto Geisel, no bairro Nhanhá, no Horto Florestal, na região do Shopping Norte Sul, além de deixar semáforos desligados e regiões sem luz.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na região central de Campo Grande, choveu um acumulado de 43,6 milímetros entre as 16h e as 17h.
Já na região sul da cidade, o acumulado no período foi de 13,2 milímetros. Na região dos bairros Universitário e Alves Pereira, na parte sudeste, choveu aproximadamente 10,8 milímetros nesta tarde.
Enquanto isso, em bairro da região norte da Capital, não foram registradas chuvas.