IFMS abre processo seletivo para portadores de diploma

FOLIA

A nutricionista Natalie Chaves orienta os foliões a beberem bastante água e se alimentar bem antes de ingerir bebidas alcoólicas

Como de costume, blocos de rua do Carnaval de Campo Grande se concentram nas imediações da Esplanada Ferroviária Gerson Oliveira

Com blocos nas ruas, trios elétricos e festas que atravessam o dia e a noite, o Carnaval é um convite à diversão, mas também exige atenção redobrada com a saúde. Em fevereiro, o tempo tem sido marcado por chuvas e calor. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do território brasileiro ao longo do mês.

A previsão para o Carnaval em Mato Grosso do Sul indica dias de tempestade e dias com temperaturas altas. Comum no período carnavalesco, o começo do feriado pode ter a ocorrência de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em 2026, a expectativa é que mais de 65 milhões de foliões devam sair às ruas em todo o Brasil, o que representa um aumento de 22% em comparação com 2025, de acordo com o Governo Federal.

Diante desse cenário, a nutricionista Natalie Chaves, do Fort Atacadista, elenca cinco cuidados essenciais para curtir a folia com disposição, energia e bem-estar.

Hidrate-se constantemente

O calor intenso e o esforço físico aumentam a perda de líquidos. Segundo Natalie, beber água ao longo do dia é fundamental para evitar desidratação, cansaço excessivo e dores de cabeça. “O ideal é não esperar sentir sede. Tenha sempre uma garrafinha por perto”, orienta.

Alimente-se bem antes de sair de casa

Pular refeições pode reduzir a energia e causar mal-estar. A recomendação é apostar em refeições leves e equilibradas, com carboidratos, proteínas e fibras. “Sanduíches naturais, frutas, iogurtes e refeições simples ajudam a manter a disposição por mais tempo”, explica a nutricionista.

Cuidado com a glicose

Durante a folia, é importante ter opções rápidas e nutritivas à mão. Frutas, mix de castanhas, barrinhas proteicas e biscoitos integrais são alternativas que fornecem energia e evitam quedas bruscas de glicose no sangue.

Proteja-se do sol

O uso de protetor solar, bonés, chapéus e óculos escuros ajuda a reduzir os impactos da exposição solar prolongada. O ideal é evitar o sol a partir das 9h ou 10h da manhã até por volta das 15h. Se for se expor, que seja no início da manhã ou no final da tarde. Sempre priorize produtos de proteção solar com selo da Anvisa, garantindo maior segurança para sua pele.

Respeite os limites do seu corpo

Dormir bem, fazer pausas e observar os sinais do corpo são atitudes essenciais para evitar mal-estar. “Tontura, fraqueza e cansaço extremo são sinais de alerta. Nesses casos, é fundamental interromper a atividade, se hidratar e se alimentar”, reforça a especialista.

Programação do Carnaval em Campo Grande

13 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça

16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)

16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça

15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68

9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)

16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68

16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida

17 de fevereiro

15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça

17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

Assine o Correio do Estado