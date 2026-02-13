IFMS abre processo seletivo para portadores de diploma

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu processo seletivo com vagas voltadas a portadores de diploma, ou seja, candidatos que já possuem formação superior e desejam ingressar em outro curso.
Há vagas para ingresso em cursos de graduação oferecidos em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, com início das aulas neste primeiro semestre letivo.
Distribuídas entre cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, todas as graduações são gratuitas. Há vagas para cursos como Engenharia Civil (integral), Tecnologia em Redes de Computadores (noturno) e Engenharia Mecânica (noturno), entre outros.
Saiba como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 23 de fevereiro, na Página do Candidato, por meio do link: https://selecao.ifms.edu.br/login
Segundo o edital, a classificação dos inscritos no processo seletivo será feita com base na nota mais alta alcançada pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nas edições de 2016 a 2025.
A previsão é que os resultados preliminar e final sejam divulgados nos dias 27 de fevereiro e 2 de março, respectivamente. Caso as vagas remanescentes não sejam preenchidas, será aberta uma nova etapa da seleção, de vagas residuais, cujo único requisito será ter o ensino médio completo.
Graduações ofertadas por município
Aquidauana
- Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)
- Engenharia Civil (Integral)
- Tecnologia em Redes de Computadores (Noturno)
Campo Grande
- Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)
- Tecnologia em Sistemas para Internet (Matutino)
- Engenharia Elétrica (Noturno)
- Engenharia Mecânica (Noturno)
Corumbá
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
- Tecnologia em Processos Metalúrgicos (Noturno)
Coxim
- Licenciatura em Química (Noturno)
- Tecnologia em Sistemas para Internet (Noturno)
Dourados
- Tecnologia em Jogos Digitais (Noturno)
Jardim
- Licenciatura em Computação (Noturno)
- Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo (Integral)
Naviraí
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
- Bacharelado em Agronomia (Integral)
Nova Andradina
- Bacharelado em Agronomia (Integral)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
Ponta Porã
- Tecnologia em Gestão do Agronegócio (Noturno)
- Bacharelado em Agronomia (Integral)
Três Lagoas
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)
- Engenharia de Controle e Automação (Integral)
- Engenharia da Computação (Integral)
- Automação Industrial (Noturno)
Confira o edital