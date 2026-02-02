Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Imaginário Maracangalha oferece curso gratuito de teatro de rua em Campo Grande

O percurso terá duração de seis meses, com práticas corporais, musicais e políticas, e termina com uma encenação coletiva aberta ao público

Laura Brasil

02/02/2026 - 16h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ponto de Cultura Imaginário Maracangalha abriu inscrições para a Formação em Teatro de Rua, com duração de seis meses e totalmente gratuita, voltada a pessoas interessadas em arte, cultura e ocupação criativa do espaço público.

A iniciativa é do Ponto de Cultura Imaginário Maracangalha e realizada pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande (Fundac), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, via Sistema Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas, que serão preenchidas por meio de processo seletivo. Na formação, os participantes terão contato com conteúdos como:

  • teatro de rua;
  • cultura popular;
  • circo;
  • capoeira angola;
  • agitprop e cortejos cenopoéticos,
  • integrando práticas corporais, musicais e políticas.

Ao final do curso, será realizada e apresentada uma encenação teatral coletiva aberta ao público.

Trajetória

Com quase 20 anos de atuação no teatro de rua, o Teatro Imaginário Maracangalha é referência na cena cultural campograndense e reconhecido por ações como o projeto Sarobá, as Temporadas do Chapéu, o Maracangalha de Pé na Rua, além da promoção do Carnaval de Rua com o bloco Evoé Baco.

O grupo também circula com espetáculos, intervenções e cortejos cenopoéticos, consolidando a rua como seu principal espaço de criação, pesquisa e diálogo com a comunidade.

A proposta do curso parte da trajetória construída pelo grupo ao longo dessas duas décadas, reunindo vivências práticas, referenciais teóricos, pesquisas etnográficas, documentos históricos e experiências em diferentes espaços e contextos do ambiente urbano.

A partir desse acúmulo, o Imaginário Maracangalha estrutura a formação como uma síntese dos conhecimentos produzidos na prática e na pesquisa, fortalecendo uma identidade própria de criação e investigação artística em espaços a céu aberto.

A formação terá coordenação geral do diretor Fernando Cruz, artista e pesquisador com 40 anos de experiência no teatro em espaços públicos, com trabalhos voltados à criação, à pesquisa e à produção de conhecimento em teatro de rua.

Ele também tem uma trajetória marcada pela formação de artistas que hoje integram o grupo e ampliaram seus diálogos estéticos dentro da proposta do Maracangalha. As aulas serão ministradas por integrantes do coletivo: Moreno Mourão, Fran Corona, Paulo Fernandes e Rodrigo Nantes.

A iniciativa é voltada a universitários, estudantes do ensino médio, artistas, moradores de periferias e interessados em arte e cultura com mais de 18 anos, reforçando o compromisso do Imaginário Maracangalha com a democratização do acesso, a formação cultural e o fortalecimento das expressões artísticas populares.

Horário

As aulas acontecerão aos sábados, no período da manhã, com encontros semanais de quatro horas, na sede do grupo, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano, nº 1500.

Inscrições

As inscrições seguem até o dia 06 de fevereiro, pelo link https://bit.ly/MaracangalhaTeatrodeRua 
Mais informações no instagram: @Imaginario.maracangalha

Serviço

 

  • Formação em Teatro de Rua – Ponto de Cultura Imaginário Maracangalha
  • Inscrições gratuitas: até 06 de fevereiro
  • Formulário: https://bit.ly/MaracangalhaTeatrodeRua

Assine o Correio do Estado

parquímetro

Projeto para retomar o estacionamento rotativo na Capital pode sofrer novas alterações

Para a prefeita Adriane Lopes, o projeto apresentado não atraiu interessados

02/02/2026 15h15

Compartilhar
Parquímetro está desativado desde 2023 em Campo Grande

Parquímetro está desativado desde 2023 em Campo Grande FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A prefeita Adriane Lopes (PP) afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (02) que o projeto para volta do estacionamento rotativo em Campo Grande está estagnado e pode voltar à estaca zero. 

Segundo ela, o projeto pode sofrer novas alterações, a fim de atrair novos interessados, já que as propostas da Prefeitura não agradaram o mercado. 

“Nós vamos conversar com a Câmara de Vereadores e, se for necessário, mudarmos o projeto, porque os prazos foram alterados no ano retrasado e a proposta que foi feita desinteressou o mercado. Então, vamos ter que reestudar para que haja interesse e para que o serviço volte à cidade”, afirmou a prefeita. 

O projeto que autoriza a prefeitura a proceder à concessão, por meio de outorga onerosa, a exploração do Sistema de Estacionamento Rotativo (SER) foi aprovado e sancionado em 2024.

A partir da sanção, foi iniciado o processo de estudo técnico para a abertura do edital de concessão.

No mês de agosto do ano passado, Adriane Lopes havia informado que o projeto estava em fase final, na fase de conclusão, mas não especificou datas. 

Concessão 

Como reportado a tempos pelo Correio do Estado, a concessão para a exploração e prestação dos serviços de estacionamento rotativo terá o prazo de 12 anos a partir da assinatura do contrato, podendo ser renovado pelo mesmo período.

Em novembro de 2025, em publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), um novo Decreto Municipal trouxe alterações no projeto de implantação do Sistema de Estacionamento Rotativo (SER). 

Entre as mudanças, o valor da tarifa foi a mais expressiva, passando de R$ 2,75 por hora, valor cobrado há três anos quando o sistema estava em funcionamento, para R$ 5, valor próximo ao cobrado por estacionamento particulares na região central da cidade. 

Também foi alterado o número de vagas, passando a ser de 3 mil no prazo de 12 meses, devendo expandir gradualmente até chegar às 6,2 mil previstas no sexto ano do contrato. 

De acordo com o decreto, a concessionária devolverá mensalmente 80% dos valores arrecadados à Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e 20% à Agereg.

O texto também deixa claro que a Prefeitura não será responsável por furtos, danos ou acidentes ocorridos nas áreas de estacionamento.

Moto-táxi e táxi terão vagas exclusivas isentas de pagamento, e cada quadra deverá oferecer espaço específico para motocicletas. 

O decreto estabelece que o tempo mínimo de permanência será de 15 minutos e o máximo de 2 horas, sem possibilidade de prorrogação. Todo o controle será feito por leitores automáticos de placas (OCR), e as ativações deverão ser feitas por aplicativo ou pontos de venda.

O estacionamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. Fora desse horário, além de domingos e feriados, o uso é livre.

Vale lembrar que essas mudanças dependem de licitação para escolher a empresa responsável pelo serviço. 

Fim do parquímetro

O estacionamento rotativo no Centro de Campo Grande foi desativado em março de 2022, após a Prefeitura de Campo Grande não renovar o contrato com a empresa Metropark, conhecida pelo nome fantasia de Flexpark, que fazia a operação das vagas na região.

A empresa ficou 20 anos responsável pelo serviço na Capital.

Na época em que foi suspenso, 2.458 vagas eram oferecidas, localizadas entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa, Mato Grosso, Calógeras e a Rua Padre João Crippa.


 

Cidades

Delegacia das Moreninhas desativa celas de custódia

Policiais seguem atendendo 24h para registros de boletim de ocorrência

02/02/2026 14h30

Compartilhar

Divulgação/Sejusp

Continue Lendo...

O 4º Distrito Policial de Campo Grande, localizado na região das Moreninhas, desativou na manhã desta segunda-feira (2) as celas de custódia da Delegacia.

A atenção do efetivo policial, que antes era dividida entre investigação, atendimento ao público e atendimento às demandas dos detentos, agora passa a ser 100% dedicada à resolução de crimes e ao atendimento qualificado à população. A guarda de detentos, por sua vez, agora recai integralmente sobre o sistema penal adequado.

“Este é um divisor de águas para a 4ª DP. Ganha o policial, que volta a exercer sua função constitucional de investigação, e ganha o cidadão, que encontrará uma delegacia mais ágil, com atendimento célere e foco total na resolução de conflitos”, destaca a Delegacia-Geral.

Dignidade

A medida também atende a preceitos fundamentais de Direitos Humanos, já que as delegacias de polícia não possuem infraestrutura para custódia prolongada, sendo projetadas apenas para detenções temporárias de flagrante.

Com a transferência definitiva para presídios, os detentos terão seus direitos resguardados em locais que oferecem:

  • Espaço físico adequado conforme a Lei de Execução Penal;
  • Assistência médica e jurídica contínua;
  • Condições sanitárias e de ressocialização apropriadas.

Serviço

O 4º Distrito Policial de Campo Grande segue com atendimento ao público 24h para registros de ocorrências, agora com foco exclusivo em segurança e investigação.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?