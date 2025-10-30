Imasul fixa em R$ 15 taxa de visitação na trilha da Gruta do Lago Azul

Turista vai ter que desembolsar mais dinheiro para visitar a Gruta do Lago Azul, cartão postal de Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, situado a 297 quilômetros de Campo Grande.
O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) fixou o preço de uso da trilha que dá acesso ao atrativo turístico em R$ 15 por pessoa.
Atualmente, o preço do ingresso, cobrado pelas agências e turismo, varia de R$ 130 a R$ 150. Com o novo aumento, a expectativa é que o preço suba.
O valor deve ser recolhido pelo município de Bonito e repassado ao IMASUL até o quinto dia útil do mês subsequente ao seu recebimento, ou automaticamente no ato do pagamento do voucher pelo visitante.
A exceção é para os casos de gratuidades instituídas por lei. O pagamento do ingresso não isenta a cobrança por outros serviços prestados pelo Município de Bonito ou pelo Imasul.
A portaria n°1639, autorizando o novo valor, foi publicada nesta quinta-feira (30) no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).
Além disso, o Imasul ainda autorizou o uso da trilha que dá acesso à cavidade da caverna, para atividade de contemplação.
Cada grupo de visitação deve conter no máximo 15 pessoas, sendo 1 guia e 14 visitantes. A idade mínima para visitação é de 6 anos.
O número máximo de turistas é de 305 pessoas/dia. O intervalo entre os grupos é de 20 minutos. Os visitantes devem usar capacete, máscara de proteção e calçado fechado. O primeiro horário para acesso à cavidade é 7h e o último 14h.
GRUTA DO LAGO AZUL
Gruta do Lago Azul é uma caverna alagada localizada em Bonito (MS), a 297 quilômetros da Capital, Capo Grande (MS). É o principal cartão postal da cidade.
A caverna possui formações geológicas (estalactites e estalagmites) e um lago de água azul turquesa cristalina com profundidade de aproximadamente 80 metros.
O melhor horário para observar a cor vibrante do lago é entre 8h e 12h, especialmente entre dezembro e janeiro, quando o sol incide diretamente na caverna.
O passeio é exclusivamente contemplativo e dura cerca de 1 hora e 30 minutos. É proibido nadar no lago ou enconstar na água. O mergulho é restrito a pesquisadores.
O passeio não é recomendado para:
- pessoas imunodeprimidas
- pessoas com problemas cardiorrespiratórios
- pessoas com dificuldades de locomoção
- gestantes a partir dos 6 meses