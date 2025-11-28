Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

IMPCG tenta bloquear repasse de R$500 mil/mês ao Banco Master

Apenas referente aos aposentados, empréstimos consignados somam um repassel mensal que pode "resolver calote" em três meses

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

28/11/2025 - 13h03
Nesta sexta-feira (28) houve reunião entre alguns representantes do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG) e parlamentares, na sala de reunião dos vereadores na Casa de Leis, onde foi apontada a próxima estratégia para se recuperar do "calote" registrado após liquidação do extrajudicial do Banco Master, com a intenção de bloquear um repasse mensal de 500 mil reais. 

O corpo da reunião foi composto por nomes ligados ao Instituto de Previdência, como as ex-gestoras do IMPCG, Camila Nascimento (atual vice-prefeita) e Elza Pereira da Silva, bem como do atual, Marcos Tabosa, além dos seguintes vereadores: Papy; Rodolfo Nogueira; Herculano Borges; Wilson Lands; Luiza Ribeiro; Beto Avelar; Marquinhos Trad; Jean Ferreira; Prof° Juari; Ronilço Guerreiro, entre outros. 

Conforme dito pelo ex-vereador e atual presidente do Instituto de Previdência de Campo Grande, Marcos Tabosa - nomeado para comandar o IMPCG em fevereiro deste ano -,o próximo passo agora é entrar na Justiça Federal "para não ficar no prejuízo". 

Tabosa explica que o Master, como todo banco, empresta dinheiro e têm consignado, sendo que os aposentados do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande teriam aderido à modalidade, o que daria uma "vantagem" ao IMPCG. 

Valores repassados pelo presidente indicam que, apenas referente aos aposentados, os empréstimos consignados somam um repasse mensal de R$500 mil. 

"O que vamos pedir para a Justiça Federal? Nós repassamos para o Banco 500 mil por mês, nós queremos reter dois, três meses, que é o valor do Banco nos deve. Investimos R$1,2 milhão, hoje está em R$1,429 mi, e vamos tomar todas as medidas judiciais cabíveis para proteger o dinheiro da população", disse Tabosa na manhã de hoje (28). 

Da dimensão do problema, estima que o investimento de 1,2 milhão de reais já esteja com o rendimento aproximado de R$3.427.697, com aproximadamente sete mil aposentados no IMPCG. 

"A gente vai entrar com ação judicial na Justiça Federal, para a gente fazer o depósito em juízo do repasse que nós fazemos para o Banco Master, dos empréstimos consignados... Nós teremos a garantia de três meses, que são pelo menos um milhão e meio", explica o atual cabeça do IMPCG.  

Justificativas

Entre as poucas justificativas apresentadas, já que não houve muito aprofundamento técnico da escolha das aplicações, o atual presidente do IMPCG limitou-se a dizer que o Banco Master estaria no rol de entidades do Ministério da Previdência e referenciado (pela Fitch Ratings) como "médio para cima" por uma por uma das três maiores empresas do mundo voltadas para a classificação de risco de instituições. 

Além disso, ele relembra que, dos 20% do total de recursos permitidos à aplicação por parte do Banco Central, o IMPCG teria investido junto ao Master apenas 3,26%. 

Além da ação judicial para bloqueio dos valores por parte do IMPCG, a Câmara Municipal se comprometeu com a criação de uma Comissão Especial para acompanhar essa e outras ações, com o Instituto definindo um prazo de 20 dias úteis para encaminhamento dos documentos necessários, o que deve acontecer antes para que as apreciações ocorram na Casa de Leis antes do recesso. 

Clima tenso

Com um assunto sério sendo tratado em mesa, os ânimos na sala de reunião dos vereadores elevavam um clima de tensão no ambiente, com alguns parlamentares "boquejando" a fala de colegas, e até mesmo a troca de "farpas" entre representantes do IMPCG e membros da Casa de Leis. 

Logo na primeira parte dos questionamentos, enquanto Elza Pereira da Silva tratava as aplicações do IMPCG, que segundo ele obedece uma série de exigências inclusive pautadas por resolução do Banco Central (BC), a servidora ex-presidente soltou uma expressão que não foi inicialmente bem recebida pelos vereadores. 

Segundo Elza, além de seguir "à risca" o que estabelece o BC e também o Ministério da Previdência, órgão responsável pela regulação e por emitir diretrizes operacionais, o servidor que compõe o comitê de investimento precisa ter as devidas certificações. 

Ou seja, antes de ser um dos quatro membros do comitê de investimentos do IMPCG, o servidor de carreira precisa passar pela prova do Ministério da Previdência Social, para a qual o interessado deve estudar e se preparar sozinho para depois buscar uma instituição certificadora credenciada. 

"O servidor tem que fazer essa certificação e ser aprovado, apresentar a certificação para compôr o comitê. Onde você precisa aceitar, no mínimo, 70% das questões. A prova é exclusivamente sobre fundos de investimento... mas embora tenha um conhecimento técnico ninguém tem bola de cristal", disse Elza Pereira que logo em seguida passou a justificar-se pela fala. 

Em resposta, o vereador responsável por presidir a reunião, Maicon Nogueira, repreendeu a fala alertando que, tratando-se de recurso público, é necessária uma maior previsibilidade nas ações. 

"Se fosse privado de qualquer um dessas pessoas, aí cada um utiliza o fundamento que lhe convém e apetece. Mas não sendo esse o caso, a bola de cristal deveria existir. Porque o risco de gastar, de se perder um dinheiro que não é nosso parece que é menor, e não é. Aí ele tem que ter uma responsabilidade muito maior do que os demais", disse.  

Para além dessa "faísca", os questionamentos de Marquinhos Trad à Marcos Tabosa também elevaram os ânimos entre as partes, com o ex-prefeito perguntando ao atual presidente do IMPCG se ele não se considerava um técnico, por ceder a fala à Elza. 

"Pra ser presidente eu tenho que ser certificado. Tenho que passar na prova do Ministério. Sou certificado e técnico, mas a Elza, pela experiência de 44 anos no IMPCG e pelo respeito que tenho por ela... não que eu não tenha a resposta, respondo qualquer coisa", disse Tabosa. 

Marquinhos ainda foi mais incisivo, perguntando se ele estaria com o certificado e quando foi sua última prova, ao que Tabosa respondeu ter executado em julho. 

 

ARSENAL

CAC é preso com arsenal de armas que usou para ameaçar vítima

Embriagado, homem arranja confusão, atira em estabelecimento, e ainda ameaça família em casa

28/11/2025 12h21

Homem dispara contra estabelecimento e Choque encontra arsenal de armas em sua casa

Homem dispara contra estabelecimento e Choque encontra arsenal de armas em sua casa Divulgação

Na noite de ontem (27), por volta das 22h, um homem disparou tiros em um estabelecimento, após arranjar briga no local. O homem foi preso com apreensão de fuzil, 2 pistolas e 1 rifle.

Acionada na hora do disparo, a equipe de Batalhão do Choque da Polícia Militar foi até o local, onde os policiais ouviram o depoimento da vítima. Proprietário do comércio, o homem relatou que o senhor, que realizou os disparos, iniciou uma discussão com ameaças direcionadas a ele.

Ele então saiu do local e disparou dois tiros contra a calçada da frente do comércio. Os policiais encontraram uma cápsula de munição e resíduos ali.

O homem, vítima da situação, contou que a discussão aconteceu pois o suspeito chegou ao local questionando uma cobrança que recebeu por mensagem. Ele ainda apresentava sinais de embriaguez e portava a arma de fogo, tipo pistola, a mesma que efetuou o disparo depois.

Quando a vítima tentou se levantar para chamar a polícia, o suspeito a encurralou, e proferiu diversas ameaças e ofensas.

 

Após ouvir os relatos, a polícia localizou e foi até a casa do suspeito. No endereço, no bairro Vila Carvalho, foi tentado o contato verbal, porém não correspondido pelo homem. Minutos depois, foi possível ouvir gritos vindo do interior da casa.

Segundo informações, em seguida, o portão de elevação se abriu para uma mulher e três crianças, que saíram correndo em estado de desespero, devido ao marido a mulher estar armado e estavam com medo por suas vidas.

A todo momento a equipe tentou conversar com o suspeito que fugiu para um dos cômodos da casa e se escondeu, trancando a porta. Após tentativas de negociações, o homem abriu a porta, com uma pistola calibre .40, só quando os policiais pediram novamente para que soltasse a arma ele atendeu, e então foi contido pelos agentes.

Em conversa com a esposa para entender a situação, ela relatou que o marido chegou embriagado, com humor alterado e armado. Ela relatou que ele guardou a pistola no banheiro, e que ambos estavam discutindo antes da polícia chegar.

Ao ouvir as batidas no portão, o homem se tornou mais agressivo tentando a impedir de abrir o portão e a ameaçando se caso fizesse. Quando ele foi ao banheiro buscar a arma, ela correu da casa com as crianças.

A esposa do homem disse que ele enfrentava problemas de alcoolismo há meses e que possui um arsenal de armas em casa, além de munições, e por isso temia pela vida dela e dos filhos de 3, 12 e 15 anos. Todos que estavam na casa presenciaram a situação.

O suspeito afirmou ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC) e após um tempo indicou onde estavam os armamentos.

Entre as armas apreendidas estão uma pistola calibre .380 com três carregadores, uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, e um fuzil calibre 5.56, equipado com uma luneta e carregadores.

Também foi apreendido, um rifle calibre .17 HMR, com uma luneta e carregadores, e grande quantidade de munições de diversos calibres. Os equipamentos foram apreendidos levado a CEPOL, junto com o suspeito preso.

Diante dos fatos, todas as armas e munições foram apreendidas, incluindo a pistola utilizada nas ameaças, e o autor foi preso e conduzido ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (CEPOL) para as providências cabíveis.

RELIGIÃO

Pesquisador sul-mato-grossense é eleito para a Academia Brasileira de Hagiologia

O professor-doutor Fábio do Vale ocupará a Cadeira nº 22, da Patronesse Santa Teresinha do Menino Jesus

28/11/2025 11h51

O professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale vai ocupar a cadeira de nº 22 da ABRHAGI

O professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale vai ocupar a cadeira de nº 22 da ABRHAGI Divulgação

Responsável por estudar e divulga o conhecimento sobre santos, candidatos à santidade, movimentos messiânicos e outras manifestações sagradas da Igreja Católica Apostólica Romana, a Academia Brasileira de Hagiologia (ABRHAGI), em consonância com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e com o Vaticano, elegeu o professor-doutor sul-mato-grossense Fábio do Vale para ocupar a sua 22ª cadeira, de um total de 40.

Com sede em Fortaleza, capital do Ceará, a ABRHAGI tem como atividades a realização de pesquisas, publicações de livros e revistas e a organização de cursos, palestras e congressos sobre o tema. Na prática, a Academia estuda os fatos extraordinários para - havendo correspondência canônica e litúrgica - iniciar os processos de canonização em todo o território nacional. 

Além de quantificar, auxiliar e promover essas questões iniciais de forma biográfica, a ABRHAGI também contribui com o início de possíveis causas bem como o monitoramento das que tão em andamento. Hoje, o Brasil tem 37 santos, 54 bem-aventurados, 31 veneráveis e 88 Servos de Deus, números que revelam a riqueza da santidade florescida em solo brasileiro e seu potencial de evangelização a partir das atividades extraordinárias que obtiveram em vida. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o campo-grandense Fábio do Vale informou que a posse dos novos acadêmicos está marcada para o dia 11 de fevereiro de 2026, durante missa solene na sede da Academia. “Sou pesquisador da vida e da obra do Missionário Salesiano Padre João Crippa. Em 2025, recebi a Medalha Legislativa São Carlos Acutis concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande pelos méritos e empenhos para com a juventude católica campo-grandense”, declarou.

Aluno da Escola Diaconal São João Paulo II, da Arquidiocese de Campo Grande, ele é graduado em Letras e Pedagogia, além de graduando em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Também é membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), onde ocupa a cadeira nº 14, e pós-graduado em Teologia. 

O pesquisador é doutor e pós-doutor em Estudos de Linguagem pelo PPGEL/FAALC, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sendo que ainda realizou ainda outros dois pós-doutorados pela USP, no Programa Interunidades em Integração da América Latina da ECA, e pela UFSC, no Programa de Relações Internacionais. 

Atualmente, Fábio do Vale atua como diretor-acadêmico da Faculdade Insted e é coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica e editor-chefe da revista científica RECAM. Ainda é pesquisador visitante da UFMS no projeto sobre a Rota Bioceânica e integra a Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), bem como o Núcleo de Estudos Culturais Comparados (NECC/UFMS) e o NAV(r)E da UEMS/CNPq, atuando nas áreas de Literatura Comparada, Estudos da Linguagem, Educação, América Latina e Estudos Culturais. 

Ele ainda é pós-graduado em Tecnologias e Educação a Distância, docência no Ensino Superior, Educação Especial e Neuropsicopedagogia, tem ampla experiência docente nos segmentos universitário, colegial e pré-vestibular. Foi diretor de Cultura da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (2018–2021) e participou, a convite do Vaticano, do Congresso do CELAM em Bogotá, contribuindo com o debate sobre a linguagem simbólica da cultura popular.

