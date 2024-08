Incêndios consomem 1,3 milhão de hectares em Mato Grosso do Sul, revela Inpe

Aproximadamente 1.321.925 hectares do território de Mato Grosso do Sul foram queimados neste ano. - Foto: Bruno Rezende

Aproximadamente 1.321.925 hectares do território de Mato Grosso do Sul foram queimados entre 1º de janeiro e 13 de agosto deste ano, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

De acordo com o informativo nº 12 do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), divulgado nesta quinta-feira (15), a devastação deste ano é 6,7 vezes maior do que a registrada no ano passado, quando 217.600 hectares de mata nativa foram queimados no mesmo período.

Segundo o Inpe, a área total dos biomas Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica no estado é de 35.719.438 hectares.

Segundo dados do Inpe, 1.175.600 hectares do Pantanal foram queimados até o momento, o que representa 84% do total registrado em 2020, que até então foi considerado o ano mais crítico para o bioma.

De acordo com o relatório, Corumbá (67,4%), Aquidauana (18,9%) e Miranda (8,4%) concentram 94,7% dos focos de calor no Pantanal sul-mato-grossense. No combate ao fogo que assola a região, o Corpo de Bombeiros mobilizou 785 bombeiros e bombeiras militares para ações de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais.



Ocorrências

"Segundo dados do Corpo de Bombeiros, houve um aumento de 45,6% nas ocorrências de incêndios florestais de 2023 para 2024.

Em comparação com o ano passado, foram registradas 2.641 ocorrências de incêndios florestais de janeiro a 13 de agosto. Em 2024, o número disparou para 3.845 ocorrências no mesmo período.



Risco extremo de incêndios

O calor extremo previsto para este final de semana na região Centro-Oeste do país aumenta o risco de novos incêndios. Entre os dias 11 e 14 deste mês, os focos de incêndio variaram de 0 a 122, acionando um alerta de 'muito alto' a 'extremo' entre 14 e 19 de agosto.

