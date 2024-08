Em Campo Grande, Marina Silva diz que situação no Pantanal ainda preocupa

Lançamento

O livro, que será lançado nesta quarta-feira (15) no anfiteatro da Faculdade Insted, em Campo Grande, narra a história de duas instituições que transformaram a educação em Mato Grosso do Sul.

Nesta quarta-feira (15), os professores Pedro Chaves dos Santos Filho e Therezinha dos Santos Samways lançarão o livro “Uniderp: Sonhos e Desafios na Construção de um Legado Educacional na Região do Pantanal”. A obra, cuidadosamente elaborada e dedicada aos leitores interessados na história de duas instituições que transformaram a educação em Mato Grosso do Sul, será apresentada às 18h30 de amanhã (15), no anfiteatro da Faculdade Insted, localizada na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro de Campo Grande. A entrada é gratuita.

De acordo com os autores, o livro detalha a história, construção e trajetória do Cesup (Centro de Ensino Superior Plínio Mendes dos Santos) e da Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal).

Segundo os irmãos Pedro Chaves e Therezinha, as duas instituições de ensino superior foram fundamentais para alavancar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul em um momento histórico do Estado, durante a sua emancipação em 1977.

O livro detalha todo o processo de elaboração do projeto para a criação do Cesup, as reuniões com o Governo Federal, através do MEC (Ministério da Educação), formação do corpo docente e investimentos em Campo Grande e em cidades do interior onde foram construídos campus e bases de pesquisa, além da criação de cursos que se tornaram referência em todo o Centro-Oeste.

O Cesup foi inaugurado no dia 25 de fevereiro de 1978, e sua história está intimamente ligada à escola MACE (Moderna Associação Campograndense de Ensino), fundada em 1969 pelos irmãos e professores Plínio Mendes dos Santos e Therezinha.

“A escola foi a base que nos permitiu seguir adiante com a ideia de ofertar educação de alta qualidade aos estudantes universitários de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Com o forte crescimento econômico e populacional na década de 1960, entendemos a necessidade de ampliar as ofertas de curso de nível superior, pois muitos alunos precisavam sair de Mato Grosso do Sul para estudar no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná”, explica Therezinha Samways.

Ao longo de 19 anos, o Cesup realizou um trabalho de excelência na educação superior, uma marca dos irmãos Pedro Chaves e Therezinha. No entanto, após quase duas décadas, chegou o momento de um avanço ainda mais revolucionário para a família dos professores e para Mato Grosso do Sul. No dia 24 de janeiro de 1997, o Cesup dá um enorme passo e se torna a Uniderp.

“O Cesup estava consolidado e expandindo para o interior de Mato Grosso do Sul com a construção de blocos e investimentos e o Estado demandava de uma instituição privada capaz de oferecer não apenas cursos de graduação, mas também de mestrado e doutorado. Foi aí que, no início da década de 1990, criamos um grupo de professores e consultores externos para a elaboração de uma proposta com o intuito de transformar o Cesup em universidade. Do ponto de vista técnico e pedagógico, nós atendíamos todos os requisitos”, comenta o Pedro Chaves.

Para os leitores que apreciam histórias marcantes da cultura educacional sul-mato-grossense, o livro “Uniderp: Sonhos e Desafios na Construção de um Legado Educacional na Região do Pantanal” também reúne depoimentos de professores e colaboradores que atuaram ao longo de décadas em ambas as instituições.

O livro “Uniderp: Sonhos e Desafios na Construção de um Legado Educacional na Região do Pantanal” será lançado no dia 15 de agosto, às 18h30, no anfiteatro da Faculdade Insted, localizada na Rua 26 de Agosto, nº 63, Centro de Campo Grande. A entrada é gratuita.

