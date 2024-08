Calor extremo deve atingir o Pantanal, com temperaturas acima dos 40ºC

Fim de semana será de calor extremo em Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Pantanal sul-mato-grossense enfrentará dias quentes, com temperaturas superiores a 40ºC, que devem afetar a região Centro-Oeste do país neste final de semana, segundo dados da Metsul Meteorologia.

A onda de calor que vai atingir as regiões do norte ao sul do país deve elevar temperaturas em uma extensa área do território brasileiro que deve marcar a média climatológica em diversas regiões do país.

Conforme dados do centro meteorológico, o centro da “bolha de calor” deve atingir em cheio os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. De acordo com sistemas de meteorologia, a nova onda de calor no país, estará associada a um padrão atmosférico com uma enorme área de tempo muito seco e quente, com baixa umidade do ar.

Aumento de queimadas no Pantanal

As regiões que serão mais afetadas pela nova onda de calor são o Centro-Oeste e o Norte do país. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul terão um final de semana com máximas mais extremas acima dos 40ºC, principalmente no Pantanal, que a meses vem sofrendo com as queimadas florestais.

Ainda conforme informações da Metsul Meteorologia, o calor excessivo e muito seco deve agravar ainda mais os incêndios florestais que atingem o Pantanal. Outra região que pode ter aumento de queimadas é a região Amazônica, com aumento excessivo do fogo.

O que é bolha de calor?

A bolha de calor que é apelidada como “domo” (em Inglês é chamada de heat dome), ocorre com áreas de alta pressão que atuam como cúpulas de calor e que tem ar mais descendente. Ela funciona como ar no solo através da compressão aquece a coluna de ar.

Traduzindo da forma mais fácil, o vento quente que vem de cima, desce para o solo e ela acaba subindo para superfície ainda mais quente, formando a “bolha de ar”, sendo criada uma panela em alta pressão, fazendo com que o calor permaneça por mais tempo ou semanas na região.

A bolha de ar ficará instalada entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraguai, até o dia 22 de agosto, quando muda novamente o clima na região.

Mudança do tempo no dia 22 deste mês?

Uma nova frente fria deve voltar a derrubar as temperaturas em Mato Grosso do Sul a partir da próxima quinta-feira (22), segundo a previsão do Climatempo. De acordo com o portal, as temperaturas começarão a cair durante a noite de quinta e sexta-feira.

Conforme a previsão, durante a semana, as mínimas devem alcançar temperaturas abaixo dos 10º C em algumas localidades do Estado. No entanto, apesar do clima mais ameno, a frente fria deve chegar sem chuvas, acompanhada de sol, muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

De acordo com Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS(CEMTEC), a tendência é que a massa de ar frio tenha mais incidência nas regiões sul e sudoeste de MS.

A frente fria chegará após uma semana marcada por altas temperaturas e baixa umidade. A partir desta quinta-feira (15), os próximos dias serão extremamente quentes. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEDAMEN), grande parte do Estado ficará em nível de “alerta” para a probabilidade de queimadas.

*Colaborou Alexandra Cavalcanti

