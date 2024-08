Fogo volta a atingir Pantanal mesmo após as chuvas

Incêndios no Pantanal liga alerta também no governo boliviano - Foto: Luiz Mendes (IHP)

Após um período de baixas temperaturas e chuvas, os incêndios, antes concentrados na região norte do Pantanal Sul-Mato-Grossense, se alastraram para outras áreas nesta semana. Dessa vez, o fogo se concentra nas proximidades da comunidade indígena, Kadiwéu, na divisa entre a Bolívia e Mato Grosso do Sul.

Segundo o informativo da Operação Pantanal, os focos de incêndio haviam desaparecido em decorrência das chuvas registradas na semana passada, mas retornaram na segunda-feira (12), após o fim das chuvas na região, de acordo com o boletim. Uma equipe formada por militares do estado do Paraná já foi mobilizada para atuar na área.

Atualmente, somado aos outros, o Estado possui nove focos de incêndio ainda ativos. Na região de Forte Coimbra, novos focos de calor foram identificados e ameaçam a região. As equipes de monitoramento foram enviadas e permanecem atentas à situação.

Além do incêndio na aldeia, outros focos continuam ativos. Ao norte do Estado, próximo à Fazenda Caiman, militares de Mato Grosso do Sul e integrantes da Força Nacional de Segurança contam com o apoio de uma aeronave Air Tractor, que sobrevoa a região.

Próximo ao local, na região de Miranda um incêndios que estendeu-se até a BR-262 segue monitorado e controlado. Não somente, um outro incêndio também segue ativo na região do Passo da Lontra e na Estrada Parque, em que as esquipes seguem empenhadas para conter o avanço fogo.

Com o fim da frente fria, as autoridades temem que os incêndios voltem a crescer no pantanal. No estado, a temperatura que chegou a marcar recorde de sensação baixa com -4ºC, voltou a aumentar e atingiu uma média de 24ºC no começo dessa semana. O fim da frente fria veio acompanhada por rajadas de vento de 25 km/h. e baixa umidade relativa do ar, variando entre 10 e 20%

Norte do Pantanal

Ao norte do estado, apesar das baixas temperaturas e registro de chuva em grande parte do Pantanal, o Laboratório De Aplicações De Satélites Ambientais da UFRJ (Lasa) identificou a queima de 1150 hectares entre sábado (10) e domingo (11) . Segundo o instituo, a região encerrou o fim de semana com a queima de 550 hectares durante o sábado e 600 hectares no domingo.

De acordo com o LASA, a área queimada no Pantanal de Mato Grosso do Sul até 6 de agosto de 2023 atingiu 1.089.600 hectares, representando um incremento de 118% em relação ao mesmo período de 2020, ano que detinha o recorde histórico de incêndios para o bioma.

Hoje (13), o laboratório identificou um aumento significativo no número de incêndios em toda a região pantaneira, com 4.175 hectares queimados.

Operação Pantanal

A Operação Pantanal conta com o suporte de 56 membros da Força Nacional de Segurança Pública e 12 da LIGABOM do Paraná, as Forças Armadas, incluindo a Marinha do Brasil (14), o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, também estão colaborando na operação.

Além disso, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul contribui com 4 militares, enquanto 273 agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo se juntam ao esforço, juntamente com 1 Policial Federal.



