Influencer de MS com 1,5 milhão de fãs ignora investigação da PF e MP

1º de julho

Com o término dos voos, tempo de viagem a Mato Grosso e Paraná pode triplicar

Azul Linhas Aéreas encerrará voos diretos de Campo Grande (CGR) para Curitiba (CWB) e Cuiabá (CGB), a partir da próxima terça-feira (1º).

Atualmente, a Azul tem voo diário de Campo Grande a Curitiba às 07h15min, com duração de 1h10min e de Campo Grande a Cuiabá às 21h30min, com duração de 55min.

O motivo apresentado pela companhia foi ajustes de mercado para garantir a sustentabilidade de rotas da companhia.

Com a suspensão, quem deseja visitar Curitiba ou Cuiabá, terá que enfrentar conexões em Guarulhos, Congonhas ou Campinas/Viracopos. O tempo de viagem irá triplicar.

Os clientes que compraram o voo direto Campo Grande-Curitiba ou Campo Grande-Cuiabá, a partir de 1ºª de julho, receberão assistência e terão que fazer conexões em outros aeroportos.

Em 5 de fevereiro de 2025, voos da Azul para Três Lagoas também foram encerrados . Os motivos apresentados pela companhia aérea foi falta de procura e baixa demanda de passageiros.

A Azul enfrenta problemas financeiros e dificuldade para negociar dívidas . A companhia aérea informou, em 28 de maio de 2025, que pediu recuperação judicial nos Estados Unidos e protocolou o pedido de Chapter 11.

Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos informou que as companhias aéreas têm liberdade para traçar as estratégias operacionais e que acompanha a situação de voos em MS e MT. Veja a nota na íntegra:

'O Ministério de Portos e Aeroportos, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil, informa que acompanha de perto a distribuição de voos nos aeroportos em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ciente de que as companhias aéreas têm liberdade para traçar as estratégias operacionais e comerciais de acordo com a realidade do mercado em que atuam. Para fortalecer o setor, estimulando a criação de novas rotas ou a manutenção das já existentes, o Governo Federal vem trabalhando para garantir o acesso a linhas de crédito com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) pelas empresas aéreas. São R$ 4 bilhões, valor já aprovado no Congresso Nacional, que permitirá às empresas a realização de investimentos para melhoria e ampliação dos serviços.'

AZUL EM CRISE

Azul Linhas Aéreas informou que protocolou o pedido de Chapter 11, equivalente à recuperação judicial, na Justiça dos Estados Unidos.

A recuperação contempla aproximadamente US$ 1,6 bilhão em financiamento durante o processo, eliminação de mais de US$ 2,0 bilhões em dívidas e previsão de até US$ 950 milhões em novos aportes de capital no momento da saída, segundo fato relevante divulgado há pouco pela Azul.

A aérea destaca que garantiu um financiamento DIP de aproximadamente US$ 1,6 bilhão de parceiros financeiros após celebrar "acordos de Apoio à reestruturação" com seus principais stakeholders. Isso inclui detentores de títulos da companhia, sua maior arrendadora, a AerCap - que representa a maior parte das obrigações da companhia com leasing -, e os parceiros estratégicos United Airlines e American Airlines.