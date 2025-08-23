Inmet coloca 19 municípios de MS em 'alerta máximo' para baixa umidade

Aliado ao tempo ligeiramente mais quente, há também uma queda na umidade relativa do ar - Gerson Oliveira/Correio do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para este sábado (23) indicando umidade do ar entre 20% e 12% em 19 cidades de Mato Grosso do Sul.

No comunicado, a entidade disse que há riscos de incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, há riscos à saúde, por isso, o instituto orienta a população a: beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Como mencionado, 19 municípios sul-mato-grossenses estão contemplados neste alerta, sendo eles: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Além deste aviso, o Inmet emitiu outro, esse com um perigo menor, mas ainda sim com cuidados a serem tomados. De acordo com o outro comunicado, a umidade irá variar entre 30% e 20%, o que também é considerado longe do ideal. Por isso, o instituto mantém as orientações para a saúde.

Estão contemplados neste aviso todos os municípios do estado, e começou às 12h desta sexta-feira (22) e deve durar até às 20h deste sábado (23). Para mais informações, contate a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo dados do próprio Inmet, Cassilândia foi a 10ª cidade com a menor umidade do ar registrada ontem, com 10%. Na sequência, aparecem Chapadão do Sul, Paranaíba, Costa Rica, Sonora e Água Clara com índices de 11% a 13%, considerado muito baixo e grave para saúde humana.

Previsão do tempo (23 e 24/08)

O fim de semana deve ser de chuvas, ocasionalmente fortes, e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com as mínimas podendo chegar ficar abaixo de 5°C em alguns municípios.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria combinado ao transporte de calor e umidade.

Conforme já havia antecipado o Correio do Estado, estas condições climatológicas favorecem o aumento de nebulosidade, com possibilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas

de vento no Estado.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o Cemtec, na metade norte do Estado, há baixa probabilidade para ocorrência de chuva e o que pode ocorrer é apenas aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas bem isoladas na região.

*Colaborou Glaucea Vaccari

