Cidades

AVISO

Inmet coloca 19 municípios de MS em 'alerta máximo' para baixa umidade

Instituto afirma que quantidade de vapor de água na atmosfera neste sábado (23) deve ficar entre 20% e 12%, acarretando em riscos sérios à saúde humana

Felipe Machado

23/08/2025 - 12h45
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para este sábado (23) indicando umidade do ar entre 20% e 12% em 19 cidades de Mato Grosso do Sul.

No comunicado, a entidade disse que há riscos de incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, há riscos à saúde, por isso, o instituto orienta a população a: beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

Como mencionado, 19 municípios sul-mato-grossenses estão contemplados neste alerta, sendo eles: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Além deste aviso, o Inmet emitiu outro, esse com um perigo menor, mas ainda sim com cuidados a serem tomados. De acordo com o outro comunicado, a umidade irá variar entre 30% e 20%, o que também é considerado longe do ideal. Por isso, o instituto mantém as orientações para a saúde.

Estão contemplados neste aviso todos os municípios do estado, e começou às 12h desta sexta-feira (22) e deve durar até às 20h deste sábado (23). Para mais informações, contate a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Segundo dados do próprio Inmet, Cassilândia foi a 10ª cidade com a menor umidade do ar registrada ontem, com 10%. Na sequência, aparecem Chapadão do Sul, Paranaíba, Costa Rica, Sonora e Água Clara com índices de 11% a 13%, considerado muito baixo e grave para saúde humana.

Previsão do tempo (23 e 24/08)

O fim de semana deve ser de chuvas, ocasionalmente fortes, e queda nas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com as mínimas podendo chegar ficar abaixo de  5°C em alguns municípios.

De acordo com previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a mudança no tempo ocorre devido ao avanço de uma frente fria combinado ao transporte de calor e umidade.

Conforme já havia antecipado o Correio do Estado, estas condições climatológicas favorecem o aumento de nebulosidade, com possibilidade para chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas
de vento no Estado.

Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados irão favorecer a formação de instabilidades, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo o Cemtec, na metade norte do Estado, há baixa probabilidade para ocorrência de chuva e o que pode ocorrer é apenas aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas bem isoladas na região.

*Colaborou Glaucea Vaccari

Direitos

Judiciário determina inclusão de cotas no concurso do TCE-MS com tutela de urgência

A medida pede a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas

23/08/2025 11h00

A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual

A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) ter seus concursos públicos suspensos por falta de cotas, o judiciário concedeu uma tutela de urgência que determina a inclusão de 20% de vagas para negros e 3% para indígenas.

A medida foi tomada em resposta à ação movida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público Estadual (MPMS), que alegaram a omissão de cotas nos editais lançados em julho deste ano.

Os concursos, que envolvem seleções para conselheiro substituto, analistas e auditores, não previam as cotas raciais, desrespeitando as políticas afirmativas de inclusão previstas na legislação estadual e federal.

A decisão judicial suspende as provas, previstas para o final de outubro, até que os editais sejam ajustados para garantir a inclusão desses grupos, conforme estabelece a Constituição Federal.

A ação foi movida após tentativas administrativas de resolver a questão sem sucesso. Danilo Hamano Silveira Campos, defensor coordenador do Núcleo Institucional da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), afirmou que a falta das cotas representa um retrocesso.

"As cotas, enquanto política afirmativa de inclusão, têm propósito relevante. A negativa de respeitá-las é um retrocesso, além de desrespeito às legislações estadual e federal e à Constituição Federal", destacou

A decisão é uma importante vitória para o movimento em defesa da inclusão e da igualdade racial, garantindo que o concurso esteja em conformidade com a legislação e as políticas de ação afirmativa.

O TCE-MS e o Cebraspe ainda não se pronunciaram sobre a decisão, e o futuro dos concursos dependerá das alterações exigidas pela Justiça.

No inicío da semana, o Correio do Estado veiculou a notícia da suspensão. Confira aqui.

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exigência dos seguintes requisitos para ser considerado apto a exercer o cargo:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
 
Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.
No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas:

Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.

Oportunidade

IFMS abre 200 vagas para qualificação profissional de mulheres em vulnerabilidade

A seleção faz parte do programa Mulheres Mil e acontecerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã

23/08/2025 10h43

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro Divulgação/IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para o Programa Mulheres Mil, que oferece 200 vagas em cursos de qualificação profissional destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, bem como vítimas de violência. A seleção acontecerá em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados e Ponta Porã

Os cursos são gratuitos, com aulas presenciais e bolsa de auxílio para as candidatas selecionadas, voltados para  Formação Inicial e Continuada (FIC) e têm como objetivo oferecer novas perspectivas no mercado de trabalho.

As opções de cursos são: Cuidadora de Idosos, com 40 vagas em Campo Grande; Assistente Administrativa, com 40 vagas em Aquidauana, Corumbá e Dourados (120 vagas no total); e Agricultora Orgânica, com 40 vagas em Ponta Porã.

Com duração de quatro meses, os cursos têm carga de 3 horas semanais, realizadas três vezes por semana. Além da qualificação, as participantes que mantiverem frequência nas aulas terão direito a uma Bolsa-Formação, no valor de R$ 150 mensais, totalizando R$ 600 ao longo do curso, para custeio de transporte e alimentação.

Para se inscrever, as candidatas devem ter 16 anos ou mais e ensino fundamental completo. A seleção será realizada com base em critérios como faixa etária, renda familiar e composição do grupo familiar.

Em caso de empate, terão prioridade as mulheres com maior número de filhos menores ou maior número de dependentes.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 1º de setembro pelo site da Central de Seleção do IFMS. O resultado preliminar será divulgado no dia 2 de setembro, com o resultado final no dia 5 de setembro. As aulas começam no dia 9 de setembro.

Essa iniciativa visa promover a inclusão e o empoderamento das mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional.

