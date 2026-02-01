Inscrições para concurso da Alems com salário de R$8 mil encerram amanhã (2)

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

As inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vão até esta segunda-feira (2). As inscrições foram abertas no dia 12 de janeiro com 80 vagas e cadastro reserva para cargos de nível médio e superior.

No total são 35 vagas para os candidatos com ensino médio completo nas áreas para técnico legislativo nas seguintes especialidades: administrativa, audiovisual, fotografia, informática, motorista, operação de áudio, polícia legislativa, refrigeração e climatização, e tradução de libras.

Para os candidatos com ensino superior completo, são 45 vagas para analista legislativo nos cargos de administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletrônico e de telecomunicações, engenheiro mecânico, jornalista, museólogo, nutricionista, pedagogo psicólogo, publicitário e revisor/redator.

Além desses, ainda há vagas para quem possui especialidade ou está na área: administrativa, controle interno, design gráfico, jurídico (com formação em direito), Rádio e TV, e Tecnologia e Informação.

No edital publicado no mês de dezembro de 2025, o salário base para candidatos do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20. Para quem tentará a vaga do ensino superior, a base salarial é R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65.

A taxa de inscrição para candidatos que disputarão as vagas de técnico (ensino médio completo) é de R$ 140, e para vagas de analista (superior completo) é de R$ 180. A data limite para pagamento da taxa é no dia 3 de fevereiro, um dia após o encerramento das inscrições.

Quem pode se inscrever

Além dos requisitos referente a escolaridade, é necessário que aquela ou aquele que deseja se candidatar atenda as seguintes características:

a) ter nacionalidade brasileira ou estar dentro do que estabelece o decreto nº 70.391/72 e nº 70.436/72 e da Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º;

b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;

c) estar em dia com as obrigações eleitorais;

d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

e) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;

f) Aptidão Física e Mental para o exercício do cargo.

A princípio, as inscrições são de forma remota e vão até às 23h59 do dia 02 de fevereiro de 2026, no horário oficial de Brasília. Segundo o edital, ela poderá ser prorrogada por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da ALMS ou da Fundação responsável.

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www.concursosfcc.com.br/.