Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidaded

Inscrições para concurso da Alems com salário de R$8 mil encerram amanhã (2)

No total, são 80 vagas entre cargos para nível médio e superior

Karina Varjão

Karina Varjão

01/02/2026 - 12h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vão até esta segunda-feira (2). As inscrições foram abertas no dia 12 de janeiro com 80 vagas e cadastro reserva para cargos de nível médio e superior. 

No total são 35 vagas para os candidatos com ensino médio completo nas áreas para técnico legislativo nas seguintes especialidades: administrativa, audiovisual, fotografia, informática, motorista, operação de áudio, polícia legislativa, refrigeração e climatização, e tradução de libras.

Para os candidatos com ensino superior completo, são 45 vagas para analista legislativo nos cargos de administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, biblioteconomista, cerimonialista, contador, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro eletrônico e de telecomunicações, engenheiro mecânico, jornalista,  museólogo, nutricionista, pedagogo psicólogo, publicitário e revisor/redator.

Além desses, ainda há vagas para quem possui especialidade ou está na área: administrativa, controle interno, design gráfico, jurídico (com formação em direito), Rádio e TV, e Tecnologia e Informação.

No edital publicado no mês de dezembro de 2025, o salário base para candidatos do ensino médio é de R$ 1.964,88, com remuneração inicial de 4.912,20. Para quem tentará a vaga do ensino superior, a base salarial é R$ 3.212,26, com remuneração inicial de 8.030,65.

A taxa de inscrição para candidatos que disputarão as vagas de técnico (ensino médio completo) é de R$ 140, e para vagas de analista (superior completo) é de R$ 180. A data limite para pagamento da taxa é no dia 3 de fevereiro, um dia após o encerramento das inscrições. 

Quem pode se inscrever

Além dos requisitos referente a escolaridade, é necessário que aquela ou aquele que deseja se candidatar atenda as seguintes características:

a) ter nacionalidade brasileira ou estar dentro do que estabelece o decreto nº 70.391/72 e nº 70.436/72 e da Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 1º;
b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) Aptidão Física e Mental para o exercício do cargo.

A princípio, as inscrições são de forma remota e vão até às 23h59 do dia 02 de fevereiro de 2026, no horário oficial de Brasília. Segundo o edital, ela poderá ser prorrogada por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da ALMS ou da Fundação responsável.

As inscrições devem ser realizadas pelo site https://www.concursosfcc.com.br/.

 

Clima

Fevereiro começa com todos os municípios de MS com risco de tempestades

São esperados volumes de chuva entre 40-60 milímetros em grande parte do Estado, além de rajadas de vento e granizo

01/02/2026 08h45

Compartilhar
Domingo amanheceu nublado na Capital

Domingo amanheceu nublado na Capital Karina Varjão/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul amanheceu com todos os municípios em alerta de perigo para tempestades neste domingo (01). 

O Correio do Estado já havia adiantado que seriam esperadas chuvas intensas em grande parte do Estado no último dia do final de semana. Isso porque um novo ciclone extratropical se formou na região do Atlântico Sul , na altura das regiões Sul e Sudeste do País no final da última semana. 

Domingo amanheceu nublado na CapitalAlerta atinge todo o Estado / Fonte: Reprodução Inmet

Além disso, a formação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai, a Bolívia e Mato Grosso do Sul, deve contribuir para a instabilidade atmosférica até esta segunda-feira. Isso acontece devido à junção de fatores como altas temperaturas durante o dia, a alta umidade e o deslocamento de cavados. São esperados volumes de chuva acima de 40 milímetros. 

O alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) inclui avisos de rajadas de vento com velocidade variando entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h, além de volumes de chuva podendo chegar a 100 milímetros no dia em algumas regiões. 

Alguns pontos podem ter que lidar, ainda, com a queda de granizo. 

Na Capital, as temperaturas devem variar entre mínimas de 22ºC e máximas que não ultrapassam os 27ºC. O dia já amanheceu chuvoso em alguns pontos, como na região dos bairros Vilas Boas, Tiradentes e Rita Vieira, mas são esperadas pancadas de chuvas ao longo de todo o dia. 

Na região Leste do Estado, em Três Lagoas e região, as máximas podem chegar a 32ºC, acompanhadas de tempestades e rajadas de vento. 

As temperaturas altas também são esperadas em Corumbá, podendo chegar a 35ºC e mínimas de 26ºC. 

Em Dourados até a região Sul, as mínimas chegam a 21ºC e, em Ponta Porã, as temperaturas não ultrapassam os 27ºC. 

Domingo amanheceu nublado na CapitalVeja a previsão deste domingo para MS / Fonte: Cemtec

Festa

Investimento do governo de MS no carnaval de Campo Grande chega perto de R$ 2,6 milhões

São esperados mais de 100 mil foliões na Capital

01/02/2026 08h15

Compartilhar
Carnaval deve movimentar R$ 25 milhões em Campo Grande

Carnaval deve movimentar R$ 25 milhões em Campo Grande Divulgação / Governo de MS

Continue Lendo...

O Governo de Mato Grosso do Sul destinou cerca de R$ 2,6 milhões à Liga das Escolas de Samba para o carnaval de Campo Grande de 2026. O valor é o dobro do que foi investido no ano passado. 

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o valor é uma estratégia para ampliar o alcance do Carnaval como instrumento de abastecimento da economia e criação de renda. 

"É um investimento que a gente considera significativo, uma evolução muito grande, principalmente considerando o retorno que isso deu em termos de fomento. Então, é um orgulho muito grande a gente ter tido esse aporte, que com a certeza terá retorno tanto na valorização da nossa cultura como na questão da geração de renda para a nossa população", frisou. 

O aporte garante uma estrutura de grande porte para o evento na Capital, com palcos, iluminação, som, serviços de apoio e logística, além de melhorias nas condições para artistas, trabalhadores e entidades carnavalescas. 

Com uma estimativa de público de 100 mil foliões, o impacto econômico deve ser sentido em diversos setores, como o comércio, hotelaria, alimentação e transporte, devendo movimentar R$ 25 milhões na economia. 

Nessa época já existe um fluxo turístico para Campo Grande, de pessoas do interior, de outros estados, pois o nosso Carnaval já se tornou referência. Então é muito importante que a gente una essas forças tanto nas escolas de samba como dos blocos de Carnaval", comentou o diretor-presidente da Fundação de Cultura do Estado, Eduardo Mendes.

Em Campo Grande, o Carnaval terá três pontos de festa: a Esplanada Ferroviária, dos dias 14 a 17 de fevereiro, entre 15h e 23h; a Praça do Papa, com desfiles nos dias 16 e 17 de fevereiro, às 19h; e na Praça Aquidauana, além, é claro, dos bloquinhos de rua. 

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Polícia Militar (PMMS) estão responsáveis pela segurança do local, com 180 policiais por noite. A organização do trânsito e fechamento das ruas necessárias estão por conta do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). 

Haverá apoio do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e médicos e enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que prestarão socorro a quem precisar no local. 

Confira a programação do Carnaval de rua em Campo Grande:

7 de fevereiro

  • 9h - Bloco As Depravadas – Bar do Zé (Barão do Rio Branco, 1213)
  • 15h - Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal (Av. Fábio Zahran, 316)
  • 16h - Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28)

8 de fevereiro

  • 15h - Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco de Laricas - Orla Ferroviária, Avenida Noroeste

12 de fevereiro

  • 20h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho

13 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
  • 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
  • 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária
  • 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
  • 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida

17 de fevereiro

  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

  • 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2882, sexta-feira (30/01): veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2882, sexta-feira (30/01): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2966, quinta-feira (29/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2966, quinta-feira (29/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?