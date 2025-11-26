Instabilidade na Oi deixa serviços de emergência de MS fora do ar - Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) encontram-se temporariamente indisponíveis. A situação ocorre devido a problemas técnicos da empresa terceirizada da operadora Oi.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a operadora está com problemas no firewall; com isso, os números de emergência estão novamente sem funcionar.

A empresa de telefonia, que passa por problemas financeiros e chegou a decretar falência, possui contrato de prestação de serviço de emergência cujo valor é de aproximadamente R$ 4.380.562,68.

Essa não é a primeira vez que o serviço apresenta problemas, o que ocorreu em pelo menos cinco vezes neste ano. Em setembro, o rompimento de um cabo de fibra ótica da empresa causou um “apagão” em Campo Grande e em alguns municípios do interior do Estado.

Investigação

Foi publicado na edição do dia 22 de setembro, do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), a instauração de uma investigação para apurar a instabilidade recorrente nos números de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), de Dourados.

A investigação é específica para o município, mas leva em consideração a instabilidade dos principais canais de emergência que tem atingido outras cidades do Estado com frequência nos últimos dias, incluindo Campo Grande. Nesta manhã, inclusive, houve registro de instabilidade em Campo Grande, Iguatemi, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Jardim.

Conforme a publicação, o procedimento foi aberto devido a falhas sucessivas que ocorreram ao longo desse ano, principalmente nos meses de março e abril, quando as linhas da PM e dos Bombeiros saíram do ar, obrigando a divulgação de números alternativos. Nesse mês, a instabilidade da linha 192 do SAMU acendeu um novo alerta sobre a fragilidade do sistema.

Diante disso, o MPMS notificou a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado para que prestem esclarecimentos sobre as falha, e ainda apresentem, no prazo de 20 dias, documentos sobre as medidas adotadas para solução.

No procedimento, a 10ª Promotoria de Justiça ressaltou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva para o problema.

Falência

Com dívidas que ultrapassam R$ 1,7 bilhão, em novembro de 2025 a Oi teve a falência decretada, conforme decisão da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Na decisão, a juíza responsável apontou que a companhia estava tecnicamente falida e determinou a liquidação dos ativos, mantendo provisoriamente apenas a operação de serviços essenciais até que outra empresa assuma a administração.

Reversão da decisão

Três dias depois, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a decisão que havia sido tomada no dia 11 de novembro, revertendo a falência e retornando a empresa ao modelo de recuperação judicial.



Saiba para onde telefonar

Para garantir a continuidade do atendimento à população, o Ciops colocou imediatamente à disposição os seguintes números de celular:

Corpo de Bombeiros Militar

(67) 9 9266-7692

(67) 9 9263-1396

(67) 9 9654-3943

Polícia Militar

(67) 9 9217-2227

(67) 9 9602-6624

(67) 9 9656-0034

“A operadora Oi já foi acionada e trabalha para solucionar a falha. A previsão de normalização dos serviços é de até 4 horas. A Sejusp reforça seu compromisso com a segurança da população e agradece a compreensão de todos”, diz a nota do órgão.

