Instabilidade na Oi deixa serviços de emergência de MS fora do ar

Operadora que chegou a decretar falência voltou a causar transtornos a quem precisa ligar para números de emergência da Polícia e Corpo de Bombeiros

Laura Brasil

26/11/2025 - 13h00
Os serviços de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros Militar) encontram-se temporariamente indisponíveis. A situação ocorre devido a problemas técnicos da empresa terceirizada da operadora Oi.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a operadora está com problemas no firewall; com isso, os números de emergência estão novamente sem funcionar.

A empresa de telefonia, que passa por problemas financeiros e chegou a decretar falência, possui contrato de prestação de serviço de emergência cujo valor é de aproximadamente R$ 4.380.562,68.

Essa não é a primeira vez que o serviço apresenta problemas, o que ocorreu em pelo menos cinco vezes neste ano. Em setembro, o rompimento de um cabo de fibra ótica da empresa causou um “apagão” em Campo Grande e em alguns municípios do interior do Estado.

Investigação

Foi publicado na edição do dia 22 de setembro, do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), a instauração de uma investigação para apurar a instabilidade recorrente nos números de telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - (SAMU), de Dourados.

A investigação é específica para o município, mas leva em consideração a instabilidade dos principais canais de emergência que tem atingido outras cidades do Estado com frequência nos últimos dias, incluindo Campo Grande. Nesta manhã, inclusive, houve registro de instabilidade em Campo Grande, Iguatemi, Ribas do Rio Pardo, Dourados e Jardim.

Conforme a publicação, o procedimento foi aberto devido a falhas sucessivas que ocorreram ao longo desse ano, principalmente nos meses de março e abril, quando as linhas da PM e dos Bombeiros saíram do ar, obrigando a divulgação de números alternativos. Nesse mês, a instabilidade da linha 192 do SAMU acendeu um novo alerta sobre a fragilidade do sistema.

Diante disso, o MPMS notificou a Prefeitura de Dourados e o Governo do Estado para que prestem esclarecimentos sobre as falha, e ainda apresentem, no prazo de 20 dias, documentos sobre as medidas adotadas para solução.

No procedimento, a 10ª Promotoria de Justiça ressaltou que a estabilidade desses canais é crucial para assegurar o direito constitucional à segurança e à vida da população e continuará monitorando o caso para garantir uma solução definitiva para o problema.

Falência

Com dívidas que ultrapassam R$ 1,7 bilhão, em novembro de 2025 a Oi teve a falência decretada, conforme decisão da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Na decisão, a juíza responsável apontou que a companhia estava tecnicamente falida e determinou a liquidação dos ativos, mantendo provisoriamente apenas a operação de serviços essenciais até que outra empresa assuma a administração.

Reversão da decisão

Três dias depois, a Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a decisão que havia sido tomada no dia 11 de novembro, revertendo a falência e retornando a empresa ao modelo de recuperação judicial.
 

Saiba para onde telefonar

Para garantir a continuidade do atendimento à população, o Ciops colocou imediatamente à disposição os seguintes números de celular:

Corpo de Bombeiros Militar

  • (67) 9 9266-7692
  • (67) 9 9263-1396
  • (67) 9 9654-3943

Polícia Militar

  • (67) 9 9217-2227
  • (67) 9 9602-6624
  • (67) 9 9656-0034

“A operadora Oi já foi acionada e trabalha para solucionar a falha. A previsão de normalização dos serviços é de até 4 horas. A Sejusp reforça seu compromisso com a segurança da população e agradece a compreensão de todos”, diz a nota do órgão.

Cidades

Flagrado com 12 kg de supermaconha, homem afirma ser apenas usuário

Droga estava fracionada em 20 pacotes dentro do carro do indivíduo

26/11/2025 15h00

Divulgação / PCMS

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Dourados por transportar cerca de 12,4 kg de skunk em seu carro.

Ele foi abordado durante patrulhamento noturno da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Os policiais se aproximaram do veículo após perceberem que ele circulava com um farol queimado e em velocidade reduzida, parando diante de algumas residências, o que levantou suspeita de possível mapeamento para furtos.

O motorista demonstrou nervosismo ao ser abordado e declarou ser usuário de drogas.

Os policiais sentiram cheiro de maconha no interior do veículo e o autor assumiu que estava transportando as drogas no porta-malas, mas afirmou serem para “uso pessoal”. 

Foram apreendidas aproximadamente 20 porções de skunk, que estavam no porta-malas e no banco traseiro.

Na casa dele a polícia encontrou outros seis volumes de skank, além de uma balança de precisão e plástico filme, usados para fracionamento e embalagem da droga.

Diante disso, o autor foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

8 de janeiro

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados a 14 anos de pena

26/11/2025 14h30

Residentes em Naviraí, Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados

Residentes em Naviraí, Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, o casal de servidores públicos Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli, de Naviraí, interior do Estado a 14 anos de pena e ao pagamento de R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos, por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A decisão foi tomada em sessão virtual realizada entre 14 e 25 de novembro deste ano, onde ambos receberam pena de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção.

Os dois foram identificados em vídeos gravados durante a depredação, nos quais aparecem incentivando os atos contra o patromônio público.

Na ocasião, Clarice afirma: “Estamos fazendo inveja pra esse pessoal que não tem coragem”. Ao lado dela, Cláudio diz “temos que buscar o que é nosso, a liberdade”. Cláudio é aposentado e ex-analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), enquanto sua esposa, à época dos fatos, era professora da rede municipal naviraiense. 

A condenação inclui crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, com ressalvas.

Ida à Brasília

Conforme apurou o Correio do Estado há época dos fatos, ambos viajaram em um ônibus da Viação Netto, empresa responsável por alugar um ônibus que levou 20 sul-mato-grossenses até Brasília para as manifestações que culminaram com a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, Valdemar Benedetti Hermenegildo, sócio majoritário da empresa, destacou ao Correio do Estado que 19 pessoas participaram e vivenciaram o quebra-quebra. 

Sem fornecer o nome do locatário, o dono da empresa com documentação registrada em Vicentina, interior de Mato Grosso do Sul, disse que o custo da locação do ônibus custou cerca de R$ 27 mil

“É complicado dizer o que se passou, enquanto locatário eu imaginava que o pessoal fosse somente até o QG de Brasília, não pensei que a coisa fosse se desdobrar desta forma”, disse. 

Questionado sobre possíveis desdobramentos e investigações posteriores, Valdemar Benedetti alegou que, caso solicitado pela Polícia Federal (PF) não terá qualquer resistência em divulgar o contratante do veículo, assim como o nome de todos os passageiros do ônibus. 

“Se a Polícia Federal (PF) pedir, eu dou o nome do contratante e de todos os passageiros do ônibus”, destacou. 

