Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Integrantes do carro cravejado por balas no Nhanhá queriam comprar cocaína

De acordo com o motorista, os disparos começaram por causa de uma discussão e ele bateu o carro enquanto tentava fugir do autor dos tiros

Karina Varjão

Karina Varjão

19/01/2026 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O veículo cravejado por tiros encontrado no bairro Nhanhá, em Campo Grande, na manhã de ontem (18) levava três pessoas que queriam comprar cocaína. 

Entre elas, pai e filho, identificados como Carlos Galeano Riveros, de 48 anos, e Fabiano Reyes Galeano, de 28 anos. A terceira pessoa era amiga de Fabiano e não foi identificada. 

Segundo o boletim de ocorrência, o pai, Carlos, dirigia o Voyage branco no bairro quando se aproximaram de uma conveniência de esquina, onde estava um grupo de pessoas. 

De acordo com o relato, um dos integrantes do grupo começou a discutir com Fabiano, filho de Carlos, quando começou a efetuar os disparos em direção ao carro. 

Carlos era quem dirigia o carro e tentava fugir dos tiros, quando bateu em um muro e abandonou o carro. 

Ele contou à polícia que foi atingido por três tiros, dois de raspão (na mão direita e na altura da costela) e um na perna direita.

Disse que sabia que Fabiano tinha sido atingido, mas não teve mais contato com ele após abandonarem o veículo. Ele não tinha informações sobre o terceiro integrante. 

Durante a madrugada, Carlos procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Universitário, mas abandonou o local quando soube que a Polícia seria comunicada de sua presença na unidade. 

Porém, pela manhã, voltou à UPA por complicações médicas, onde foi localizado pelos policiais. Segundo o médico que atendeu o homem, ele segue em observação sem risco de vida. 

Relembre

O carro foi encontrado na rua Floriano Paula Corrêa, na Vila Nhanhá, esquina com a Travessa Trigueiros na manhã deste domingo (18) com 12 marcas de tiros. 

O veículo teria colidido com o meio-fio da rua após ter sido atingido pelos disparos. No local, foram encontradas quatro cápsulas, 8 “swabs”, um projétil e dois encamisamentos.

Os materiais foram recolhidos e levados para perícia. 

A primeira informação era de que os integrantes estavam embriagados, já que passaram pelo bairro em alta velocidade e em “zigue-zague”. No entanto, segundo os relatos do motorista, tratava-se de uma fuga. 

A região onde o veículo foi encontrado é conhecida por ser local de tráfico de drogas. 

Segundo a Polícia, um dos integrantes do carro foi atingido na face e levado a uma unidade de saúde. Outra pessoa que estava sentada na calçada também teria sido alvejada. 

Os policiais ainda tentaram contato com comércios e residências que possuem câmeras de segurança direcionadas ao local do acidente para analisar as imagens, mas não tiveram resposta. 
 

Cidades

Em MS, cursos de Medicina da Uniderp e UniCesumar terão de explicar nota baixa em avaliação

Com nota considerada insatisfatória, as instituições de ensino têm 30 dias para apresentar a defesa ao Ministério da Educação

19/01/2026 17h00

Compartilhar
Anhanguera Uniderp, em Campo Grande

Anhanguera Uniderp, em Campo Grande Crédito: Álvaro Resende / Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta segunda-feira (19), o resultado do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), no qual duas faculdades de Mato Grosso do Sul obtiveram nota 2, considerada insatisfatória.

Em Mato Grosso do Sul, seis universidades passaram pelo Enamed, que é uma prova anual aplicada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, para avaliar a formação médica no país.

Conforme divulgado pelo Ministério, 99 cursos de Medicina tiveram notas 1 ou 2 e, com isso, ficaram abaixo de 60% no critério de proficiência.

Em Mato Grosso do Sul, as duas faculdades de Medicina que tiveram notas consideradas ruins são:

  • Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – conceito 2
  • UniCesumar, em Corumbá – conceito 2

Os cursos que não alcançaram bons resultados podem enfrentar processo administrativo. Conforme divulgou o MEC, a instituição de ensino superior tem 30 dias para apresentar defesa antes de as sanções passarem a vigorar.

Entre as medidas que podem ser adotadas estão:

  • proibição de aumento de vagas;
  • suspensão do Fies;
  • proibição de ingresso de novos estudantes (em casos considerados graves).

A sanção vigora até o próximo Enamed, quando a universidade participa novamente da avaliação e pode reverter o resultado.

Os cursos de Medicina que apresentaram as notas mais altas são todos de universidades públicas. Confira a avaliação alcançada pelas instituições:

 

  • Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande – conceito 4
  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande – conceito 5
  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Três Lagoas – conceito 5
  • Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), em Dourados – conceito 5
  • Universidade Anhanguera Uniderp, em Campo Grande – conceito 2
  • Faculdade UniCesumar de Corumbá – conceito 2

Decisão judicial

No fim de semana, a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) entrou na Justiça para tentar impedir a divulgação do resultado, mas perdeu a ação.

Participaram da avaliação 89 mil estudantes, entre concluintes e alunos de outros semestres, segundo divulgou o Inep.

O exame demonstrou que cerca de 39 mil alunos, que estão próximos de concluir o curso e ingressar no mercado de trabalho, sendo 67% deles, alcançaram o que o instituto considera “resultado proficiente”, ou seja, demonstraram conhecimento satisfatório na prova.

Por outro lado, quase 13 mil alunos não alcançaram o mesmo resultado.

Por meio de nota, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) criticou a posição do MEC em relação à sanção aos cursos que não alcançaram boas notas. Confira:


“A consolidação dessas regras somente após a aplicação da prova fere princípios básicos de previsibilidade, transparência e segurança jurídica que devem orientar toda e qualquer política pública de avaliação educacional”, pontuou a ABMES e completou:

“A adoção de sanções com base em um exame ainda imaturo expõe instituições consolidadas, estudantes e o próprio sistema de formação médica a um cenário de instabilidade regulatória, insegurança jurídica e ampliação da judicialização, impactos que recaem diretamente sobre o setor e, em última instância, sobre a oferta de profissionais de saúde no país”.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com as assessorias da Anhanguera Uniderp e da UniCesumar (polo de Corumbá), mas, até o fechamento do material, não obteve resposta. Assim que enviarem um parecer, a matéria será atualizada.

Saiba o que é o Enamed

O Enamed foi criado pelo MEC em abril de 2025, para substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). É um exame anual que avalia o conhecimento dos estudantes e a qualidade do ensino das instituições de ensino superior voltadas ao curso de Medicina.

Nesta edição, 351 cursos em todo o país passaram pela avaliação, e 30% deles ficaram na faixa considerada insatisfatória.

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Nova lei cria protocolo para identificar e atender alunos com altas habilidades na rede municipal

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular desde a educação infantil na Rede Municipal de Ensino

19/01/2026 15h45

Compartilhar
Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular

Medida prevê identificação por especialistas, aceleração escolar e enriquecimento curricular Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande sancionou a Lei nº 7.590/2026, que institui o atendimento educacional especializado a alunos identificados com altas habilidades ou superdotação na Rede Municipal de Ensino (Reme). A norma foi publicada nesta segunda-feira (19) e revoga a legislação anterior que tratava do tema.

De acordo com a nova lei, o Poder Executivo Municipal deverá criar um protocolo específico para identificar e atender estudantes com desempenho elevado ou potencial acima da média em áreas como capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador, liderança, artes ou habilidades psicomotoras.

O atendimento será considerado uma modalidade da educação especial e inclusiva, com início ainda na educação infantil e possibilidade de continuidade ao longo de toda a trajetória escolar e acadêmica, conforme a necessidade do aluno.

A identificação dos estudantes com altas habilidades ficará a cargo de profissionais ou professores especialistas, que poderão consultar a comunidade escolar, instituições públicas ou privadas e centros especializados. O atendimento deverá ser realizado por docentes com capacitação ou especialização na área de educação especial e inclusiva.

Entre as garantias previstas pela lei estão a adaptação de currículos, métodos e recursos pedagógicos, além da possibilidade de aceleração escolar, permitindo que o aluno conclua séries ou etapas em menor tempo, desde que considerada a maturidade socioemocional. A norma também prevê o enriquecimento curricular, voltado ao ensino fundamental e médio, e o enriquecimento lúdico, direcionado à educação infantil, com atividades estruturadas conforme os interesses da criança.

A aceleração poderá ocorrer por entrada antecipada na etapa seguinte, transposição total de série ou ciclo ou ainda de forma parcial, em disciplinas específicas, podendo ser acompanhada de enriquecimento curricular.

O atendimento aos alunos com altas habilidades poderá ocorrer preferencialmente em salas comuns, salas de recursos, salas de apoio ou outros espaços definidos pelo município. A lei autoriza ainda a celebração de parcerias com instituições públicas e privadas, associações e universidades para auxiliar na identificação e no atendimento desse público.

Outro ponto previsto é a inclusão dos estudantes no Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação, com o objetivo de fomentar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desses educandos.

A nova legislação entra em vigor na data de sua publicação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6930, sábado (17/01)

2

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande
homicídio

/ 1 dia

Filho mata pai com tiros na cabeça durante briga por bola em Campo Grande

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6930, sábado (17/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3590, sábado (17/01)

5

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06034-8 de hoje, sábado (17/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?