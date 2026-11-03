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Interdição na Mascarenhas de Moraes muda trânsito nesta quarta-feira

Bloqueio no cruzamento com a Avenida Tamandaré será das 20h às 2h, com desvios para motoristas em diferentes sentidos

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

03/11/2026 - 15h52
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O cruzamento das avenidas Mascarenhas de Moraes e Tamandaré, na região do Segredo, em Campo Grande, será interditado apartir das 20h desta quarta-feira (4) às 2h de quinta-feira (5), para execução de obras. O bloqueio exigirá mudanças no trajeto de motoristas que circulam entre a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a região da Júlio de Castilho, a Universidade Estadual de Matpo Grosso do Sul (UEMS) e a Avenida Dom Antônio Barbosa.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) orienta os condutores a redobrarem a atenção nas proximidades e respeitarem a sinalização provisória durante a interdição.

Para quem trafega pela Avenida Mascarenhas de Moraes no sentido UCDB, o desvio será pelas ruas do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré. No sentido contrário, em direção à Júlio de Castilho, a alternativa será pelas ruas dos Passos e Avenida Euler de Azevedo, até a Tamandaré.

Os motoristas que saírem da UCDB em direção à Mascarenhas de Moraes deverão seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Ovídeo Serra e Rua do Sacramento. Já quem seguir no sentido UEMS deverá utilizar a Avenida Tamandaré, Rua Otávio Gonçalves Gomes, Rua Olário de Oliveira França e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Para os condutores que trafegam pela região da Júlio de Castilho em direção à UCDB, o trajeto alternativo será pelas ruas Araras, do Sacramento e Ovídeo Serra, com acesso à Avenida Tamandaré.

Quem sair da Avenida Dom Antônio Barbosa em direção à UCDB deverá seguir pela Avenida Tamandaré, Rua Araras, Rua do Sacramento e Rua Ovídeo Serra, retornando à Tamandaré.

A Agetran recomenda que os motoristas programem os deslocamentos com antecedência e sigam as orientações da sinalização no local.

estragos

Santa Rita do Pardo decreta emergência após temporal com destelhamentos

Decreto municipal classificou o evento como desastre de nível I e estabeleceu situação de emergência por 180 dias

03/11/2026 16h00

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Temporal causou vários estragos no município

Temporal causou vários estragos no município Foto: Divulgação

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A cidade de Santa Rita do Pardo, foi atingida por um forte temporal na madrugada da última segunda-feira (2). O temporal durou cerca de 15 minutos, tempo suficiente para realizar graves estragos na área urbana e rural da cidade e levou o prefeito da cidade, Dr. Lúcio Costa (PSDB), classificou o evento como “desastre de nível I”, de pequena intensidade e decretou situação de emergência válida por 180 dias.

Segundo informações do site Cenário MS, a tempestade registrou rajadas de ventos de até 109,08 km/h. Os ventos causaram diversos danos no município, como destelhamento de casas e destruição de parte da rede elétrica da cidade.  

De acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cerca de 1.984 imóveis estavam sem energia durante as primeiras horas da manhã. E até  às 10h, 965 unidades permaneciam sem energia. A chuva começou de madrugada e  por volta das 4h da manhã registrou seu ápice, de acordo com o decreto municipal.

Apesar de ter durado cerca de 10 a 15 minutos, foi tempo suficiente para acumular 20,2 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Temporal causou vários estragos no município

Os estragos do temporal também afetaram a tradicional ida aos cemitério no feriado de Finados, já que há registros de quedas de eucaliptos que bloquearam a principal a via de acesso ao cemitério municipal.

Além disso, os estragos derrubaram um barracão de uma empresa instalado na cidade voltado para o tratamento de eucaliptos.  

Diversos comércios também foram afetados pela forte chuva, causando destelhamentos e quedas de toldos. Ao longo da cidade, moradores registraram quedas de árvores, postes e fios.

Na zona rural, os prejuízos econômicos envolveram a destruição de varandas, abrigos de animais e outras benfeitorias. O prefeito Dr. Lúcio, orientou aos moradores que sofreram com danos ou prejuízos causados pelo temporal, que procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Os atendimentos se iniciaram na manhã desta terça-feira (3). O decreto realizado pela prefeitura, autoriza a mobilização de voluntários e campanhas para promover arrecadações de subsídios, para ajudar as famílias afetadas.

Temporal causou vários estragos no município

licitação

Prédio histórico de Corumbá será restaurado por R$ 5 milhões

Marsou Engenharia venceu a licitação para reforma do prédio da antiga prefeitura, que será custeada com recursos do Governo Federal

03/11/2026 15h15

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Prédio da antiga Prefeitura de Corumbá será reformado

Prédio da antiga Prefeitura de Corumbá será reformado Foto: Ayrton Benites

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Foi homologado o resultado da licitação para a reforma do prédio da antiga Prefeitura de Corumbá. 

O edifício, construído ainda no século XX, está localizado no cruzamento da Rua Treze de Junho com a Rua 15 de Novembro.

A empresa vencedora foi a Marsou Engenharia, com proposta no valor de R$ 5.090.327,08, que será custeada com recursos do Governo Federal.

Segundo divulgado, a contratação prevê a elaboração do projeto executivo e a execução das obras de restauração do prédio histórico.

O edifício em questão foi construído pelas mãos do italiano Martino Santa Lucci para abrigar o luxuoso Hotel Royal.

Há mais de 10 anos, o espaço, que chegou a receber anexos sem perder suas características originais, tem seu estado de conservação descrito como “muito ruim”.

Na época, a promessa era de que o prédio abrigaria tanto o receptivo do gabinete do prefeito quanto o Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A licitação foi realizada na modalidade semi-integrada, modelo em que a empresa contratada assume tanto a elaboração do projeto executivo quanto a execução das intervenções. 

O projeto de restauração e requalificação é desenvolvido pela Fuphan, em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e busca preservar as características históricas da edificação, ao mesmo tempo que adapta o espaço às necessidades de funcionamento e atendimento público.

Projeto

O projeto prevê uma ampla requalificação do edifício, com recuperação estrutural, modernização das instalações elétricas, climatização dos ambientes e implantação de recursos de acessibilidade.

A proposta também contempla adequações para que o espaço possa receber novas funções administrativas e de atendimento ao público, com melhorias de segurança e eficiência energética.

Entre as intervenções previstas está a construção de uma torre externa para instalação de elevador, conectada ao prédio principal por uma passarela no pavimento superior.

O projeto inclui ainda a implantação de sanitários masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência (PCD), além de sinalização nas fachadas e nas áreas de circulação interna.

Na parte elétrica, está prevista a instalação de uma subestação própria de transformação, com capacidade de 112,5 kVA, para atender à demanda dos equipamentos e das novas instalações.

Na parte de climatização, serão instalados 14 conjuntos de ar-condicionado do tipo Split Inverter distribuídos entre os dois pavimentos. Os equipamentos terão capacidades que variam de 18 mil a 45 mil BTU/h, conforme as necessidades de cada ambiente, incluindo o Salão Nobre, o antigo gabinete do prefeito, salas de reuniões, recepção e áreas de serviço.

As intervenções deverão considerar as características arquitetônicas originais do imóvel.

Nas alvenarias históricas de pedra, estão previstas aberturas específicas para a passagem de tubulações de climatização e drenagem, com o objetivo de reduzir os impactos sobre a estrutura existente. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas também será modernizado.

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