Prédio histórico de Corumbá será restaurado por R$ 5 milhões

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Foi homologado o resultado da licitação para a reforma do prédio da antiga Prefeitura de Corumbá.

O edifício, construído ainda no século XX, está localizado no cruzamento da Rua Treze de Junho com a Rua 15 de Novembro.

A empresa vencedora foi a Marsou Engenharia, com proposta no valor de R$ 5.090.327,08, que será custeada com recursos do Governo Federal.

Segundo divulgado, a contratação prevê a elaboração do projeto executivo e a execução das obras de restauração do prédio histórico.

O edifício em questão foi construído pelas mãos do italiano Martino Santa Lucci para abrigar o luxuoso Hotel Royal.

Há mais de 10 anos, o espaço, que chegou a receber anexos sem perder suas características originais, tem seu estado de conservação descrito como “muito ruim”.

Na época, a promessa era de que o prédio abrigaria tanto o receptivo do gabinete do prefeito quanto o Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

A licitação foi realizada na modalidade semi-integrada, modelo em que a empresa contratada assume tanto a elaboração do projeto executivo quanto a execução das intervenções.

O projeto de restauração e requalificação é desenvolvido pela Fuphan, em conjunto com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e busca preservar as características históricas da edificação, ao mesmo tempo que adapta o espaço às necessidades de funcionamento e atendimento público.

Projeto

O projeto prevê uma ampla requalificação do edifício, com recuperação estrutural, modernização das instalações elétricas, climatização dos ambientes e implantação de recursos de acessibilidade.

A proposta também contempla adequações para que o espaço possa receber novas funções administrativas e de atendimento ao público, com melhorias de segurança e eficiência energética.

Entre as intervenções previstas está a construção de uma torre externa para instalação de elevador, conectada ao prédio principal por uma passarela no pavimento superior.

O projeto inclui ainda a implantação de sanitários masculinos, femininos e adaptados para pessoas com deficiência (PCD), além de sinalização nas fachadas e nas áreas de circulação interna.

Na parte elétrica, está prevista a instalação de uma subestação própria de transformação, com capacidade de 112,5 kVA, para atender à demanda dos equipamentos e das novas instalações.

Na parte de climatização, serão instalados 14 conjuntos de ar-condicionado do tipo Split Inverter distribuídos entre os dois pavimentos. Os equipamentos terão capacidades que variam de 18 mil a 45 mil BTU/h, conforme as necessidades de cada ambiente, incluindo o Salão Nobre, o antigo gabinete do prefeito, salas de reuniões, recepção e áreas de serviço.

As intervenções deverão considerar as características arquitetônicas originais do imóvel.

Nas alvenarias históricas de pedra, estão previstas aberturas específicas para a passagem de tubulações de climatização e drenagem, com o objetivo de reduzir os impactos sobre a estrutura existente. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas também será modernizado.