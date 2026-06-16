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Inverno com calor escaldante e longos períodos de seca pode favorecer incêndios

Cemtec-MS prevê que El Niño deve influenciar na temperatura a partir deste mês, com intensas e frequentes ondas de calor

Felipe Machado 

16/06/2026 - 08h00
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Mesmo em uma semana com chuvas e temperaturas baixas, Mato Grosso do Sul deve passar por um inverno com ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca, o que pode prejudicar setores da agropecuária e favorecer incêndios no Pantanal.

A partir deste domingo, o inverno começa em todo o Brasil, estendendo-se até dia 22 de setembro. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), no Estado, a estação apresenta os menores índices pluviométricos do ano, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

“A previsão de precipitação aponta um padrão de chuvas ligeiramente acima da média histórica em Mato Grosso do Sul ao longo do trimestre, porém, a distribuição da chuva ainda deve seguir um padrão irregular. Apesar dessa tendência, os volumes acumulados ainda serão baixos, já que o Estado se encontra na estação seca”, analisa o Cemtec-MS.

Sobre a temperatura esperada até setembro, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul, a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

Há cerca de duas semanas, o Correio do Estado reportou que o super-El Niño deve atingir o Estado a partir deste mês, favorecendo a ocorrência de focos de incêndio. O risco é tão alto que fez o governo do Estado decretar 180 dias de estado de emergência ambiental em todos os 79 municípios sul-mato-grossenses.

PRÓXIMOS DIAS

Especialmente desde a sexta-feira, boa parte de Mato Grosso do Sul tem lidado com grandes volumes de chuva e, consequentemente, temperaturas mais baixas, o contrário do geralmente observado durante o inverno.

Entre a manhã de sexta-feira e a manhã de ontem, seis municípios ultrapassaram a marca dos 100 milímetros acumulados: Três Lagoas, Campo Grande, Paranaíba, Bonito, Inocência e Aquidauana.

Os grandes volumes de chuva também contribuíram para a queda das temperaturas. Ontem, Amambai e Sete Quedas chegaram a registrar 9°C e Campo Grande, 15,7°C.

Conforme o Cemtec-MS, o volume de chuva já teve uma redução ontem, quando o tempo ficou mais firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado. 

Ao longo desta semana, a passagem de uma massa de ar frio deve provocar queda acentuada das temperaturas. As mínimas deverão variar entre 7°C e 9°C, com possibilidade de registros pontuais abaixo dos 7°C, especialmente na região sul do Estado.

As menores temperaturas devem ser registradas nas regiões sul, cone sul e da grande Dourados. Na Capital, as temperaturas variam entre 16°C e 22°C, aumentando a partir desta quinta-feira, mas ainda abaixo de 30°C.

FOGO

Para o major Eduardo Rachid Teixeira, subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental (DPA) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), as condições observadas durante os últimos dias contribuem para a não propagação do fogo, facilitando o trabalho dos militares no controle dos focos de incêndio.

“As condições meteorológicas que a gente observa hoje no Estado são bastante favoráveis à não propagação ou surgimento de focos de calor em centros florestais”, explica.

Porém, mesmo com essas condições, o profissional prega cautela, já que a DPA precisa ficar atenta à concretização da previsão de temperaturas amenas e chuvas, principalmente no Pantanal.

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Rota Clandestina

Operação mira grupo que movimentou mais de R$ 76 milhões com cigarros

Foram feitas 12 grandes apreensões, com mais de um milhão de maços de cigarros apreendidos

16/06/2026 07h30

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São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Campo Grande

São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Campo Grande Divulgação: Polícia Federal

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Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Federal deflagrou a Operação Rota Clandestina contra uma organização criminosa em Campo Grande. O objetivo é desarticular o grupo que atua na importação ilegal de cigarros provenientes do Paraguai para comercialização em território nacional. A ação da PF é realizada junto com a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal.

São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, sendo 13 em Campo Grande e um em Santa Luzia (MG) , além de cinco mandados de prisão preventiva e cinco medidas cautelares de monitoração eletrônica. Além disso, foi determinado o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.

A investigação partiu do compartilhamento de informações entre os órgãos fiscalizadores, o que possibilitou a obtenção de resultados operacionais relevantes. Segundo o  desconfiaram da evolução patrimonial incompatível com a renda declarada.

A Receita Federal afirma que o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 76 milhões. Foram feitas 12 grandes apreensões, com mais de 1 milhão de maços de cigarros apreendidos. Os investigados são acusados pelos de crimes de organização criminosa, contrabando, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão em Campo Grande

A Polícia Federal relata que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia definida, realizando operações ilegais de remessa de valores ao exterior (dólar-cabo) para pagamento de fornecedores no Paraguai, além de ocultar patrimônio em nome de terceiros.

O nome da operação faz referência ao uso de rotas alternativas e meios clandestinos empregados pelo grupo para internalizar os cigarros no país e distribuí-los para outras unidades da federação.

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Estupro de Vulnerável

Homem é condenado a 18 anos por estupro de criança em Campo Grande

Após denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, homem é condenado por abusar da enteada entre 2017 e 2024

15/06/2026 18h44

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Foto: Divulgação

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Um homem foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a enteada, em Campo Grande, após investigação e atuação da 69ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Os abusos ocorreram dentro da residência da família, entre os anos de 2017 e 2024, quando a vítima tinha entre 6 e 12 anos.

Segundo a denúncia do MPMS, o padrasto aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança para praticar atos libidinosos e conjunção carnal. O caso veio à tona após a ex-esposa do réu suspeitar que a filha estivesse sofrendo violência do pai.

Durante o atendimento psicossocial, a filha do denunciado relatou que não sofreu abusos, mas contou que a enteada de seu pai era abusada por ele e que tinha medo de ir à casa do pai por esse motivo.

Em julgamento, o réu negou as acusações, alegando que a vítima teria inventado a história por ciúmes da filha biológica. A Justiça, no entanto, rejeitou essa versão, considerando-a isolada e sem provas. O relato da vítima foi considerado robusto e corroborado por perícias e testemunhas.

Sentença

A sentença condenou o acusado por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, que é um benefício jurídico no qual o juiz considera vários crimes da mesma espécie como um único crime continuado, com pena agravada pelo fato de ele ser padrasto da vítima, ter se aproveitado das relações domésticas e pela reincidência criminal.

O condenado cumprirá a pena em regime fechado e deverá pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais à vítima.

O caso também evidencia a importância de que familiares e responsáveis estejam atentos a mudanças de comportamento, sinais de medo, isolamento ou qualquer indício de sofrimento em crianças e adolescentes.

O diálogo aberto, o acompanhamento da rotina e a criação de um ambiente seguro para que os menores se sintam à vontade para falar são fundamentais para a identificação precoce de possíveis situações de abuso, especialmente quando ocorrem dentro do próprio ambiente familiar.

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