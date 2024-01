COLISÃO FRONTAL

Vítimas são três adultos e uma criança, todas da mesma família

A segunda-feira (15) começou violenta nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Dois acidentes registrados nesta madrugada deixaram cinco pessoas mortas.

O primeiro acidente aconteceu na MS-338, no trecho entre Bataguassu e Santa Rita do Pardo. Um veículo de passeio bateu de frente com um ônibus de turismo e quatro pessoas, sendo três adultos e uma criança, morreram.

De acordo com o site Cenário MS, as vítimas estavam em Renault Kwid, com placas de Ouro Preto do Oeste (RO), e eram todas da mesma família. Elas foram identificadas como Jéssica Paula da Silva de 34 anos, Raimundo Gonçalves de Souza de 67 anos, Rodrigo Gonçalves de Souza de 39 anos e a criança por Ellie Gonçalves de 5 anos.

Conforme informações, Jéssica é policial civil em Rondônia e conduzia o Kwid, que tinha como passageiros o marido, o sogro e a filha.

Já o ônibus transportava bolivianos e tinha como destino a cidade de São Paulo.

O motorista do ônibus disse que seguia sentido Bataguassu, quando o carro, que seguia no sentido contrário, invadiu a contramão. Ele afirma que tentou desviar, mas não houve sucesso e os veículos colidiram frontalmente.

Todos os ocupantes do carro morreram na hora. No ônibus, motorista e passageiros não sofreram ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e perícia foram até o loal.

Durante os trabalhos de socorro e perícia, o trânsito ficou lento e um congestionamento de cerca de dois quilômetros se formou no local.

Ambos os veículos foram retirados ainda pela manhã e o tráfego foi totalmente liberado.

Família que estava no carro morreu na hora (Foto: Elenize Oliveira / Cenário MS)

Carro e carreta

Outro acidente com morte ocorreu na manhã desta segunda-feira, na MS-040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, sendo uma batida frontal entre um Nissan Kicks e uma carreta. O motorista do carro morreu na hora.

Segundo informações, o motorista do Nissan, que não teve a identidade divulgada, teria perdido o controle da direção e invadiu a pista contrária, batendo de frente na carreta.

Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo e morreu na hora. O carro parou às margens da rodovia.

Motorista da carreta não sofreu ferimentos. Ele havia saído de Ribas do Rio Pardo para carregar o veículo com toras de madeira em uma fazenda.

Ambos os acidentes serão investigados pela Polícia Civil.

Motorista morreu após bater de frente com carreta na MS-040 (Foto: WhatsApp / Correio do Estado)

Colisão frontal

Conforme apontou reportagem do Correio do Estado, em Mato Grosso do Sul, 40,22% das pessoas que morreram nas rodovias federais estavam em veículos que colidiram frontalmente com outros.

Ao todo, 184 pessoas morreram em acidentes em rodovias federais do Estado, 74 delas em decorrência de colisões frontais.

No ano passado, as batidas de frente representaram 35,81% do total de colisões com morte registradas: de 148, 53 foram deste tipo. O levantamento mostra que o porcentual de mortes (40,22%) em colisões frontais também é maior.

De acordo com a PRF, esse tipo de colisão é causado geralmente pela invasão da pista contrária pelo motorista, por diversas causas, mas a mais comum é a ultrapassagem imprudente.

Na última terça-feira, três pessoas morreram em um acidente na BR-267. A colisão, que foi frontal, envolveu uma caminhonete S10 e uma carreta Scania, aproximadamente a 10 quilômetros do Posto da Torre, no distrito de Nova Casa Verde, pertencente ao município de Nova Andradina.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia três pessoas na caminhonete S10 e todas morreram no local. Após a colisão, a caminhonete pegou fogo.