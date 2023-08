Isenção ampliada pela Câmara Federal beneficia o Consórcio Guaicurus

TRÂNSITO

Obra durou cerca de 40 dias e custou R$ 2.357.117,07

Após um mês, obras na avenida Três Barras finalizaram e avenidas estão totalmente liberadas para tráfego.

Após um mês em obras, o trânsito na avenida Três Barras está totalmente liberado para tráfego de carros, motos, ônibus, micro-ônibus, vans, entre outros veículos.

O trânsito desafogou e flui normalmente, sem congestionamentos, após readequação da via.

De acordo com comerciantes da região, mesmo em horários de pico, o trânsito permanece organizado e flui bem.

Equipe do Correio do Estado foi até o local às 7h30min desta quinta-feira (31) e verificou que a avenida está muito bem sinalizada, com semáforos, placas, faixas de pedestres, cones, faixas contínuas/traçadas, áreas de conflito orientando e conduzindo motoristas. A avenida foi alargada e possui duas vias em cada sentido.

A reportagem ainda flagrou um motoqueiro desrespeitando a sinalização, na contramão, na rua Domingos Jorge Velho, que era mão dupla, mas, com a obra, tornou-se mão única.

Segundo a gerente regional de um supermercado localizado na Três Barras, Rose Freitas, a obra trouxe transtornos para o comércio, mas também resultados. Durante as interdições da via, o estabelecimento teve que se readequar e abrir uma nova porta em outra rua para os clientes entrarem.

“A obra é como se tivesse uma obra na nossa casa, obra traz transtorno. Agora já passou. O trânsito, após a obra, melhorou bastante. Antes da obra tinha muito acidente, mas mortes nunca ouvi falar. Durante a obra o movimento caiu, porque querendo ou não fecharam as vias de acesso, e naturalmente a tendência era cair o movimento. Acho que agora realmente as pessoas já estão se acostumando com a mudança que houve, e estão retornando, a gente percebe que [o movimento] já está voltando a normalidade”, disse Rose.

De acordo com o gestor financeiro de um petshop da região, Jean Carlos, o trânsito melhorou após a readequação da via.

“Gostei do trânsito, melhorou demais. Essa rua aqui do lado fazia duas mãos, ou seja, ela subia e descia e agora ela só desce, então melhorou muito. Só com o sinaleiro já deu uma melhorada de 50%. A gente ficava ali esperando muito tempo para atravessar. Tinha acidente por aqui, já teve acidente que a pessoa saiu bem ferida. Antes da reforma, tinha congestionamento, dificuldade das pessoas fazerem as conversões, fazer a rota. Tem gente que queria ir para o Fort, bairro Tiradentes, região da Bom Pastor, principalmente nos horários de pico, era uma espera tardia”, disse.

A OBRA

A obra, na Três Barras, consistiu em transformar a rotatória em semáforos. A revitalização durou cerca de 30-40 dias.

Ou seja, a readequação retirou a rotatória, instalou dois conjuntos semafóricos com 20 porta focos e adotou mão única em uma quadra da rua Domingo Jorge Velho e rua Miguel Sutil.

Durante um mês, foram realizados serviços de drenagem, pavimentação, alargamento da via e implantação de meio-fio, sarjeta e semáforos.

O investimento foi de R$ 2.357.117,07. O objetivo da obra é o de desafogar o trânsito e diminuir a fila quilométrica de veículos que se formava para atravessar a rotatória, garantindo fluidez e opções aos usuários da via.

Vários trechos foram interditados durante a obra e motoristas tiveram que pegar rotas alternativas. As vias ficaram bem sinalizadas com placas de desvio e também havia fiscais de trânsito orientando condutores no local.