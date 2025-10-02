Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mar Mediterrâneo

Israel deporta ativistas que tentaram enviar ajuda para Gaza, incluindo deputada do Brasil

Deputada federal brasileira Luizianne Lins (PT-CE) e sueca Greta Thunberg integram grupo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

02/10/2025 - 15h47
As Forças de Israel detiveram e retiraram dezenas de ativistas - incluindo a sueca Greta Thunberg, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e a deputada federal brasileira Luizianne Lins (PT-CE) - da flotilha que tentou romper o bloqueio israelense a Gaza para levar ajuda à região.

Ativistas disseram esperar que o grande número de barcos dificultasse a interceptação de todos eles pelas autoridades israelenses, mas o Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou o fim da operação nesta quinta-feira.

A Flotilha Global Sumud foi a maior até agora a tentar romper o bloqueio, e a operação ocorre em um momento de crescentes críticas à conduta de Israel em Gaza.

Nesta quinta, ataques e tiroteios israelenses mataram pelo menos 57 palestinos na Faixa de Gaza, disseram autoridades de saúde.

*Com informações da Associated Press

 

Fiscalização

Câmara aprova urgência de projeto de lei que torna adulteração de bebidas crime hediondo

O projeto é de 2007 e engloba a adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde em alimentos

02/10/2025 15h10

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas

Autoridades estão em alerta sobre uso de metanol nas bebidas alcóolicas Arquivo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, 2, o regime de urgência para proposta legislativa que torna crime hediondo a adulteração de bebidas alcoólicas.

O projeto é de 2007 e engloba a adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde em alimentos. No texto, um dos casos citados é a adulteração de leite com soda cáustica, mas a proposta ganha tração agora no contexto das intoxicações relacionadas à falsificação de bebidas com metanol, que já causaram mortes no País.

A aprovação de requerimentos de urgência possibilita pular a discussão e a votação em comissões, levando o tema diretamente para o plenário. A votação em plenário é a última fase da tramitação de um projeto de lei. Depois disso, ele segue para avaliação no Senado, caso tenha sido proposto na própria Câmara.

Até o momento, o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) recebeu notificação de 43 casos por esse tipo de intoxicação no País, sendo 39 em São Paulo (10 confirmados e 29 em investigação) e 4 casos em investigação em Pernambuco. Seis estabelecimentos foram interditados na região metropolitana da capital paulista.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou em sua rede social nesta quarta, 1º., que a urgência seria votada nesta quinta. Motta vem pautando projetos de grande apelo popular. No início da semana, o presidente anunciou a urgência de oito propostas de segurança pública, envolvendo o aumento do financiamento da área no País, a criação de novos crimes e mais celeridade a processos com prisão em flagrante.

No mesmo anúncio, Motta também destacou a urgência de um projeto proposto pelo Senado, que aumenta a pena do crime de pedofilia e prevê monitoramento eletrônico dos condenados por crime sexual.

Operação Heredita Damnare

Força-tarefa apreende frota de caminhões do tráfico em MS

Alguns criminosos abriram empresas em seus próprios nomes e registraram os veículos, na tentativa de despistar as autoridades. O grupo levava drogas da fronteira do Estado para grandes centros urbanos, como São Paulo

02/10/2025 14h53

Imagem Divulgação

Durante a operação contra um grupo criminoso responsável pelo tráfico transnacional de drogas e munições, a força-tarefa apreendeu 18 veículos, entre eles 7 caminhões semirreboques usados em Mato Grosso do Sul.

A ação faz parte da operação que recebeu o nome de Heredita Damnare, deflagrada nesta quinta-feira (2), e contou com a atuação conjunta da Polícia Federal (PF), da Polícia Militar (PMMS) e de outras forças de segurança pública.

Além dos caminhões, foram apreendidos R$ 8.379,00 em espécie, em uma operação que também bloqueou R$ 5,4 milhões da quadrilha, responsável pelo contrabando de 14 toneladas de maconha que seguiam pelas rodovias do Estado para abastecer grandes centros em outras regiões do país. 

 

Também foram apreendidos:

  • 6 veículos
  • 2 motos
  • 3 caminhões
  • 7 semirreboques
  • R$ 8.379,00 em dinheiro

Ao todo, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, sendo 11 no estado, com alvos nos municípios de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã.

Como apurou o Correio do Estado, em Campo Grande, a operação ocorreu nos condomínios Parque Castelo de Andorra e Castello Di Pietro, localizados na Rua Mariza Andrade Ribeiro, no bairro Rita Vieira, e na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, no bairro Pioneiros.

Também foram cumpridos mandados:

  • 8 na Grande São Paulo e em Bauru;
  • 1 na Bahia.

 

 

 

Atividade do crime

A investigação revelou que os criminosos usavam caminhonetes roubadas, que eram clonadas para não levantar suspeitas.

Esses veículos eram utilizados para o contrabando de grandes quantidades de drogas e munições, que vinham da fronteira com o Paraguai e seguiam até grandes centros urbanos, como São Paulo.

Outra forma de tentar burlar a fiscalização era registrar veículos de grande porte em nome de empresas de transporte de cargas, abertas em nome de integrantes do grupo criminoso.

Segundo levantamento da área de inteligência durante a investigação, essas empresas movimentaram dezenas de milhões de reais nos últimos meses.

** Colaborou Alison Silva

