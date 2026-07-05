Jabuti do Bioparque 'quase' aposta no Brasil em jogo contra a Noruega; vídeo

Campo grande

Após o fim do jogo, haverá show de Karla Coronel e DJ Júlio Prodigy para deixar a torcida ainda mais animada

Campo-grandenses podem assistir Brasil x Noruega neste domingo (5), a partir das 16 horas, na Cidade da Copa, localizada na Esplanada Ferroviária - avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande. Os portões abrem às 14 horas. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O local transmite todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada.

Os órgãos responsáveis pela segurança no local são Polícia Militar (PMMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

No local, não vai faltar boas energias, ânimo, alegria, esperança e muita torcida para ver o Brasil nas quartas de final.

Um verdadeiro mar de camisas verdes e amarelas vai tomar conta da nostalgia da Cidade da Copa. No último jogo, Brasil x Japão, cerca de 400 pessoas marcaram presença no local.

O tempo quente promete lotar a Cidade da Copa de torcedores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura no Jogo do Brasil deve ser de 27°C, com sol, calor, altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade relativa do ar.

Após o fim do jogo, haverá show de Karla Coronel e DJ Júlio Prodigy para deixar a torcida ainda mais animada.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), em parceria com o Ponto Bar.

Desde o início do Mundial, a Cidade da Copa tem reunido milhares de pessoas na Esplanada Ferroviária, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro da torcida campo-grandense durante a competição.

CIDADE DA COPA

Campo Grande ganhou um novo local para servir de ponto de encontro de torcedores: a Esplanada Ferroviária se tornou o palco oficial da torcida campo-grandense na Copa do Mundo 2026.

Pela primeira vez na história, a Esplanada se transformou em ‘ Cidade da Copa ’ e sedia a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira para o público.

Nos dias de jogos do Brasil, espaço contará com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada. O espaço é gratuito e aberto ao público.

Após os jogos e durante os intervalos, atrações culturais, musicais e artistas tomarão conta do espaço.

O objetivo é reunir os apaixonados por futebol, torcer pela Seleção Brasileira e valorizar a Esplanada Ferroviária como um espaço acolhedor e de lazer.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), em parceria com o Ponto Bar.