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Jabuti do Bioparque 'quase' aposta no Brasil em jogo contra a Noruega; vídeo

Animal foi colocado para escolher dois espetos com pepino, mamão e melão, sendo um com a bandeira do Brasil e outro com a bandeira da Noruega; veja qual ele escolheu

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/07/2026 - 15h00
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Em dia de jogo do Brasil, até os animais do Bioparque Pantanal entraram no clima.

Um jabuti foi colocado para escolher dois espetos com pepino, mamão e melão, sendo um com a bandeira do Brasil e outro com a bandeira da Noruega.

De início, o animal foi direto no espeto da Noruega e ignorou o Brasil. Mas, os servidores do Bioparque retiraram, de propósito, todos as hortaliças do espeto da Noruega.

Com isso, só sobraria a Seleção Brasileira para o jabuti escolher. Em seguida, o animal foi até o espeto do Brasil e comeu o pepino, mamão e melão.

O vídeo divertiu a internet e viralizou nas redes sociais. Veja:

Campo grande

Cidade da Copa transmite Brasil x Noruega neste domingo

Após o fim do jogo, haverá show de Karla Coronel e DJ Júlio Prodigy para deixar a torcida ainda mais animada

05/07/2026 13h45

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Torcedores na Cidade da Copa

Torcedores na Cidade da Copa GERSON OLIVEIRA

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Campo-grandenses podem assistir Brasil x Noruega neste domingo (5), a partir das 16 horas, na Cidade da Copa, localizada na Esplanada Ferroviária - avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande. Os portões abrem às 14 horas. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O local transmite todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada.

Os órgãos responsáveis pela segurança no local são Polícia Militar (PMMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

No local, não vai faltar boas energias, ânimo, alegria, esperança e muita torcida para ver o Brasil nas quartas de final.

Um verdadeiro mar de camisas verdes e amarelas vai tomar conta da nostalgia da Cidade da Copa. No último jogo, Brasil x Japão, cerca de 400 pessoas marcaram presença no local.

O tempo quente promete lotar a Cidade da Copa de torcedores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura no Jogo do Brasil deve ser de 27°C, com sol, calor, altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade relativa do ar.

Após o fim do jogo, haverá show de Karla Coronel e DJ Júlio Prodigy para deixar a torcida ainda mais animada.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), em parceria com o Ponto Bar.

Desde o início do Mundial, a Cidade da Copa tem reunido milhares de pessoas na Esplanada Ferroviária, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro da torcida campo-grandense durante a competição.

CIDADE DA COPA

Campo Grande ganhou um novo local para servir de ponto de encontro de torcedores: a Esplanada Ferroviária se tornou o palco oficial da torcida campo-grandense na Copa do Mundo 2026.

Pela primeira vez na história, a Esplanada se transformou em Cidade da Copa e sedia a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira para o público.

Nos dias de jogos do Brasil, espaço contará com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada. O espaço é gratuito e aberto ao público.

Após os jogos e durante os intervalos, atrações culturais, musicais e artistas tomarão conta do espaço.

O objetivo é reunir os apaixonados por futebol, torcer pela Seleção Brasileira e valorizar a Esplanada Ferroviária como um espaço acolhedor e de lazer.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), em parceria com o Ponto Bar.

Conservação ambiental

Plataforma dá cursos gratuitos de 'como cuidar do Pantanal'

Aulas atendem desde estudantes e até profissionais que já atuam diretamente na prevenção de incêndios, pesquisa científica ou, por exemplo, na formulação de políticas públicas

05/07/2026 12h30

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Aulas possuem linguagem acessível e conteúdo técnico

Aulas possuem linguagem acessível e conteúdo técnico Reprodução/WetlandsInternational Brasil

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Cursos gratuitos estão sendo oferecidos através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Wetlands International Brasil, para os mais diversos públicos, em uma plataforma desenvolvida com o movimento Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan) que têm o objetivo básico de  "cuidar" do bioma pantaneiro. 

Com especialistas e a oferta até mesmo de certificação gratuita, esses cursos podem ser feitos tanto por estudantes, como pelos próprios produtores, bombeiros, pesquisadores e demais profissionais, pois trata da conservação ambiental e monitoramento do fogo.

Vale frisar que as aulas possuem linguagem acessível e conteúdo técnico, portanto esses cursos podem atender tanto os profissionais que já atuam diretamente na conservação da natureza, prevenção de incêndios, pesquisa científica e formulação de políticas públicas, como também estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de: 

  • Ciências Biológicas,
  • Ecologia,
  • Geografia,
  • Engenharia Ambiental e
  • Gestão Ambiental

Cursos gratuitos

Entre os temas ministrado cabe destacar justamente o curso “Compreendendo o fogo no Pantanal por meio do monitoramento por satélite”, que é ministrado pela pesquisadora doutora em Geociências e coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA/UFRJ), Renata Libonati. 

O conteúdo deste curso apresenta como essas imagens de satélite e demais tecnologias de sensoriamento remoto podem auxiliar no monitoramento dos incêndios, na produção de dados científicos e inclusive no apoio às ações de prevenção e combate ao fogo. 

Além desse, outro curso disponível sobre o Pantanal é o “Tomando decisões com base em Serviços Ecossistêmicos”, que é conduzido pelo ecólogo professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fábio Roque, que traz aulas que mostram como os benefícios oferecidos pela natureza podem orientar políticas públicas, projetos de conservação e estratégias de desenvolvimento sustentável. 

Ainda, o curso “Marco Conceitual para Uso Racional das Áreas Úmidas” é ministrado pela pesquisadora Cátia Nunes da Cunha, e apresenta conceitos fundamentais sobre a conservação e o manejo sustentável desses ecossistemas essenciais para a biodiversidade, a segurança hídrica e a adaptação às mudanças climáticas. 

Com intuito de democratizar o acesso ao conhecimento científico, além de aproximar a sociedade dos desafios e soluções relacionados à conservação do Pantanal e de outros ecossistemas estratégicos para o Brasil, esses cursos gratuitos sobre o bioma são realizados na modalidade online. 

Oferecendo certificado de conclusão, esses cursos estão disponíveis e podem ser acessados por qualquer interessado por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Wetlands International Brasil através do link: ava.wetlands-brasil.org (CLICANDO AQUI). 

 

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