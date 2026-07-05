De 8°C a 32°C: veja como o tempo muda em Mato Grosso do Sul nesta semana

MS tem grande amplitude térmica durante a semana, com passagem de mini frente fria - FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul deve ter uma semana de extremos nas temperaturas, com mínimas chegando a 10ºC e máximas ultrapassando os 30ºC.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica deve favorecer o clima mais seco no Estado, fator que já vem sendo observado desde a última semana, com valores entre 20% e 40%.

As temperaturas aumentam gradativamente até a segunda-feira (6), com mínimas entre 12ºC e 14ºC e máximas variando entre 28ºC e 32ºC, causando uma combinação de manhãs mais frias e tardes quentes. Essa variação pode resultar em uma elevada amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima durante o dia, podendo superar 15ºC em algumas localidades.

Entre a terça-feira (7) e a quarta-feira (8), uma nova frente fria deve avançar, especialmente na região centro-sul do Estado, onde as mínimas podem atingir 7ºC, voltando a causar grande amplitude térmica.

Mesmo com baixa probabilidade de chuva durante a passagem da frente fria, não são descartadas chances de pancadas isoladas e de fraca intensidade, com baixos acumulados.

Em Campo Grande, a "mini frente fria" derruba a máxima para 24ºC na terça-feira e mínima de 15ºC, com sol e muitas nuvens durante o dia e noite limpa.

A partir de quarta-feira (8), as temperaturas aumentam gradualmente, com máxima de 26ºC e muitas nuvens. Na quinta-feira (9), a máxima sobe para 29ºC, chegando a 30ºC no próximo sábado. Não chove na Capital durante a semana.

Já em Ponta Porã, as temperaturas começam a cair já a partir de segunda-feira, com as máximas chegando a 21ºC. Na terça-feira, as mínimas esperadas são de 10ºC e máximas até 20ºC, com céu nublado e nevoeiro ao amanhecer.

Durante a madrugada de quarta-feira (8), a temperatura chega a 8ºC na cidade. Mesmo o dia iniciando com sol, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde. Até sexta-feira (10), as máximas sobem para 28ºC e só é esperada chuva no próximo final de semana.

As mesmas condições são esperadas em Ivinhema, com mínimas de 9ºC na quarta-feira (8) e chuvas a partir do próximo sábado.

No outro extremo do Estado, a semana começa com temperaturas altas, com as máximas chegando a 28ºC nesta segunda-feira (6). A mini frente fria derruba as temperaturas para 25ºC na terça-feira em um dia de céu nublado.

A partir de quarta-feira, as temperaturas voltam a subir, chegando a 33ºC até sexta-feira (10). Não são esperadas chuvas.

Na região do Bolsão, em Três Lagoas, a máxima de terça-feira chega a 24ºC, subindo gradativamente até a sexta-feira, onde alcança 33ºC. A nebulosidade também varia, mas as chances de chuva rápida só aparecem no próximo domingo (12).

Em Corumbá, a máxima desta segunda-feira é de 21ºC, em um dia de muitas nuvens. Na terça-feira, a mínima chega a 12ºC e as máximas não passam de 20ºC. A partir de quarta-feira, as temperaturas aumentam, chegando a 32ºC até o final da semana. São esperadas pancadas de chuva apenas no sabado.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

São esperadas três frentes frias no País durante o inverno: uma que já aconteceu no final do mês de junho, esta prevista para o início de julho e, possivelmente, mais uma até o final do mês. Mesmo assim, a tendência da estação é de ser quente e seca.