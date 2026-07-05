Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo grande

Cidade da Copa transmite Brasil x Noruega neste domingo

Após o fim do jogo, haverá show de Karla Coronel e DJ Júlio Prodigy para deixar a torcida ainda mais animada

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/07/2026 - 13h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Campo-grandenses podem assistir Brasil x Noruega neste domingo (5), a partir das 16 horas, na Cidade da Copa, localizada na Esplanada Ferroviária - avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande. Os portões abrem às 14 horas. A entrada é gratuita e aberta ao público.

O local transmite todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026, com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada.

Os órgãos responsáveis pela segurança no local são Polícia Militar (PMMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

No local, não vai faltar boas energias, ânimo, alegria, esperança e muita torcida para ver o Brasil nas quartas de final.

Um verdadeiro mar de camisas verdes e amarelas vai tomar conta da nostalgia da Cidade da Copa. No último jogo, Brasil x Japão, cerca de 400 pessoas marcaram presença no local.

O tempo quente promete lotar a Cidade da Copa de torcedores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura no Jogo do Brasil deve ser de 27°C, com sol, calor, altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade relativa do ar.

Após o fim do jogo, haverá show de Karla Coronel e DJ Júlio Prodigy para deixar a torcida ainda mais animada.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), em parceria com o Ponto Bar.

Desde o início do Mundial, a Cidade da Copa tem reunido milhares de pessoas na Esplanada Ferroviária, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro da torcida campo-grandense durante a competição.

CIDADE DA COPA

Campo Grande ganhou um novo local para servir de ponto de encontro de torcedores: a Esplanada Ferroviária se tornou o palco oficial da torcida campo-grandense na Copa do Mundo 2026.

Pela primeira vez na história, a Esplanada se transformou em Cidade da Copa e sedia a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira para o público.

Nos dias de jogos do Brasil, espaço contará com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada. O espaço é gratuito e aberto ao público.

Após os jogos e durante os intervalos, atrações culturais, musicais e artistas tomarão conta do espaço.

O objetivo é reunir os apaixonados por futebol, torcer pela Seleção Brasileira e valorizar a Esplanada Ferroviária como um espaço acolhedor e de lazer.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), em parceria com o Ponto Bar.

previsão do tempo

De 8°C a 32°C: veja como o tempo muda em Mato Grosso do Sul nesta semana

Semana será de extremos no Estado, com amplitude térmica chegando a 15ºC em algumas regiões

05/07/2026 14h30

Compartilhar
MS tem grande amplitude térmica durante a semana, com passagem de mini frente fria

MS tem grande amplitude térmica durante a semana, com passagem de mini frente fria FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul deve ter uma semana de extremos nas temperaturas, com mínimas chegando a 10ºC e máximas ultrapassando os 30ºC. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica deve favorecer o clima mais seco no Estado, fator que já vem sendo observado desde a última semana, com valores entre 20% e 40%. 

As temperaturas aumentam gradativamente até a segunda-feira (6), com mínimas entre 12ºC e 14ºC e máximas variando entre 28ºC e 32ºC, causando uma combinação de manhãs mais frias e tardes quentes. Essa variação pode resultar em uma elevada amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima durante o dia, podendo superar 15ºC em algumas localidades. 

Entre a terça-feira (7) e a quarta-feira (8), uma nova frente fria deve avançar, especialmente na região centro-sul do Estado, onde as mínimas podem atingir 7ºC, voltando a causar grande amplitude térmica. 

Mesmo com baixa probabilidade de chuva durante a passagem da frente fria, não são descartadas chances de pancadas isoladas e de fraca intensidade, com baixos acumulados. 

Em Campo Grande, a "mini frente fria" derruba a máxima para 24ºC na terça-feira e mínima de 15ºC, com sol e muitas nuvens durante o dia e noite limpa. 

A partir de quarta-feira (8), as temperaturas aumentam gradualmente, com máxima de 26ºC e muitas nuvens. Na quinta-feira (9), a máxima sobe para 29ºC, chegando a 30ºC no próximo sábado. Não chove na Capital durante a semana. 

Já em Ponta Porã, as temperaturas começam a cair já a partir de segunda-feira, com as máximas chegando a 21ºC. Na terça-feira, as mínimas esperadas são de 10ºC e máximas até 20ºC, com céu nublado e nevoeiro ao amanhecer. 

Durante a madrugada de quarta-feira (8), a temperatura chega a 8ºC na cidade. Mesmo o dia iniciando com sol, a nebulosidade aumenta no decorrer da tarde. Até sexta-feira (10), as máximas sobem para 28ºC e só é esperada chuva no próximo final de semana. 

As mesmas condições são esperadas em Ivinhema, com mínimas de 9ºC na quarta-feira (8) e chuvas a partir do próximo sábado. 

No outro extremo do Estado, a semana começa com temperaturas altas, com as máximas chegando a 28ºC nesta segunda-feira (6). A mini frente fria derruba as temperaturas para 25ºC na terça-feira em um dia de céu nublado. 

A partir de quarta-feira, as temperaturas voltam a subir, chegando a 33ºC até sexta-feira (10). Não são esperadas chuvas. 

Na região do Bolsão, em Três Lagoas, a máxima de terça-feira chega a 24ºC, subindo gradativamente até a sexta-feira, onde alcança 33ºC. A nebulosidade também varia, mas as chances de chuva rápida só aparecem no próximo domingo (12).

Em Corumbá, a máxima desta segunda-feira é de 21ºC, em um dia de muitas nuvens. Na terça-feira, a mínima chega a 12ºC e as máximas não passam de 20ºC. A partir de quarta-feira, as temperaturas aumentam, chegando a 32ºC até o final da semana. São esperadas pancadas de chuva apenas no sabado.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

São esperadas três frentes frias no País durante o inverno: uma que já aconteceu no final do mês de junho, esta prevista para o início de julho e, possivelmente, mais uma até o final do mês. Mesmo assim, a tendência da estação é de ser quente e seca. 

Conservação ambiental

Plataforma dá cursos gratuitos de 'como cuidar do Pantanal'

Aulas atendem desde estudantes e até profissionais que já atuam diretamente na prevenção de incêndios, pesquisa científica ou, por exemplo, na formulação de políticas públicas

05/07/2026 12h30

Compartilhar
Aulas possuem linguagem acessível e conteúdo técnico

Aulas possuem linguagem acessível e conteúdo técnico Reprodução/WetlandsInternational Brasil

Continue Lendo...

Cursos gratuitos estão sendo oferecidos através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Wetlands International Brasil, para os mais diversos públicos, em uma plataforma desenvolvida com o movimento Mulheres em Ação no Pantanal (Mupan) que têm o objetivo básico de  "cuidar" do bioma pantaneiro. 

Com especialistas e a oferta até mesmo de certificação gratuita, esses cursos podem ser feitos tanto por estudantes, como pelos próprios produtores, bombeiros, pesquisadores e demais profissionais, pois trata da conservação ambiental e monitoramento do fogo.

Vale frisar que as aulas possuem linguagem acessível e conteúdo técnico, portanto esses cursos podem atender tanto os profissionais que já atuam diretamente na conservação da natureza, prevenção de incêndios, pesquisa científica e formulação de políticas públicas, como também estudantes de graduação e pós-graduação nas áreas de: 

  • Ciências Biológicas,
  • Ecologia,
  • Geografia,
  • Engenharia Ambiental e
  • Gestão Ambiental

Cursos gratuitos

Entre os temas ministrado cabe destacar justamente o curso “Compreendendo o fogo no Pantanal por meio do monitoramento por satélite”, que é ministrado pela pesquisadora doutora em Geociências e coordenadora do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (LASA/UFRJ), Renata Libonati. 

O conteúdo deste curso apresenta como essas imagens de satélite e demais tecnologias de sensoriamento remoto podem auxiliar no monitoramento dos incêndios, na produção de dados científicos e inclusive no apoio às ações de prevenção e combate ao fogo. 

Além desse, outro curso disponível sobre o Pantanal é o “Tomando decisões com base em Serviços Ecossistêmicos”, que é conduzido pelo ecólogo professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fábio Roque, que traz aulas que mostram como os benefícios oferecidos pela natureza podem orientar políticas públicas, projetos de conservação e estratégias de desenvolvimento sustentável. 

Ainda, o curso “Marco Conceitual para Uso Racional das Áreas Úmidas” é ministrado pela pesquisadora Cátia Nunes da Cunha, e apresenta conceitos fundamentais sobre a conservação e o manejo sustentável desses ecossistemas essenciais para a biodiversidade, a segurança hídrica e a adaptação às mudanças climáticas. 

Com intuito de democratizar o acesso ao conhecimento científico, além de aproximar a sociedade dos desafios e soluções relacionados à conservação do Pantanal e de outros ecossistemas estratégicos para o Brasil, esses cursos gratuitos sobre o bioma são realizados na modalidade online. 

Oferecendo certificado de conclusão, esses cursos estão disponíveis e podem ser acessados por qualquer interessado por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Wetlands International Brasil através do link: ava.wetlands-brasil.org (CLICANDO AQUI). 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3727, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3727, sábado (04/07)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)
LOTERIAS

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7057, sábado (04/07)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 7057, sábado (04/07): veja o rateio
LOTERIA

/ 8 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 7057, sábado (04/07): veja o rateio

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3027, sábado (04/07)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3027, sábado (04/07)

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3027, sábado (04/07): veja o rateio
LOTERIA

/ 8 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3027, sábado (04/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 2 dias

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 3 dias

O contrato "temporário" que durou onze anos
Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Juliane Penteado

/ 26/06/2026

Entenda se compensa ainda contribuir com 60 anos
Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro
Provenzano

/ 25/06/2026

Golpe do Pix: o que fazer e quando o banco deve devolver seu dinheiro