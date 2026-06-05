Jogo do Brasil pode ter frio de 8°C em Mato Grosso do Sul - MARCELO VICTOR

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Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 deve ser gelada em Mato Grosso do Sul.

O brasileiro deve assistir a partida entre Brasil x Marrocos, no sábado (13), debaixo das cobertas em casa ou bem agasalhado na rua.

A poucos dias da estação de inverno, a segunda massa de ar polar deve atingir o Estado na próxima semana.

Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que o fim de semana do jogo do Brasil e Dia dos Namorados deve ser marcado por clima gelado e nevoeiro pela manhã.

A meteorologia prevê que a temperatura mínima pode atingir 8°C no Sul do Estado, em municípios como Sete Quedas, Mundo Novo, Japorã, Eldorado, entre outros.

Já em cidades do norte, como Coxim e Sonora, a temperatura mínima sobe para 18°C. Em Campo Grande, fica em torno dos 14°C.

"Frio e nevoeiro. Atrás da frente fria da semana que vem, uma massa de ar polar deixará as temperaturas baixas”, explicou o meteorologista", explicou Abrahão.

Confira as temperaturas, nos principais municípios de Mato Grosso do Sul, no Jogo do Brasil:

MUNICÍPIO TEMPERATURA NO SÁBADO, 13 DE JUNHO Campo Grande Mínima: 14°C / Máxima: 24°C Sete Quedas Mínima: 8°C / Máxima: 21°C Bonito Mínima: 12°C / Máxima: 25°C Corumbá Mínima: 17°C / Máxima: 26°C Três Lagoas Mínima: 13°C / Máxima: 24°C Dourados Mínima: 10°C / Máxima: 22°C Ponta Porã Mínima: 10°C / Máxima: 22°C Sonora Mínima: 18°C / Máxima: 28°C Mundo Novo Mínima: 10°C / Máxima: 20°C Aquidauana Mínima: 14°C / Máxima: 26°C

Fonte: Climatempo

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