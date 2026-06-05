Jogo do Brasil pode ter frio de 8°C em Mato Grosso do Sul

Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 deve ser gelada em Mato Grosso do Sul.
O brasileiro deve assistir a partida entre Brasil x Marrocos, no sábado (13), debaixo das cobertas em casa ou bem agasalhado na rua.
A poucos dias da estação de inverno, a segunda massa de ar polar deve atingir o Estado na próxima semana.
Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que o fim de semana do jogo do Brasil e Dia dos Namorados deve ser marcado por clima gelado e nevoeiro pela manhã.
A meteorologia prevê que a temperatura mínima pode atingir 8°C no Sul do Estado, em municípios como Sete Quedas, Mundo Novo, Japorã, Eldorado, entre outros.
Já em cidades do norte, como Coxim e Sonora, a temperatura mínima sobe para 18°C. Em Campo Grande, fica em torno dos 14°C.
"Frio e nevoeiro. Atrás da frente fria da semana que vem, uma massa de ar polar deixará as temperaturas baixas”, explicou o meteorologista", explicou Abrahão.
Confira as temperaturas, nos principais municípios de Mato Grosso do Sul, no Jogo do Brasil:
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MUNICÍPIO
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TEMPERATURA NO SÁBADO, 13 DE JUNHO
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Campo Grande
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Mínima: 14°C / Máxima: 24°C
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Sete Quedas
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Mínima: 8°C / Máxima: 21°C
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Bonito
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Mínima: 12°C / Máxima: 25°C
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Corumbá
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Mínima: 17°C / Máxima: 26°C
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Três Lagoas
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Mínima: 13°C / Máxima: 24°C
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Dourados
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Mínima: 10°C / Máxima: 22°C
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Ponta Porã
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Mínima: 10°C / Máxima: 22°C
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Sonora
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Mínima: 18°C / Máxima: 28°C
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Mundo Novo
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Mínima: 10°C / Máxima: 20°C
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Aquidauana
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Mínima: 14°C / Máxima: 26°C
Fonte: Climatempo
RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:
- Se agasalhe
- Beba água
- Evite tomar banhos muito quentes, mas sim mornos
- Continue usando protetor solar
- Evite ambientes pouco ventilados
- Hidrate a pele
- Cuide da alimentação
- Não se exponha ao tempo
- Proteja extremidades como mãos, pés e cabeça, porque perdem calor rapidamente
- Evite permanecer com roupas úmidas
- Mantenha-se hidratado mesmo sem sentir muita sede
- Prefira alimentos quentes e nutritivos
- Use hidratante corporal e protetor labial