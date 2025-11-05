Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SAÚDE

Juiz marca para amanhã audiência que pode decidir situação financeira da Santa Casa

Convênio firmado com o Município e o Governo do Estado venceu no último dia 31, porém foi prorrogado por mais um mês como medida de urgência

João Pedro Flores e Felipe Machado

05/11/2025 - 16h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O juiz Claudio Müller Pareja, da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, marcou  uma audiência de conciliação, com urgência, para amanhã (6) , às 14h, onde Hopistal Santa Casa, Município de Campo Grande e Governo do Estado deverão comparecer por meio de procuradores e, apresentar propostas concretas para a viabilizar a composição entre as partes. 

Além disso, prorrogou por mais 30 dias a vigência do Convênio nº 03-A/2021, firmado entre a Santa Casa com o Município de Campo Grande e o Estado de Mato Grosso do Sul, para prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

De acordo com a Santa Casa, o Convênio nº 03-A/2021, que tinha prazo até o dia 31, encontra-se sem reajuste financeiro desde agosto de 2023, situação que afronta a Constituição Federal e a Lei Orgânica do SUS (Lei n. 8.080/90), comprometendo a manutenção das atividades hospitalares. 

No dia 10 de outubro, durante coletiva de imprensa, a presidente da instituição, dra. Alir Terra Lima afirmou que os repasses atuais estão estagnados em R$ 32,7 milhões mensais (o equivalente a R$ 392,4 milhões/ano) há dois anos, valor que não seria suficiente para suportar a demanda.

Por isso, o hospital foi à Justiça pedir que a renovação do contrato seja feita e o repasse seja corrigido para R$ 45,9 milhões (R$ 550,8 milhões/ano), além da recomposição retroativa referente aos últimos dois anos sem reajuste.

Questionado pelo Correio do Estado sobre a possibilidade da Santa Casa aceitar uma proposta que oferte um valor menor do que os R$ 45,9 milhões, João Carlos Marchezan, diretor de Negócios e Relações Institucionais da Santa Casa, diz que "este é o custo da manutenção dos serviços hoje, muito mais barato do que pagam em outros hospitais".

Novo empréstimo

Na segunda-feira (3), a Santa Casa pegou novo empréstimo para pagar uma das cinco folhas salariais atrasadas com os 400 médicos, mas ainda continua com débito de cerca de R$ 30 milhões com os profissionais da saúde.

Em valores, o montante de pagamento é de R$ 7,5 milhões por mês, o que resulta em uma dívida total que ultrapassa os R$ 37,5 milhões, porém 20% deste total foi pago com o novo empréstimo.

Segundo a prestação de contas de 2024, divulgado em maio deste ano, o hospital ainda teria que pagar R$ 256.916.856,00 por causa de empréstimos e financiamentos, desses R$ 16.141.304,00 em circulantes (12 meses, considerado curto prazo no mundo financeiro) e R$ 240.775.552,00 em não circulantes (longo prazo).

Nos últimos seis anos, os empréstimos da Santa Casa totalizaram R$ 321,2 milhões. O maior deles foi feito em janeiro de 2024, quando a entidade pegou R$ 248 milhões na Caixa Econômica Federal (com taxa de juros mensal de 1,36%), quantia que foi utilizada para amortizar outros dois empréstimos que foram feitos anteriormente.

Porém, a última anunciada oficialmente pelo hospital foi realizada um mês depois, em fevereiro do ano passado, quando pegou R$ 8 milhões com o banco Daycoval – com juros mensal de 1,56% –, empréstimo com prazo de quitação em até cinco anos (60 meses).

De acordo com os fluxos de caixa mensais publicados pela entidade, de janeiro a setembro foram pagos R$ 33.928.257,99 de empréstimos e financiamentos, o que seria somente os juros cobrados pelos bancos, dos quais todos são entre 1,21% e 2,93% de taxa por mês.

Assine o Correio do Estado

Congestionamento de Túmulos

Pai de vereador é sepultado na cova errada em MS

Familiares se encontraram no cemitério no Dia de Finados (2) e descobriram que o corpo do pai do vereador havia sido sepultado no local onde estava o ente de um empresário

05/11/2025 16h00

Compartilhar

Reprodução Google Street Views

Continue Lendo...

Com problema de identificação nos túmulos, o vereador Jair Pereira, da Câmara Municipal de Bandeirantes, teve o pai sepultado no túmulo de outro munícipe. Após o ocorrido, na terça-feira (5), enquanto estava no cemitério resolvendo os assuntos burocráticos, flagrou outra situação semelhante.

Em conversa com a reportagem do Correio do Estado, o vereador relatou que o pai, João Pereira Alves, de 73 anos, morreu há cerca de 30 dias. Houve o sepultamento e, no Dia de Finados, no domingo (2), quando foram ao cemitério prestar homenagens, descobriram a situação.

O pai do vereador foi sepultado no jazigo de um homem que faleceu em 1994, pai do empresário Gildo Pereira, cuja família também esteve no cemitério, que é de gestão municipal, e teve o encontro inesperado com a família do parlamentar.

Diante do ocorrido, o vereador e o empresário registraram boletim de ocorrência e encaminharam um ofício ao secretário municipal de Obras, Gestão Urbana e Habitação, Ronaldo Corrêa Moraes, para que sejam tomadas providências.

“De domingo até ontem a gente estava resolvendo com os familiares da outra família. O pessoal do cemitério não está olhando direito as covas para sepultar os entes queridos, e estão fazendo uma em cima da outra. Meu pai foi sepultado faz um mês e ele estava em cima da cova de outro senhor”, disse o vereador.

O parlamentar, que é vice-presidente da Câmara no município, explicou que a família vivia o luto, e uma equipe do cemitério apontou o local que aparentemente estava livre para o sepultamento.

“A gente contratou a empresa, fez a cova, houve o sepultamento do meu pai e, quando foi no dia 2 de novembro, no Dia de Finados, a família foi acender velas para o ente querido deles e viu que meu pai foi sepultado em cima da cova do pai deles”, contou o vereador.

Sobre a contratação da empresa para abrir a cova, Jair explicou que a prefeitura não conta com serviço de coveiro, apenas com uma equipe que aponta os locais que, teoricamente, estão livres no cemitério.

“A prefeitura fala: ‘faz aqui’. Ou, se tiver uma cova aberta, eles avisam. Mas a logística deles está péssima. Ontem, quando eu estava no cemitério tratando da situação, faleceu a sogra de um ex-vereador e eles estavam abrindo a cova em cima de outra”, relatou Jair.

Nesse momento, ele disse que pediu para que a equipe parasse e apontou que havia concreto no local, indicando que aquele ponto já havia sido utilizado.


Falta de mapeamento

O problema da falta de mapeamento é crônico, em razão da ausência de identificação dos jazigos, conforme explicou o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, Marcelo Soares Abdo.

“A Câmara mandou um expediente para o Executivo no sentido de regularizar a questão do cemitério, fazer uma demarcação dos túmulos e apontar quem é quem. Fazer um inventário, que na realidade não tem, para saber quem está sepultado, com o nome da pessoa e a localização, para evitar que coisas como essa voltem a acontecer”, explicou Marcelo.

Ainda segundo o presidente da Casa de Leis, mesmo os túmulos que tinham identificação foram se perdendo ao longo do tempo.


Outro cemitério

O vereador contou que conversou com o prefeito e que Bandeirantes possui uma área destinada a um novo cemitério, o que poderia resolver parte do problema. No entanto, até o momento, o projeto não saiu do papel.

“A gente ainda não entendeu por que não foi feita a mudança para o outro cemitério. É o mesmo sentido, fica próximo à capela, é só atravessar a rua. Já solicitei ao prefeito que faça a abertura dessa área e organize a logística do cemitério, que é uma extensão do outro pela proximidade.”

Pela lei, segundo explicou o vereador Jair, o prazo para que seja feita a exumação do corpo é de seis meses.

O que diz a prefeitura de Bandeirantes

Por meio de nota, o Executivo municipal informou que um procedimento interno foi instaurado para apurar o ocorrido e que o prefeito Celso Abrantes solicitou o mapeamento das pessoas enterradas, bem como a localização das sepulturas.

Leia a nota na íntegra:

"A Prefeitura de Bandeirantes lamenta profundamente o ocorrido e informa que já abriu um procedimento interno para esclarecer a situação. O prefeito, Celso Abrantes, também determinou a realização de um amplo levantamento do registro das pessoas enterradas e da localização das sepulturas no Cemitério Municipal. 
Esclarecemos que a nova gestão assumiu há 3 meses e nesse período vem trabalhando para resolver os diversos problemas encontrados no município".
 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Detento finge estar doente, furta hospital, foge e agride idosos em assalto

Preso em regime semiaberto fugiu durante atendimento médico e invadiu casa de idosos para roubar R$ 11 mil e sustentar vício em drogas

05/11/2025 15h30

Compartilhar

Reprodução

Continue Lendo...

Policiais civis de Dourados cumpriram, na última terça-feira (4), um mandado de prisão preventiva de um homem de 32 anos, apontado como autor de um furto a um hospital e um roubo a uma residência ocorridos na cidade de Dourados.

Os crimes, ocorridos entre 23 e 25 de setembro, foram cometidos após o acusado, que cumpria o regime semiaberto por condenações relacionadas a crimes patrimoniais, pedir atendimento médico no Hospital da Vida.

No dia 23, ao ser atendido no hospital, ele entrou sem autorização em uma área reservada à equipe médica e furtou um notebook e roupas de um dos médicos. Ele fugiu do local sem que a equipe percebesse e não voltou mais prosseguir com o cumprimento de pena.

No dia 25, o detento invadiu a residência de um casal de idosos de 89 e 81 anos localizada no Jardim Flórida para roubar um aparelho celular e cerca de 11 mil reais em espécie. As vítimas foram agredidas durante o assalto e tiveram que ser encaminhadas ao hospital para receberem atendimento médico devido à gravidade das lesões.

Os policiais do SIG/NRI conseguiram confirmar que o detento foi o autor de ambos os crimes e expediram um mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

O criminoso foi recapturado por uma equipe da Polícia Militar e encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados para dar prosseguimento ao seu cumprimento de pena.

Com o deferimento da medida e expedição do respectivo mandado de prisão preventiva, cumprido na manhã de ontem, o suspeito confessou a autoria dos dois crimes durante interrogatório policial, afirmando que havia cometido os delitos para sustentar seu vício em drogas.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 2 dias

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

3

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

4

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 2 dias

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 28/10/2025

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho