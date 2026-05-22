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Julgamento de "Pablo Escobar brasileiro" tem nova movimentação na Bélgica

Ex-major da Polícía Militar de MS é considerado um dos maiores traficantes internacionais de drogas e está preso desde 2022

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/05/2026 - 16h30
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O ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, considerado um dos maiores traficantes internacionais de drogas e conhecido como Pablo Escobar brasileiro, está sendo julgado na Bélgica, em processo marcado por impasses e troca de juízes. 

O julgamento começou em 15 de setembro de 2025 e foi interrompido, com previsão de ser retomado em 7 de setembro de 2025. No entanto, a Justiça da Bélgica emitiu, nesta sexta-feira (22), sentença interlocutória do julgamento, respondendo a pedidos preliminares das defesas dos réus, discutidos nas audiências realizadas em março e abril.

A sentença interlocutória é uma decisão tomada no meio do processo, antes da sentença final.

A decisão final só deve ser anunciada após a conclusão do julgamento .Outros 30 acusados também são julgados.

Major Carvalho foi preso na Hungria em 2023, com um passaporte mexicano falso e era procurado pelas polícias do Brasil e da Europa. Atualmente ele está detido na Bélgica, onde aguarda julgamento por tráfico de drogas.

Segundo o jornal francês Le Monde, ao lado do belga Flor Bressers, Carvalho é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa responsável por enviar drogas de portos do Brasil para a Europa, principalmente por Antuérpia, na Bélgica, e Roterdã, na Holanda.

O grupo teria movimentado pelo menos 45 toneladas de drogas, com lucro de € 500 milhões (cerca de R$ 2,9 bilhões na conversão atual).

Impasses adiam julgamento

Conforme reportagem do Correio do Estado, em 2025, o Tribunal decidiu pelo adiamento devido a vários pedidos de impedimentos terem sido protocolados após a última sessão de julgamento.

Na ocasião, o advogado que representa Flor Bressers, um dos líderes do grupo criminoso, não concordou com uma das provas apresentadas contra o cliente e conseguiu a suspensão da audiência.

O julgamento chegou a ser retomado, quando houve novas divergências. Todos os advogados se retiraram quando o juiz se recusou a dar a palavra para um deles. 

Posteriormente, o advogado de defesa criminal Louis De Groote tentou novamente usar a palavra, mas foi impedido e, mesmo assim, insistiu, até que o juiz Frederik Gheeraert ordenou que a polícia o retirasse da sala.

Conforme a imprensa da Bélgica, o juiz Frederik Gheeraert ordenou que o advogado de defesa criminal Louis De Groote fosse retirado do tribunal à força. O jurista teria sido retirado da Corte arrastado, “com força considerável”. 

Durante a condução do advogado para fora, outro advogado tentou impedir e também foi retirado a força.

A partir daí, sete pedidos de impedimentos foram apresentados pela defesa dos acusados, contra três juízes que participam do julgamento. O primeiro pedido teria partido da defesa do Major Carvalho, para retirar o Gheeraert do caso.

Um dos advogados retirados à força da audiência também apresentou o pedido, afirmando que o curso de eventos violou o direito a um julgamento justo, tendo em vista que sua defesa não foi autorizada a falar durante a audiência.

Ainda segundo um jornal local, a juíza de imprensa do Tribunal de Flandres, Amélie Van Belleghem, disse que o pedido de impedimento é um direito fundamental, mas acarreta custo social.

"Isso exige uma reprogramação completa das agendas de várias pessoas. Isso afeta não apenas os três juízes e o escrivão, mas também o assistente do tribunal, o promotor público, os intérpretes, a polícia e os advogados", disse a juíza, ao adiar o julgamento.

Tráfico

Segundo a investigação, o grupo tinha dois grandes chefes, o núcleo europeu era comandado por Flor Bressers, já o sul-americano tinha como comandante o Major Carvalho.

Era do ex-PM a função de fazer a droga cruzar a fronteira do Brasil com o Paraguai para ser destinada até a Europa, onde Bressers cuidava da distribuição.

A investigação apurou que Bressers teria ganhado € 230 milhões (R$ 1,437 bilhão na cotação atual) com 10 carregamentos de cocaína, enquanto Sérgio Roberto de Carvalho teria arrecadado cerca de € 200 milhões (R$ 1,250 bilhão na atual cotação).

A investigação teve início em 2020, após a polícia apreender 3,2 toneladas de cocaína no porto holandês de Roterdã, escondidas em um carregamento de minério de manganês proveniente do Brasil. 

O carregamento tinha como destino uma empresa de tratamento de água no porto belga de Antuérpia, suspeita de estar sendo usada como fachada pelos traficantes.

Após uma série de prisões na Bélgica, Espanha e Dubai, Flor Bressers foi detido em Zurique, em fevereiro de 2022, e extraditado no outono seguinte para a Bélgica. Já Major Carvalho foi preso na Hungria em 2023, ele estava com um passaporte mexicano falso e era procurado pelas polícias do Brasil e da Europa.

Segundo o The Guardian, os promotores do caso apontam que a apreensão ocorrida em 2020, em Roterdã, teria sido apenas a ponta do iceberg. A rede operada por Carvalho e Bressers é suspeita de ter importado toneladas de cocaína entre 2019 e 2020 para a Europa.

O julgamento ocorre em Bruxelas porque, apesar de o processo ter começado em Bruges, a transferência foi pedida porque as forças de segurança belga temem que os réus pudessem tentar fugir durante a audiência. A sessão ocorre em um tribunal na antiga sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Major Carvalho

Conhecido como “Pablo Escobar brasileiro” no Brasil, a Polícia Federal (PF) estima que Major Carvalho tenha movimentado R$ 2,25 bilhões entre os anos de 2018 e 2020, com exportações de 45 toneladas de cocaína à Europa, conforme a PF.  

O ex-major ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no fim da década de 1980 como comandante do Batalhão Militar de Amambai, área de fronteira do Estado com o Paraguai.  

Na década de 1990, Carvalho já estava envolvido com atos ilícitos, como o contrabando de pneus. Anos depois, o ex-major foi pego contrabandeando uísque.

Em 1997, Carvalho já transportava cocaína da Colômbia e da Bolívia até o interior de São Paulo. No mesmo ano, o ex-major foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar de MS. 

No ano seguinte, foi condenado a 15 anos de prisão pelo tráfico de 237 quilos de cocaína. 

Após um longo processo e perda de seu posto e patente, sua aposentadoria foi suspensa em 2010. No entanto, em 2016, conseguiu reaver na Justiça o benefício de R$ 9,5 mil mensais.

Após desaparecer de Campo Grande em 2016 e iniciar o processo de logística internacional para o tráfico de drogas, Carvalho foi inserido na lista da Interpol, em 2018.  

O megatraficante foi expulso da Polícia Militar de MS em março de 2018.

Em 2019, o narcotraficante foi novamente condenado, desta vez a 15 anos e três meses de prisão, por usar laranjas em empresas de fachada para movimentar R$ 60 milhões.  

No Brasil, o Porto de Paranaguá (PR) era o preferido da quadrilha de Carvalho para as remessas de drogas ao Velho Continente.

Alerta Laranja

Defesa Civil alerta para risco de temporal e alagamentos em Campo Grande

Capital entra em alerta laranja para chuvas intensas, ventos de até 50 km/h e possibilidade de queda de árvores neste fim de semana

22/05/2026 18h12

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Foto: Divulgação

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A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu, nesta sexta-feira (22), um alerta laranja para risco de chuvas intensas e ventos fortes na Capital entre 23h01 desta sexta e 8h de domingo (24).

O aviso foi divulgado com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê grande volume de chuva em curto período e possibilidade de transtornos em diferentes regiões da cidade.

De acordo com a previsão, os acumulados podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo atingir até 100 milímetros em apenas um dia. Além das chuvas intensas, há previsão de rajadas de vento superiores a 50 quilômetros por hora.

A Defesa Civil alerta para riscos de corte no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, danos em plantações e queda de árvores. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Para solicitação de serviços, como remoção de árvores, o contato deve ser feito pelo 156. Já situações envolvendo fios energizados ou risco elétrico devem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

O cenário climático é influenciado pelo transporte de umidade e pela atuação de cavados atmosféricos.

Os ventos devem atuar predominantemente do quadrante sul, com velocidades entre 30 e 50 quilômetros por hora. Em Campo Grande, as temperaturas devem variar entre 14°C e 24°C durante o período.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre domingo (24) e segunda-feira (25), a tendência é de elevação gradual das temperaturas em Mato Grosso do Sul, com máximas podendo chegar a 30°C em algumas regiões.

Apesar do predomínio de sol e variação de nebulosidade, a previsão ainda indica possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, especialmente na região sul e na faixa leste do Estado.

Segundo os meteorologistas, o aumento da instabilidade ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade aliado à passagem de novos cavados atmosféricos.

Os ventos devem continuar atuando entre os quadrantes sul e leste, mantendo velocidades entre 30 e 50 quilômetros por hora, com rajadas pontualmente mais intensas.

Na Capital, as temperaturas entre domingo e segunda-feira devem variar entre 17°C e 28°C, enquanto nas regiões pantaneira, norte e leste do Estado os termômetros podem atingir até 30°C.

Nas outras regiôes do Estado

A previsão meteorológica aponta que entre sexta-feira (22) e sábado (23) haverá variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudeste e nordeste do Estado.

Nas regiões sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas previstas ficam entre 12°C e 14°C, com máximas entre 16°C e 22°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, os termômetros devem registrar mínimas de 13°C a 16°C e máximas de até 24°C.

Em Três Lagoas, a previsão indica variação nas temperaturas ao longo do fim de semana, com mínima de 18°C e máxima de 26°C nesta sexta-feira (22). No sábado (23), os termômetros devem oscilar entre 18°C e 25°C, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Já no domingo (24), o clima fica mais estável, com predomínio de sol entre nuvens e temperaturas entre 19°C e 27°C, acompanhando a elevação gradual do calor em Mato Grosso do Sul.

Baixa adesão

Dourados vacina só 8% do público-alvo contra chikungunya após quase um mês de campanha

Município é considerado o epicentro nacional da arbovirose transmitida pelo mosquito aedes aegypti

22/05/2026 17h15

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Foto: Divulgação / Prefeitura de Dourados

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Após quase um mês de campanha no enfrentamento à chikungunya, a prefeitura de Dourados vacinou apenas 8% das 43 mil pessoas com idade entre 18 e 59 anos, publico-alvo da vacinação iniciada o dia 27 de abril último. Desde o início da campanha vacinal, apenas 3.409 pessoas foram imunizadas. 

Com 12 mortes, município é considerado o epicentro nacional da arbovirose transmitida pelo mosquito aedes aegypti. Ao todo, Mato Grosso do Sul contabiliza 19 das 27 mortes de todo país. Há mortes também em Goiás (2), São Paulo (2), Rondônia (1), Mato Grosso (1), Bahia (1) e Minas Gerais (1). 

A vítima mais recente é uma criança indígena de 12 anos, que estava internada desde 28 de fevereiro e morreu no dia 3 de abril no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD). A morte ocorre no momento em que a curva epidemiológica da doença começa a apresentar queda no município, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde.

A confirmação foi divulgada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), criado pela prefeitura para coordenar as ações de enfrentamento à epidemia tanto na Reserva Indígena quanto na área urbana de Dourados. Com a nova ocorrência, sobe para 10 o número de indígenas mortos em decorrência da doença. Os outros dois óbitos confirmados são de moradores do perímetro urbano.

Além das 12 mortes já confirmadas, outros quatro óbitos seguem em investigação. Entre os casos suspeitos mais recentes estão uma mulher de 74 anos e um homem de 71 anos, ambos com comorbidades. Também permanecem sob análise a morte de um idoso de 84 anos, portador de doença arterial coronariana, e a de um homem de 50 anos, que informou não possuir doenças crônicas no momento da classificação de risco e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 27 de abril.

O município contabiliza 8.764 casos notificados de chikungunya. Desse total, 5.154 são considerados casos prováveis, 4.066 foram confirmados e 1.088 seguem em investigação.

Na Reserva Indígena, o cenário continua preocupante. São 3.202 casos notificados, com 2.139 confirmações, 768 descartes e 295 casos ainda em investigação.

Apesar da gravidade da epidemia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a Curva Epidêmica apresentou queda na 20ª semana epidemiológica, indica possível desaceleração da transmissão da doença no município.

Vacinação

Como parte das ações de enfrentamento, prefeitura e Universidade Federal da Grande Dourados  promovem nesta sexta-feira (22), das 13h às 20h, uma ação especial de vacinação contra Influenza e chikungunya no campus universitário.

A vacinação seguirá os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e será destinada a pessoas entre 18 e 59 anos. A meta da campanha é imunizar pelo menos 27% do público-alvo, cerca de 43 mil pessoas.

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