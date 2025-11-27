Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DESVIOS

Justiça bloqueia R$ 10 milhões de prefeito e envolvidos nas fraudes em licitações de Terenos

Caso o valor não seja alcançado, o desembargador autorizou o sequestro de imóveis pertencentes aos denunciados

João Pedro Flores

27/11/2025 - 18h46
Continue lendo...

O desembargador Jairo Roberto de Quadros, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, determinou o bloqueio de R$ 10 milhões do prefeito afastado de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), além de 25 pessoas e 18 empresas envolvidas nos supostos desvios na administração municipal. O tucano foi preso em 9 de setembro deste ano durante a Operação Spotless, deflagrada pelo Ministério Público Estadual (MPE).

De acordo com o despacho publicado nesta quinta-feira (27), o magistrado ordenou o sequestro de valores em contas bancárias, planos de previdência e investimentos financeiros. Também determinou a chamada “teimosinha” pelo período de 30 dias, um mecanismo que monitora as contas bancárias para bloquear automaticamente qualquer quantia que nelas entrar.

Caso o valor não seja alcançado por meio das instituições financeiras, o desembargador autorizou o sequestro de imóveis pertencentes a todos os denunciados pelo esquema de desvios na Prefeitura de Terenos.

O procurador-geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Júnior, denunciou todos os membros do grupo criminoso liderado por Henrique Wancura pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude em licitação.

As penas previstas incluem prisão, suspensão dos direitos políticos, proibição de ocupar cargos públicos e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10 milhões.

No dia 3 de outubro, o ministro Ribeiro Dantas, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandou soltar Henrique Wancura Budke, que estava preso desde 9 de setembro. Os contratos investigados pelo MPE somam, ao todo, R$ 16 milhões. Somente o prefeito, teria recebido mais de R$ 500 mil em propina no esquema criminoso, segundo o órgão público. 

O foco do grupo criminoso estava em fraudes em licitações, pagamento de propina a servidores e desvios. O Ministério Público denunciou o prefeito e mais 25 envolvidos por fraudarem 17 licitações, utilizando conversas interceptadas entre 2022 e 2023 como provas. Essas conversas indicavam o direcionamento de certames para empresas específicas em troca de propina.

juros exorbitantes

Empréstimo de R$ 15 mil com agiotas sobe para R$ 78 mil e vira caso de polícia

Casal emprestou dinheiro com juros de R$ 10 mil, mas passou a cobrar mais de R$ 68 mil, além de ameaçar e perseguir a devedora, que denunciou o caso

27/11/2025 18h30

Inquérito foi conduzido pela Derf

Inquérito foi conduzido pela Derf Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Uma mulher de 33 anos denunciou um casal, sendo o homem de 26 anos e a mulher de 32, por suposto crime de extorsão e agiotagem, ao cobrarem mais de R$ 68 mil de juros exorbitantes de um empréstimo, além de ameaçá-la e perseguirem. Boletim de ocorrência foi registrado em junho.

A vítima disse que trabalha em um laboratório e ganha R$ 1,7 mil por mês. Segundo o boletim de ocorrência, ela conheceu o casal através do irmão, pois além de agiotas, eles trabalham com compra e venda de ouro e o irmão já havia mandado fazer uma pulseira de ouro para o sobrinho.

Por precisar do dinheiro, ela foi até os agiotas pedir o empréstimo de R$ 15 mil, sendo acordado a devolução no valor de R$ 25 mil em 30 dias, ou seja, R$ 10 mil de juros.

Por se tratar de um valor alto, foi pedida uma garantia. Como sabia que tinha um dinheiro a receber, a vítima deu como garantia a cópia do contrato de compra e venda e uma cópia da escritura da casa onde morava.

No entanto, no dia combinado para o pagamento, em 28 de novembro de 2024, o casal foi até o trabalho da vítima e mudou os termos, exigindo o pagamento de R$ 48,5 mil. Ela não realizou o pagamento por não concordar com os juros altos.

A mulher conta que fez dois pagamentos, de R$ 19,5 mil cada, totalizando R$ 39 mil, mas, ainda assim, a agiota disse que ela estava em dívida.

“Eu peguei esse dinheiro emprestado com eles, pois na época eu estava passando por um processo de divórcio e eu sabia que tinha um dinheiro para receber. Caso não desse certo, minha mãe também tinha um dinheiro para receber de herança, pois minha avó havia falecido há pouco. Acabou que foi a minha mãe que pagou a dívida com a herança”, disse.

Mesmo com o pagamento de quase R$ 40 mil, a mulher continuou a cobrá-la, dizendo que os juros eram de R$ 1 mil por dia.

A vítima diz que a agiota foi até o trabalho dela com um recibo, dizendo que faltava R$ 500 para ela pagar e, por medo de ser constrangida na frente dos colegas de trabalho, acabou assinando o recibo.

Posteriormente, em 18 de janeiro deste ano, ela foi novamente procurada pelo casal, onde foi informada que a dívida foi reajusta para R$ 78 mil.

Além de intimidá-la no trabalho, o casal também teria ido até a residência da vítima, dizendo que “não teria nada a perder”. “Eles vão 'fazer' você. Você vai ver. Fica aí pagando pra ver”, teria dito a suspeita.

Com medo de sofrer algum tipo de agressão e com a saúde mental abalada, ela apresentou atestado médico para se afastar das atividades profissionais e procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim contra o casal.

A vítima ressaltou que todas as ameaças são feitas presencialmente ou por telefone e que a mulher nunca disse nada comprometedor por escrito, para não deixar registro.

Mesmo assim, ela apresentou cópias de mensagens de WhatsApp, onde constam as ameaças, além da cópia de comprovantes bancários, que demonstram os valores que ela recebeu e também os que foram pagos aos suspeitos.

Versão da acusada

A suposta agiota já foi presa anteriormente pelos crimes de tráfico de drogas, em 2010, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em 2013.

Na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf), a acusada negou trabalhar como agiota e disse que nunca emprestou dinheiro a juros, afirmando que trabalha com vendas de roupas, acessórios, ouro, joias e semi-joias, por meio de loja online.

Com relação ao marido, ela disse que ele trabalha como ourives, na compra, venda e fabricação de peças em ouro e prata.

Sobre a denúncia da vítima, ela informou que ambas eram amigas, tendo participado inclusive do casamento dela. Durante o processo de separação, a mulher teria pedido ajuda, pois estava precisando de dinheiro, além de ter uma filha com problemas de saúde, e que ela sempre teria ajudado, mas com valores menores e sem cobrar juros.

Até que, em novembro do ano passado, a mulher teria pedido o valor de R$ 40 mil e oferecido a casa como garantia.

"Eu falei primeiro com meu marido e concordamos em ajudá-la. Eu pedi para meu advogado fazer um contrato colocando a casa em garantia da dívida. Ele fez o contrato, eu reconheci firma no cartório, depois eu mandei para ela e ela também reconheceu firma", disse a suposta agiota.

Ainda segundo a acusada, o combinado era que o valor seria pago em 30 dias, sem juros, mas que a mulher não cumpriu o combinado.

"Passou os 30 dias e ela não me pagou e eu comecei a mandar mensagem para ela. Ela disse que ainda não tinha saído o dinheiro do divórcio, eu esperei mais uns dias e nada. Quando foi dia 14 de janeiro, eu fui na casa dela, mas eu fui para conversar com ela. Emprestei o dinheiro na maior boa vontade e ela nada de me pagar, quando cheguei lá ela nem quis me atender", disse a acusada, acrescentando que o marido da mulher teria saído armado.

Ainda na versão dela, ela chegou a se exaltar devido à situação, mas nega ter ameaçado a outra mulher.

Com relação à casa dada como garantia, a mulher afirma que pensou em executar o contrato, mas quando foi visitar o imóvel, no Jardim Los Angeles, havia outra pessoa morando no local e a moradora afirmou que havia comprado o imóvel, tendo inclusive o contrato de compra e venda.

Desta forma, a mulher afirma que ela é quem foi vítima de golpe e entrou com uma ação cível de cobrança conta a denunciante.

Com relação aos comprovantes de pagamento apresentados pela vítima, de quase R$ 40 mil, ela alega serem referentes a outra dívida.

O marido da mulher também apresentou versão semelhante, mas divergiu com relação aos valores e conteúdo das mensagens encaminhadas.

Inquérito

No inquérito instaurado na Polícia Civil, o delegado afirmou haver materialidade e indícios de autoria da prática criminosa.

"Interrogados sobre os fatos e documentos apresentados pela comunicante, [os acusados] negaram exercerem agiotagem, bem como terem concedido empréstimos a juros exorbitantes, bem como negaram ter a ameaçado, contudo, houve contradição em suas versões com relação aos valores cedidos, sua motivação, bem como sobre as mensagens de WhatsApp encaminhadas", disse o delegado, ao encaminhar o inquérito ao Poder Judiciário.

Desta forma, o casal foi indicado pelo crime de extorsão, decorrente do crime de cobrar juros sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei.

Na Justiça, a última movimentação ocorreu em outubro, quando os autos foram encaminhados ao Ministério Público Estadual (MPMS), que pediu dilação do prazo.

Há ainda a ação ingressada pelo casal, pedindo a penhora do imóvel dado como garantia ao pagamento. Na última movimentação, do dia 5 de novembro deste ano, consta uma decisão interlocutória, onde o juiz indeferiu a penhora devido a uma decisão prolatada nos embargos de terceiro, que suspendeu atos constritivos relacionados ao referido imóvel.

Cidades

Anvisa manda recolher lotes de sabão líquido contaminados

Conforme a medida, está suspensa a comercialização dos lotes, que devem ser recolhidos pela Vigilância Sanitária

27/11/2025 18h00

Reprodução Internet

Continue Lendo...

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (27), o recolhimento de lotes do sabão líquido Ypê e Tixan Ypê, após constatar contaminação microbiológica.

Conforme nota emitida pela Anvisa, a própria fabricante — Química Amparo Ltda. — identificou a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes.
A medida também prevê a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos especificados.

Risco da bactéria

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria que pode ser encontrada na água, no ar e em ambientes úmidos.
Dentro de casa, pode estar presente em banheiros, banheiras e piscinas. Pessoas com imunidade alta raramente são afetadas.

No entanto, quem possui doenças autoimunes, é transplantado ou apresenta quadros que reduzam a imunidade está mais propenso ao risco ao entrar em contato.

As principais infecções causadas pela bactéria são:

  • pneumonia
  • infecção urinária
  • celulite bacteriana
  • erisipela
  • otite externa
  • endocardite bacteriana

Lotes que devem ser recolhidos

  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS -Lotes: 170011, 220011, 228011, 203011, 181011, 169011, 169011, 205011 e 176011
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ - Lotes: 254031 e 193021
  • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT - Lotes: 190021, 223021 e 228031

O que fazer?

O consumidor deve consultar a embalagem para verificar se possui produtos dos lotes indicados.
A orientação da Anvisa é que, caso tenha adquirido algum deles, entre em contato com o SAC da empresa pelo número de telefone 0800 1300 544 ou por email  [email protected].

Sobre o processo de recolhimento, cabe às vigilâncias sanitárias de cada unidade da federação adotar as medidas necessárias para impedir a circulação dos lotes citados.
 

