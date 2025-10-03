Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Mato Grosso do Sul

Ministro do STJ manda soltar prefeito de Terenos acusado de corrupção

Decisão é do ministro Ribeiro Dantas, concedida no início da noite desta sexta-feira

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

03/10/2025 - 21h46
O ministro Ribeiro Dantas, da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandou soltar o prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), que estava preso desde 11 de setembro por envolvimento em um esquema de corrupção generalizada na prefeitura em que exerce o mandato. 

A decisão monocrática é da noite desta sexta-feira (3). Wancura é acusado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul de quatro crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude em licitações. 

Com base em investigaçãoes realizadas pelo Grupo Especializado de Combate à Corrupção do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (Gecoc), o prefeito tucano e mais 25 pessoas, entre empresários, servidores, e até mesmo um policial militar do Batalhão de Choque, foram enquadrados nestes crimes. 

Os contratos investigados pelo Minsitério Público de Mato Grosso do Sul somam, ao todo, R$ 16 milhões. Somente Henrique Budke, teria recebido mais de R$ 500 mil em propina no esquema criminoso, segundo o Ministério Público. 

O habeas corpus concedido por Ribeiro Dantas foi expedido às 19h30min, e determina a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para comunicar a decisão, que permite a sua soltura. 

O foco do grupo criminoso estava em fraudes em licitações, pagamento de propina a servidores e desvios. O Ministério Público denunciou o prefeito e mais 25 envolvidos por fraudarem 17 licitações, utilizando conversas interceptadas entre 2022 e 2023 como provas. Essas conversas indicavam o direcionamento de certames para empresas específicas em troca de propina. 

Após a prisão, o prefeito Henrique Budke solicitou o afastamento do cargo à Câmara Municipal para se concentrar em sua defesa. Com a concessão do habeas corpus pelo STJ, o seu futuro político e jurídico será redefinido. A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que resulta na libertação do prefeito, não anula a investigação.

O processo criminal segue em tramitação e Henrique Budke deverá responder às acusações em liberdade, salvo a aplicação de outras medidas cautelares pelo relator do caso.

 

Cidades

Medo do metanol leva boêmios a trocar destilado por cerveja

Comerciantes confiam em fornecedores e acreditam que ameaça de substância química não vai afetar fluxo de clientes

03/10/2025 19h00

Jovens saem para beber mas decidem não arriscar com bebidas destiladas

Jovens saem para beber mas decidem não arriscar com bebidas destiladas Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

O temor provocado pela suspeita de contaminação por metanol em bebidas destiladas tem mudado os hábitos de parte dos consumidores na noite campo-grandense, que, por ora,  migraram do destilado para a cerveja e o chope. 

Após a morte de um jovem de 21 anos, investigada como possível intoxicação pela substância tóxica, bares e restaurantes intensificaram a vigilância sobre fornecedores, mas confiam que a crise não vai afastar o público.

Na avaliação dos estabelecimentos, a preocupação existe, mas não chegou a virar pânico.

“Graças a Deus ninguém questionou a veracidade e a procedência dos nossos produtos, ninguém tem entrado no assunto do metanol”, afirma Ana Jéssica Marioti, 31 anos, gerente do Boteco Juanita, localizado na Rua Sete de Setembro, região central.

Ana Jésica Marioti / Foto: Paulo Ribas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ela explica que o bar faz pedidos diretamente com distribuidoras e orientou funcionários a checar lacres e selos de certificação. “A gente trabalha bastante com cerveja e chope, mas recebemos também whisky e tequila. Tudo com selo certinho”, complementou. 

Jenifer Tabosa, gerente do Maracutaia Bar / Foto: Paulo Ribas 

O mesmo tom aparece no Maracutaia Bar, onde a gerente Jenifer Tabosa, 35 anos, admite o impacto da notícia, mas minimiza riscos para a casa com capacidade para 300 pessoas. “No momento, acreditamos que a suspeita de uso do metanol até atinja o movimento, mas o nosso forte é o chope. Além disso, trabalhamos com fornecedores certificados, então estamos tranquilos”, diz .

Ela reforça que os colaboradores foram orientados sobre cuidados, embora reconheça que parte do público jovem gosta de misturar vodca com refrigerante. “A galera sai daqui e vai tomar outra, mas pelo menos aqui a gente garante a procedência”, complementou. 

Com 13 anos de casa, Ivan Rodrigues Pedreira, gerente do Bar Mercearia, na Rua 15 de Novembro, diz que as piadas dos clientes mostram que o assunto já circula na mesa de boteco. “O pessoal às vezes brinca: ‘olha, essa não está batizada com metanol, né?’. A gente sorri, mas sabe que o pessoal acompanha o noticiário também.” Segundo ele, o espaço está de portas abertas para atender 200 clientes simultâneos, já que o espaço confia nos mesmos fornecedores há duas décadas, principal blindagem contra riscos, afirma. 

Ivan Rodrigues, gerente do Bar Mercearia / Foto: Paulo Ribas 

Entre os clientes, o receio é claro. Christian Lopes, técnico em administração de 25 anos, garante que, pelo menos por enquanto, não arrisca nos destilados. “Com essa informação de suspeita de metanol nas bebidas, nem pensar que eu vou arriscar. Fica perigoso, e a gente fica em dúvida sobre consumir destilado”, afirmou junto de três amigas, uma delas, optou por drink sem álcool, enquanto as demais tomavam cerveja. 

Jovens saem para beber mas decidem não arriscar com bebidas destiladas Escreva a legenda aqui

A preocupação ganhou força depois que o Ministério Público instaurou procedimento administrativo para investigar adulterações em Mato Grosso do Sul. A Abrasel-MS também iniciou articulações com a polícia para orientar bares e restaurantes sobre a compra legal de bebidas.

Em São Paulo, epicentro da crise, casos de intoxicação já foram confirmados, com mortes atribuídas à ingestão de bebidas adulteradas. Em Campo Grande, o jovem que morreu relatou ter consumido whisky, cachaça e pinga comprada em comércio local. Ele deu entrada na UPA Universitário com náusea, vômitos escuros e mal-estar gástrico, mas não resistiu após sofrer parada cardiorrespiratória.

O episódio acendeu alerta sanitário em Mato Grosso do Sul, mas, por ora, a boemia da capital parece se ajustar. Com desconfiança sobre os destilados, o caminho mais seguro para muitos consumidores tem sido recorrer ao copo de chope ou à cerveja gelada — rituais que, no fim das contas, continuam preservando o encontro no bar.

MPMS

Justiça determina obras emergenciais na ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá

De acordo com o MPMS, foram encontradas irregularidades que comprometem a estrutura, apresentando riscos de acidentes e ambientais, caso venha a colapsar

03/10/2025 18h00

Caso as medidas não sejam adotadas, a Agesul pode ser penalizada com multas de R$50 mil por dia

Caso as medidas não sejam adotadas, a Agesul pode ser penalizada com multas de R$50 mil por dia Divulgação/Saul Schramm

A Justiça de Mato Grosso do Sul ordenou que o Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) realize intervenções emergenciais na ponte sobre o Rio Paraguai, localizada na BR-262, em Corumbá, a cerca de 420 quilômetros de Campo Grande. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá nesta quinta-feira (2). 

Se as medidas não forem adotadas, o Estado poderá ser penalizado com uma multa diária de R$50 mil. 

O magistrado reconheceu a gravidade das anomalias estruturais identificadas pela Defesa Civil de Corumbá e determinou uma série de ações a serem executadas em até 72 horas, como a instalação de sinalização reforçada, restrições ao tráfego de veículos pesados e fiscalização permanete de sobrecarga, utilizando balanças móveis ou outro método equivalente. 

Também foi ordenado o início imediato de obras para recuperação das juntas de dilatação e da pista de rolamento, com no máximo sete dias para apresentação de um relatório técnico detalhado das intervenções. 

Condições da estrutura

A ponte já enfrentava problemas estruturais há meses. De acordo com o Promotor de Justiça Pedro de Oliveira Magalhães, uma vistoria técnica da Defesa Civil Municipal, realizada em setembro deste ano, apontou deterioração crítica na estrutura da ponte. Entre os problemas, foram encontrados buracos e fissuras na pista de rolamento, vergalhões expostos, falhas nas juntas de movimentação, com ausência dos elastômeros em vários segmentos, e deslocamentos nas lajes da estrutura. 

Segundo o documento, essas condições comprometem a integridade da estrutura e representam risco iminente de acidentes, além de comprometer o ecossistema local, caso venha a desabar. 

O Estado alegou que a ponte está segura e que já existe um plano de recuperação com prazo de execução de 24 meses, mas o argumento foi considerado insuficiente, visto os riscos apontados pelo Ministério Público. Para o Judiciário, o cronograma estadual prevê ações relevantes apenas a partir do oitavo mês de execução, o que é "incompatível com a urgência da situação".

 

