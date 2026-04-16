Justiça torna ex-prefeito Alcides Bernal réu por homicídio qualificado

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O juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, recebeu a denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) contra Alcides Bernal, pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, porte ilegal de arma de fogo e violação de domicílio. O ex-prefeito passa a ser réu pelo assassinato do auditor fiscal Roberto Carlos Mazzini, no dia 24 de março.

Contudo, o magistrado negou os pedidos do MPE em relação a ouvir as testemunhas Moacir Cardoso Santos Júnior, Eliane Silvério Nogueira e Gabriel de Araujo Mazzini.

De acordo com a justificativa apresentada pelo juiz para indeferir a solicitação é que a coleta de prova testemunhal deve ser providenciada antes do oferecimento da denúncia. "Tal permissividade violaria diretamente os princípios da ampla defesa e contraditório, visto que referidos depoimentos seriam carreados aos autos com a instrução em andamento, o que causaria tumulto processual, e já depois de ultrapassada a fase de resposta à acusação (art. 396, CPP), momento em que a defesa técnica deve arrolar testemunhas e apresentar as alegações pertinentes à sua tese".

O crime

O caso ocorreu no dia 24 de março. Imagens de câmera de segurança da casa mostram que o chaveiro Maurílio da Silva Cardoso, de 69 anos, chegou de picape ao local, por volta das 13h, enquanto o auditor fiscal Roberto Mazzini o esperava dentro de sua caminhonete na frente do imóvel que adquiriu em um leilão da Caixa Econômica. A mansão está localizada na rua Antônio Maria Coelho, no bairro Jardim dos Estados.

Logo após a chegada do chaveiro, o fiscal passa a instrução para Maurílio tentar abrir a porta principal da casa. As imagens mostram que, enquanto o chaveiro realizava o trabalho, Roberto apenas observava e esperava a conclusão da abertura.

Exatos 35 minutos depois de começar os trabalhos, Maurílio conseguiu abrir o portão e avisou Roberto, que imediatamente acessou a região interna da casa. Durante os próximos cinco minutos, ambos ficaram dentro do imóvel e não há informação do que eles estariam fazendo durante este período.

Às 13h44min20s daquele dia o vídeo mostra que Alcides Bernal chegou à frente da casa, após ser avisado pela equipe de monitoramento da empresa New Line de que teriam invadido a residência.

Cerca de 17 segundos depois, Bernal entrou no imóvel e, depois de cinco passos, efetuou o primeiro disparo contra Roberto.

No momento em que Bernal vai em direção ao corpo da vítima, ele entra no ponto cego da câmera, momento em que teria dado o segundo tiro no auditor fiscal, de acordo com o laudo pericial.

Após isso, é possível ver o chaveiro fugindo do local.

O ex-prefeito voltou a aparecer na filmagem, quando guarda a arma na cintura e se dirige para fora da casa, momento em que aproveitou para chamar a equipe da New Line, que tem sua sede exatamente na frente do local do assassinato.

Depois de mexer no celular, Bernal foi embora da cena do crime.

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