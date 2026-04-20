'Justiceiros da Fronteira' voltam a atacar e deixam corpo com mãos e pés amarrados

Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado "Justiceiros da Fronteira", que já deixaram seu "rastro" por cidades como: Pedro Juan Caballero; Ponta Porã e Zanja Pytã - Reprodução/ABC Color

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Menos de duas semanas após um primeiro registro e o alerta deixado na ocasião, mais um corpo foi encontrado na manhã de hoje (20) ao lado de outro bilhete de "não roubar", o que levanta suspeita de ter sido vítima dos chamados "Justiceiros da Fronteira" que voltaram a agir na linha entre Pedro Juan Caballero (PJC) e Ponta Porã.

Conforme o portal paraguaio ABC Color, o caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Pedro Juan Caballero, cidade gêmea ao município sul-mato-grossense de Ponta Porã, que fica localizado na região sudoeste do Estado.

Em uma área de matagal do bairro chamado General Genes, em PJC, o corpo foi encontrado com uma série de ferimentos, além de estar com os pés e mãos amarrados, segundo a delegacia paraguaia.

Esse corpo foi identificado através do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (Afis), como Christian Rodrigo Toledo, indivíduo de 35 anos com antecedentes criminais que passam entre outros delitos por furto qualificado.

Ao lado do corpo, os agentes localizaram um cartaz escrito em um pedaço de papelão com a frase "No robar, JDF, vamos por más" (do original em espanhol que pode ser traduzido como "Não roubar, Justiceiros da Fronteira, vamos por mais").

Justiceiro da Fronteira

Com sinais de violência, o crime é atribuído ao grupo autodenominado "Justiceiros da Fronteira", que já deixaram seu "rastro" por cidades como:

Pedro Juan Caballero

Ponta Porã

Zanja Pytã

No achado de corpo desta segunda-feira (20), foram detectados sinais de violência que incluíam lesões no crânio e lesões compatíveis com agressões anteriores na região do abdômen e tórax, segundo o Ponta Porã News.

Além disso, a causa da morte foi inicialmente apontada como asfixia provocada por lesão grave na via aérea principal, ou seja, causada por um corte profundo na região do pescoço e um ferida de aproximadamente 15 centímetros na parte anterior e lateral do pescoço.

Cabe lembrar que há cerca de duas semanas, como bem acompanha o Correio do Estado, outra morte foi reivindicada pelo grupo de "justiceiros", no distrito de Cerro Cora'i, próximo à Pedro Juan Caballero.

Nas palavras do comissário Sérgio Sosa, as forças de segurança foram acionadas e encontraram o corpo já sem vida, deixado de bruços no local e apresentando um corte no pescoço e várias marcas de tiro, o que levantou a suspeita de execução.

Quase que como em menção ao sétimo mandamento bíblico, o bilhete deixado na cena do até então achado de corpo era breve e objetivo: "Justiciero esta de vuelta. No robar", que pode ser traduzido como "o justiceiro está de volta! Não roubar".

Identificado como Marcelino Villalba Barreto, morto aos 38 anos, durante a vida o homem acumulou crimes que iam de furto e roubo agravado, além de mandados de prisão em aberto e recorrentes problemas devido ao uso abusivo de substâncias.

Com a "desculpa" de estarem combatendo a criminalidade local na região de fronteira, os alvos desse grupo seriam justamente indivíduos que já possuem antecedentes criminais, como agressores e ladrões.

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