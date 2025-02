"Lei anti-Oruam": Projeto quer proibir shows de artistas que fazem apologia ao crime

Cidades

Devido ao temporal inesperado, árvores caíram em diversas regiões da cidade

No início da tarde desta quinta-feira (20), o temporal chegou a Campo Grande, após dias seguidos de calorão e recorde nacional de altas temperaturas. No entanto, a mesma chuva que veio para ‘abençoar’ após dias seguidos de tempo seco e quente, também causou prejuízos.

Apesar de rápida, ela veio acompanhada de raios, trovões, e muito vento, provocando inúmeros estragos em ruas e avenidas movimentadas da cidade.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as temperaturas chegaram a 34,4°C, mas com a chuva e o tempo fresco, os números abaixaram 7°C, marcando 26,9°C. Já os ventos a tendência era de fraco a moderado.

A equipe do Correio do Estado percorreu os principais pontos de alagamento, e constatou diversos estragos, entre eles:

Queda de árvores em diversos bairros: Rua dos Barbosas; 26 de Agosto próximo a Avenida das Bandeiras - onde uma árvore caiu em cima de um carro; Avenida Zahran

Queda parcial de energia

Semáforos sem funcionamento nas ruas: Avenida Duque de Caxias; Calógeras;

Em entrevista ao Correio do Estado, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Campo Grande, Marcelo Miglioli, disse que as equipes do município já estão nas ruas.

“Primeiramente, nossas equipes juntamente com a Defesa Civil, atua nos ponto mais críticos de queda de árvores ou alagamentos, depois, vamos para pontos. Mas já estamos monitorando”, afirmou.

Carro 'ilhado'

Uma motorista ficou presa ao tentar passar com o carro em um ponto alagado na Avenida Senador Antônio Mendes Canale, próximo a rua Portuguesa e Gury Marques, no bairro Vila Albuquerque em Campo Grande.

Equipes do Corpo de Bombeiros já estão no local para auxiliar no resgate, ainda de acordo com testemunhas em um estádio próximo, a água chegou a cobrir metade da trave do gol.

A estudante do curso de Direito, Ana Júlia Miranda, de 21 anos, é proprietária do carro e conta que estava indo para casa no momento em que o incidente aconteceu.

"Como trabalho lá no Centro, saí de lá e já vim para casa, ali nos Castelos, mas quando estava próxima não estava assim, não estava essa correnteza no rio, e eu acreditei que era só uma poça, igual ficando na Costa Silva, que dá pra passar soltando devagar, mas quando eu passei, meu carro afogou e aí ele não ligava mais. Começou a encher muito rápido, foi até a altura do vidro, eu não conseguia sair do carro", explicou.

Ela diz que durante os momentos de desespero, ainda tentou descer do carro para empurrá-lo, mas que quando abriu a porta, já não conseguia mais sair devido a altura da água.

"Quem me ajudou a sair pelo porta-malas foi o Thiago, um civil que tava aqui perto. Aí ele abriu o porta-malas e me tirou lá com muita calma. Mas o carro tava mexendo muito, achei que ia descer pelo barracão que tinha atrás".

Previsão dos próximos dias

Ainda de acordo com o Inmet, Campo Grande deve registrar mínimas de 20°C até 35°C nas máximas. Confira a seguir:

Sexta-feira (21) - Muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas

- Temperatura Mínima: 20°C

- Temperatura Máxima: 34°C

- Umidade Máxima: 100%

- Umidade Mínima: 35%

Sábado (22) - Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

- Temperatura Mínima: 22°C

- Temperatura Máxima: 35°C

- Umidade Máxima: 95%

- Umidade Mínima: 40%

Domingo (23) - Muitas nuvens com chuva isolada

- Temperatura Mínima: 22°C

- Temperatura Máxima: 35°C

- Umidade Máxima: 95%

- Umidade Mínima: 50%

CUIDADOS

O tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira:

Em caso de chuva: não enfrentar pontos de alagamento ou enxurradas; procurar rotas alternativas no trânsito e dirigir devagar;

Em caso de raio: evitar locais abertos; não ficar debaixo de árvores; não ficar próximo a cercas de metal; ficar calçado e desligar eletroeletrônicos da tomada;

Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento após chuva de granizo, pois o chão fica escorregadio.

**Colaborou Marcello Victor e Alison Silva**

