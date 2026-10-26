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Lixo se acumula em piscinão que transbordou e deixou moradores ilhados em MS

Moradora denuncia falta de limpeza, acúmulo de resíduos e aparecimento de animais peçonhentos em reservatório localizado no bairro mais populoso de Três Lagoas.

Welyson Lucas

26/10/2026 - 18h36
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O acúmulo de lixo e a presença de resíduos nas margens de um piscinão localizado na Avenida Baldomero Leituga, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Chamam a atenção para as condições de conservação de uma das estruturas utilizadas para conter a água das chuvas no município.

O cenário ganha ainda mais relevância após o reservatório transbordar durante os temporais registrados neste mês, provocando alagamentos e transtornos para moradores da região.

Fotografias encaminhadas ao Correio do Estado por uma moradora da Vila Nova, que preferiu não se identificar, mostram garrafas plásticas, embalagens, sacolas e outros resíduos acumulados nas margens do piscinão e entre a vegetação.

A água apresenta coloração esverdeada, enquanto o lixo se concentra em diferentes pontos do reservatório.

Segundo a moradora, a falta de limpeza e manutenção do espaço favorece o aparecimento de animais peçonhentos, baratas e ratos, aumentando a preocupação de quem vive nas proximidades.

Ela relata ainda que os transtornos se intensificam durante os períodos de chuva forte, quando o piscinão transborda e a água toma conta das ruas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

O problema ocorre na Vila Nova, considerado o bairro mais populoso de Três Lagoas. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, a região reúne aproximadamente 11,8 mil moradores.

Além da sujeira visível, a situação desperta preocupação em relação à manutenção da estrutura, especialmente diante do período chuvoso.

Os piscinões desempenham papel importante na drenagem urbana, pois recebem temporariamente grandes volumes de água, reduzindo a pressão sobre galerias pluviais e contribuindo para evitar alagamentos em ruas e residências.

Entretanto, o descarte inadequado de resíduos pode comprometer o funcionamento desses sistemas quando materiais são arrastados para tubulações, dispositivos de entrada ou pontos de escoamento.

Piscinão transbordou e ônibus ficou atolado

A situação do reservatório chama ainda mais atenção porque, no dia 14 de outubro, as chuvas intensas provocaram seu transbordamento, deixando ruas alagadas e dificultando a circulação de veículos e pedestres na região da Avenida Baldomero Leituga.

Reservatório fica próximo a imóveis residenciais na Avenida Baldomero Leituga, no bairro Vila Nova. Foto: Imagem encaminhada ao Correio do Estado.

Na ocasião, um ônibus ficou atolado em meio à água acumulada, enquanto moradores enfrentaram dificuldades para deixar suas residências. Houve relatos de pessoas ilhadas e problemas de deslocamento em diferentes pontos de Três Lagoas.

O episódio evidenciou a vulnerabilidade de áreas urbanas diante de precipitações intensas, especialmente quando grandes volumes de água atingem sistemas de drenagem em curto intervalo de tempo.

Conforme informações divulgadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Três Lagoas havia registrado 46,6 milímetros de chuva em 24 horas até as 8h20 daquele dia.

O volume se somou a um mês de outubro excepcionalmente chuvoso. Até o dia 13, o município já havia acumulado 172 milímetros de precipitação, quantidade equivalente a 145% da média histórica mensal, estimada em 119 milímetros.

Isso significa que, antes mesmo da metade do mês, a cidade já havia recebido um volume de chuva 45% superior ao normalmente esperado para todo o período.

Lixo nas margens levanta preocupação com drenagem

O cenário registrado nas fotografias evidencia um problema que vai além da aparência do reservatório.

A presença de materiais descartados nas margens pode representar um obstáculo adicional ao escoamento das águas pluviais, caso os resíduos sejam transportados pela chuva e alcancem os dispositivos responsáveis pela drenagem.

Garrafas plásticas, embalagens e outros resíduos aparecem misturados à vegetação nas margens do reservatório. Foto: Imagem encaminhada ao Correio do Estado.

Entre os objetos visíveis estão garrafas, embalagens plásticas e outros resíduos misturados à vegetação. Parte do material aparece concentrada na superfície da água, enquanto outros itens permanecem presos às margens.

A limpeza periódica desses espaços, incluindo a retirada de resíduos sólidos e a manutenção dos pontos de entrada e saída de água, é uma das medidas necessárias para preservar a eficiência do sistema.

Em janeiro deste ano, a própria Prefeitura de Três Lagoas reconheceu que o descarte irregular de lixo pode agravar alagamentos.

Na ocasião, após uma vistoria realizada pelo prefeito Cassiano Maia, foram identificados bueiros obstruídos por resíduos, principalmente na região do Jardim Alvorada.

Segundo a administração municipal, o acúmulo de materiais descartados inadequadamente compromete a passagem da água e pode provocar transtornos mesmo em áreas que contam com infraestrutura de drenagem.

No caso do piscinão da Vila Nova, as imagens mostram a necessidade de avaliação das condições de limpeza, mas não permitem determinar se há obstruções internas, assoreamento ou falhas estruturais.

Novas chuvas aumentam preocupação

A necessidade de manutenção das estruturas de drenagem se torna ainda mais importante diante da continuidade das chuvas em Três Lagoas.

Na última sexta-feira (23), o município voltou a registrar precipitações intensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram 53,6 milímetros em apenas seis horas.

Diante do novo episódio, a Prefeitura informou, no sábado (24), que acompanha as condições da drenagem urbana e busca identificar pontos que necessitam de intervenções.

A administração também anunciou que pretende iniciar, em 2027, um projeto de macrodrenagem envolvendo a revitalização, urbanização e interligação dos sistemas de escoamento aos córregos do Onça e do Jardim Brasília.

O que diz a Prefeitura?

Procurada pelo Correio do Estado, a Prefeitura de Três Lagoas foi questionada sobre o acúmulo de lixo no piscinão da Vila Nova, a data da última limpeza, a previsão de manutenção e se os resíduos podem ter contribuído para os alagamentos.

Em resposta, a administração municipal informou que os questionamentos serão encaminhados à Seintra para levantamento técnico e que os esclarecimentos serão apresentados assim que as informações forem reunidas. O espaço permanece aberto para novas manifestações.

Justiça

Loja é condenada a pagar R$ 10 mil por acusar cliente de furto

Consumidora foi impedida de sair do estabelecimento em Campo Grande; brinquedo que motivou a suspeita havia sido comprado em outra loja

26/10/2026 16h59

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Reprodução/TJMS

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Uma loja de utilidades de Campo Grande foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais a uma consumidora acusada injustamente de furto. A mulher foi impedida de deixar o estabelecimento após funcionários suspeitarem que ela havia pegado um brinquedo da prateleira sem pagar. O produto, porém, havia sido comprado anteriormente em outra loja.

A decisão é do juiz Juliano Rodrigues Valentim, da 3ª Vara Cível de Campo Grande, que considerou abusiva a abordagem e reconheceu que a consumidora foi exposta a constrangimento diante de outras pessoas.

Conforme o processo, a mulher estava no estabelecimento acompanhada de familiares quando uma criança deixou um brinquedo sobre uma prateleira. A consumidora recolheu o objeto e o colocou novamente na sacola da família, já que o produto havia sido adquirido em outro comércio.

Os funcionários suspeitaram de furto e impediram o grupo de sair para averiguação. A Polícia Militar foi acionada e, durante a ocorrência, confirmou-se que o brinquedo não pertencia à loja.

Ao analisar o caso, o magistrado destacou que estabelecimentos comerciais podem adotar medidas para proteger o patrimônio, mas precisam agir com razoabilidade e discrição. A suspeita de furto, segundo o entendimento exposto na decisão, não justifica expor clientes a situações vexatórias nem restringir injustificadamente sua circulação.

Registros em vídeo e depoimentos de testemunhas confirmaram que a saída foi bloqueada e que a discussão ocorreu diante de outros consumidores. Para o juiz, a mulher teve de justificar publicamente a posse do brinquedo, contestar a acusação e pedir a presença da polícia, situação que ultrapassou o limite de um aborrecimento cotidiano.

Justiça

O processo também incluiu uma alegação de discriminação racial. Uma testemunha relatou que, durante o episódio, teria sido utilizada uma expressão relacionada à cor da pele. No entanto, as provas não permitiram concluir com segurança que a expressão foi dirigida à consumidora ou a seus familiares, nem que a abordagem teve motivação racial.

Por isso, a condenação foi fundamentada na abordagem abusiva e no constrangimento indevido comprovados no processo, e não no reconhecimento de discriminação racial.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 10 mil.

À Procura

Suspeito de matar homem após carreata bolsonarista tem 16 anos e está foragido

Adolescente teve apreensão decretada pela Justiça após briga de trânsito em Bonito; vítima deixou esposa grávida de cinco meses e dois filhos.

26/10/2026 16h29

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Ewerton Rodrigues da Silva foi morto a tiros após uma carreata política em Bonito; ele deixou esposa grávida e dois filhos.

Ewerton Rodrigues da Silva foi morto a tiros após uma carreata política em Bonito; ele deixou esposa grávida e dois filhos. Foto: Rede Social.

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O adolescente de 16 anos suspeito de matar a tiros Ewerton Rodrigues da Silva, de 34 anos, durante uma suposta briga de trânsito após o término de uma carreata bolsonarista em Bonito, continua foragido.

O crime ocorreu na noite de sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, nas proximidades de um posto de combustíveis, na região central do município. A vítima deixou a esposa, grávida de cinco meses, e dois filhos, de 9 e 11 anos.

A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (26), que o adolescente teve um mandado de apreensão decretado pela Justiça, mas ainda não foi localizado.

O pai do jovem, identificado como Márcio Cossari, de 47 anos, também é investigado por porte ilegal de arma de fogo e lesões corporais recíprocas.

De acordo com informações da polícia, a confusão começou após o encerramento da carreata, quando um suposto desentendimento no trânsito evoluiu para uma briga envolvendo várias pessoas.

Durante a discussão, o adolescente teria retirado uma arma de fogo de uma caminhonete e efetuado disparos contra os envolvidos.

 

Ewerton foi atingido por pelo menos três tiros e morreu após receber atendimento médico no hospital da cidade. Outro homem, identificado como Alex Machado Leite, também foi baleado durante a confusão.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para Campo Grande, onde receberia atendimento especializado.

Apesar de o episódio ter ocorrido após uma manifestação política, a Polícia Civil esclareceu que, conforme os elementos reunidos até o momento, a motivação do homicídio não seria política.

O adolescente é investigado por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio simples. As diligências são conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Regional de Jardim.

Vítima deixou esposa grávida e dois filhos

Natural de Guarulhos, em São Paulo, Ewerton se mudou para Bonito em 2007 e construiu sua trajetória profissional no setor turístico. Especialista em técnicas verticais, ele integrou a equipe do Abismo Anhumas, uma das principais atrações de turismo de aventura da região.

A morte deixou a esposa, grávida de cinco meses, e os filhos Pedro, de 11 anos, e Heitor, de 9 anos.

Em nota de pesar, a equipe do Abismo Anhumas, empresa onde Ewerton trabalhou, lamentou a morte do ex-colaborador e manifestou indignação diante da violência que tirou sua vida.

"Hoje, os Guardiões do Anhumas estão de luto. Nos despedimos, com profunda tristeza, de Ewerton, ex-guardião que fez parte da nossa história e da nossa equipe. Sua partida violenta e precoce nos causa dor e indignação. Nenhuma vida deveria ser interrompida dessa forma", destacou a organização.

A equipe também manifestou solidariedade aos familiares e amigos, pediu o esclarecimento dos fatos e ressaltou o carinho e as lembranças deixadas por Ewerton durante sua passagem pelo empreendimento.

"Sua memória permanecerá viva entre nós, que tivemos o privilégio de compartilhar parte de sua caminhada e conviver com sua energia, seu carisma e seu carinho", concluiu a nota.

Polícia procura adolescente

A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar o adolescente, esclarecer as circunstâncias dos disparos e identificar a participação de cada envolvido.

A autoridade policial representou pela apreensão do jovem, medida autorizada pelo Poder Judiciário. Até a divulgação da atualização oficial, nesta segunda-feira (26), ele permanecia sem ser localizado.

O caso continua sob investigação.

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