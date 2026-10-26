Lixo se acumula em piscinão que transbordou e deixou moradores ilhados em MS

Lixo se acumula nas margens de piscinão que transbordou durante as chuvas em Três Lagoas. - Foto: Imagem encaminhada ao Correio do Estado.

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O acúmulo de lixo e a presença de resíduos nas margens de um piscinão localizado na Avenida Baldomero Leituga, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas. Chamam a atenção para as condições de conservação de uma das estruturas utilizadas para conter a água das chuvas no município.

O cenário ganha ainda mais relevância após o reservatório transbordar durante os temporais registrados neste mês, provocando alagamentos e transtornos para moradores da região.

Fotografias encaminhadas ao Correio do Estado por uma moradora da Vila Nova, que preferiu não se identificar, mostram garrafas plásticas, embalagens, sacolas e outros resíduos acumulados nas margens do piscinão e entre a vegetação.

A água apresenta coloração esverdeada, enquanto o lixo se concentra em diferentes pontos do reservatório.

Segundo a moradora, a falta de limpeza e manutenção do espaço favorece o aparecimento de animais peçonhentos, baratas e ratos, aumentando a preocupação de quem vive nas proximidades.

Ela relata ainda que os transtornos se intensificam durante os períodos de chuva forte, quando o piscinão transborda e a água toma conta das ruas, dificultando a circulação de veículos e pedestres.

O problema ocorre na Vila Nova, considerado o bairro mais populoso de Três Lagoas. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, a região reúne aproximadamente 11,8 mil moradores.

Além da sujeira visível, a situação desperta preocupação em relação à manutenção da estrutura, especialmente diante do período chuvoso.

Os piscinões desempenham papel importante na drenagem urbana, pois recebem temporariamente grandes volumes de água, reduzindo a pressão sobre galerias pluviais e contribuindo para evitar alagamentos em ruas e residências.

Entretanto, o descarte inadequado de resíduos pode comprometer o funcionamento desses sistemas quando materiais são arrastados para tubulações, dispositivos de entrada ou pontos de escoamento.

Piscinão transbordou e ônibus ficou atolado

A situação do reservatório chama ainda mais atenção porque, no dia 14 de outubro, as chuvas intensas provocaram seu transbordamento, deixando ruas alagadas e dificultando a circulação de veículos e pedestres na região da Avenida Baldomero Leituga.

Reservatório fica próximo a imóveis residenciais na Avenida Baldomero Leituga, no bairro Vila Nova. Foto: Imagem encaminhada ao Correio do Estado.

Na ocasião, um ônibus ficou atolado em meio à água acumulada, enquanto moradores enfrentaram dificuldades para deixar suas residências. Houve relatos de pessoas ilhadas e problemas de deslocamento em diferentes pontos de Três Lagoas.

O episódio evidenciou a vulnerabilidade de áreas urbanas diante de precipitações intensas, especialmente quando grandes volumes de água atingem sistemas de drenagem em curto intervalo de tempo.

Conforme informações divulgadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Três Lagoas havia registrado 46,6 milímetros de chuva em 24 horas até as 8h20 daquele dia.

O volume se somou a um mês de outubro excepcionalmente chuvoso. Até o dia 13, o município já havia acumulado 172 milímetros de precipitação, quantidade equivalente a 145% da média histórica mensal, estimada em 119 milímetros.

Isso significa que, antes mesmo da metade do mês, a cidade já havia recebido um volume de chuva 45% superior ao normalmente esperado para todo o período.

Lixo nas margens levanta preocupação com drenagem

O cenário registrado nas fotografias evidencia um problema que vai além da aparência do reservatório.

A presença de materiais descartados nas margens pode representar um obstáculo adicional ao escoamento das águas pluviais, caso os resíduos sejam transportados pela chuva e alcancem os dispositivos responsáveis pela drenagem.

Garrafas plásticas, embalagens e outros resíduos aparecem misturados à vegetação nas margens do reservatório. Foto: Imagem encaminhada ao Correio do Estado.

Entre os objetos visíveis estão garrafas, embalagens plásticas e outros resíduos misturados à vegetação. Parte do material aparece concentrada na superfície da água, enquanto outros itens permanecem presos às margens.

A limpeza periódica desses espaços, incluindo a retirada de resíduos sólidos e a manutenção dos pontos de entrada e saída de água, é uma das medidas necessárias para preservar a eficiência do sistema.

Em janeiro deste ano, a própria Prefeitura de Três Lagoas reconheceu que o descarte irregular de lixo pode agravar alagamentos.

Na ocasião, após uma vistoria realizada pelo prefeito Cassiano Maia, foram identificados bueiros obstruídos por resíduos, principalmente na região do Jardim Alvorada.

Segundo a administração municipal, o acúmulo de materiais descartados inadequadamente compromete a passagem da água e pode provocar transtornos mesmo em áreas que contam com infraestrutura de drenagem.

No caso do piscinão da Vila Nova, as imagens mostram a necessidade de avaliação das condições de limpeza, mas não permitem determinar se há obstruções internas, assoreamento ou falhas estruturais.

Novas chuvas aumentam preocupação

A necessidade de manutenção das estruturas de drenagem se torna ainda mais importante diante da continuidade das chuvas em Três Lagoas.

Na última sexta-feira (23), o município voltou a registrar precipitações intensas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram 53,6 milímetros em apenas seis horas.

Diante do novo episódio, a Prefeitura informou, no sábado (24), que acompanha as condições da drenagem urbana e busca identificar pontos que necessitam de intervenções.

A administração também anunciou que pretende iniciar, em 2027, um projeto de macrodrenagem envolvendo a revitalização, urbanização e interligação dos sistemas de escoamento aos córregos do Onça e do Jardim Brasília.

O que diz a Prefeitura?

Procurada pelo Correio do Estado, a Prefeitura de Três Lagoas foi questionada sobre o acúmulo de lixo no piscinão da Vila Nova, a data da última limpeza, a previsão de manutenção e se os resíduos podem ter contribuído para os alagamentos.

Em resposta, a administração municipal informou que os questionamentos serão encaminhados à Seintra para levantamento técnico e que os esclarecimentos serão apresentados assim que as informações forem reunidas. O espaço permanece aberto para novas manifestações.