Longe de casa e das urnas, trabalhadores da Arauco comemoram vitória de Lula

Dezenas de trabalhadores da Arauco – Projeto Sucuriú comemoraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, na noite deste domingo (25), no alojamento da fábrica localizado em Inocência, Mato Grosso do Sul.
A maioria dos funcionários são nordestinos e vieram para Mato Grosso do Sul exclusivamente para trabalhar na fábrica de celulose, que é uma das maiores do mundo.
Possivelmente, muitos deles deixaram de votar, pois estão longe de seu domicílio eleitoral. Mas, mesmo assim, não deixaram de celebrar a vitória do quarto mandato de Lula.
Vídeo, gravado por um funcionário da Arauco, residente em Alagoas, mostra a alegria dos trabalhadores quando souberam que Lula se reelegeu.
Aos gritos de “Olê olê olá, Lula Lula”, trabalhadores festejaram a reeleição do presidente.
Confira:
*vídeo: Francisco Moura/Facebook
LULA 4
No segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado em 25 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) e foi reeleito presidente do Brasil.
Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 59.826.041 votos, equivalentes a 48,21%.
A diferença foi de 4.430.191 votos, resultado que oficializou a derrota de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial e garantiu a Lula o quarto mandato à frente do governo federal.
A virada é considerada histórica, tendo em vista que Flávio Bolsonaro estava a frente de Lula no primeiro turno.