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Inocência (MS)

Longe de casa e das urnas, trabalhadores da Arauco comemoram vitória de Lula

Maioria dos funcionários são nordestinos e deixaram de votar, pois estão longe de seu domicílio eleitoral

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/10/2026 - 11h50
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Dezenas de trabalhadores da Arauco – Projeto Sucuriú comemoraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, na noite deste domingo (25), no alojamento da fábrica localizado em Inocência, Mato Grosso do Sul.

A maioria dos funcionários são nordestinos e vieram para Mato Grosso do Sul exclusivamente para trabalhar na fábrica de celulose, que é uma das maiores do mundo.

Possivelmente, muitos deles deixaram de votar, pois estão longe de seu domicílio eleitoral. Mas, mesmo assim, não deixaram de celebrar a vitória do quarto mandato de Lula.

Vídeo, gravado por um funcionário da Arauco, residente em Alagoas, mostra a alegria dos trabalhadores quando souberam que Lula se reelegeu.

Aos gritos de “Olê olê olá, Lula Lula”, trabalhadores festejaram a reeleição do presidente.

Confira:

*vídeo: Francisco Moura/Facebook

LULA 4

No segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado em 25 de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) e foi reeleito presidente do Brasil.

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula recebeu 64.256.232 votos, correspondentes a 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 59.826.041 votos, equivalentes a 48,21%.

A diferença foi de 4.430.191 votos, resultado que oficializou a derrota de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial e garantiu a Lula o quarto mandato à frente do governo federal.

A virada é considerada histórica, tendo em vista que Flávio Bolsonaro estava a frente de Lula no primeiro turno.

Prazo

Detran-MS recomenda pagar licenciamento até o fim da semana

O pagamento dentro do prazo custa R$ 249,10, mas o valor aumenta R$ 74,24 após 30 de outubro

26/10/2026 10h50

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Proprietários de veículos com placa final zero devem emitir a guia pelos canais oficiais do Detran-MS e pagar o licenciamento até 30 de outubro

Proprietários de veículos com placa final zero devem emitir a guia pelos canais oficiais do Detran-MS e pagar o licenciamento até 30 de outubro Foto: Arquivo / Correio do Estado

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O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul, o Detran-MS, faz o alerta sobre o pagamento do licenciamento de veículos com o final da placa zero. O prazo é até o dia 30 de outubro e caso seja pago em novembro o proprietário está sujeito a multa. 

Outro alerta que o Detran-MS faz é com relação à data do pagamento, uma vez que, dia 30 será ponto facultativo, em decorrência do Dia do Servidor Público e órgãos do Estado não irão atuar. A recomendação para quem ainda não pagou o licenciamento é fazer a regularização até o final da semana para evitar multas. 

Para quem realizar o pagamento dentro do prazo, ou seja, até o dia 30 de outubro, o valor é de R$ 249,10. Caso exceda o prazo estipulado pelo Detran, o valor passa para R$ 323,34, um acréscimo de R$ 74,24, para quem deixar para pagar no mês de novembro.  

Para realizar a emissão da guia do licenciamento o Detran-MS orienta o cidadão a utilizar apenas os canais oficiais, como o aplicativo “Meu Detran MS” o portal Meu Detran (em www.meudetran.ms.gov.br) ou a Glória, assistente virtual do órgão, pelo WhatsApp (67) 3368-0500. Para quem preferir, pode ir até uma agência física do Detran, até o dia 29 de outubro. 
 

El Niño

Apesar das chuvas acima da média, Bombeiros monitoram cenário de incêndios em MS

A influência do El Niño deve exigir ações preventivas, devido às previsões de calor intenso

26/10/2026 09h51

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Foto: SOS Pantanal.

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O nível dos rios e a previsão de temperaturas acima da média histórica preocupam o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul para a próxima temporada de incêndios florestais, entre novembro deste ano e janeiro de 2027. Segundo a corporação, neste ano foram registrados 166 eventos de fogo na região pantaneira, com mais de 124,4 mil hectares de área queimada.

Na avaliação do Estado, a combinação entre a influência do El Niño e as medidas de preparação e prevenção contribuiu para que fossem registrados poucos casos de grandes incêndios florestais, mantendo os indicadores dentro da normalidade.

Segundo o subdiretor da Diretoria de Proteção Ambiental (DPA) do Corpo de Bombeiros, major Eduardo Teixeira, o El Niño contribuiu para a ocorrência de chuvas acima da média neste ano, distribuídas ao longo dos meses, o que ajudou a amenizar a preocupação com os incêndios florestais.

Para 2027, no entanto, a preocupação é maior em relação ao nível dos rios, que se aproxima de mínimas históricas. A depender do volume e da distribuição das chuvas nos próximos meses, a temporada de incêndios florestais pode começar mais cedo. 

Calor e chuvas intensas

Por outro lado, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) indica chuvas com acumulados acima da média histórica no próximo trimestre. Esse cenário deve contribuir para manter a umidade do solo e reduzir a probabilidade de fogo na maior parte do Estado. Ao mesmo tempo, são esperadas temperaturas acima da média e maior probabilidade de ondas de calor, além de tempestades com chuvas intensas, vendavais, raios e queda de granizo.

A meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, explicou que os efeitos do El Niño sobre os incêndios florestais variam conforme as características de cada evento climático. “A análise integrada dos dados meteorológicos e do histórico climático demonstra que a ocorrência de incêndios florestais e o impacto do El Niño em Mato Grosso do Sul não seguem uma resposta linear ou padronizada, uma vez que cada evento do fenômeno possui características distintas”, afirmou.

Mesmo com a previsão de chuva, o Corpo de Bombeiros manterá equipes avançadas em campo e nas bases diante da perspectiva de temperaturas elevadas e da possibilidade de antecipação da temporada de incêndios em 2027. O prognóstico sobre incêndios é do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

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