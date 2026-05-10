Madrugada de frio intenso faz três vítimas por hipotermia em Campo Grande e Dourados

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A madrugada nas duas maiores cidades de Mato Grosso do Sul foi de muito frio e, consequentemente, afetou a população mais vulnerável. Foram registrados três mortes decorrentes de fato atípico nas delegacias de Campo Grande e Dourados. A Polícia Civil investiga a possibilidade de terem ocorrido devido a hipotermia causada pelas baixas temperaturas ou, até mesmo, por overdose.

O primeiro caso registrado teve como vítima um homem de 58 anos, identificado como Enéias Marinho de Souza, encontrado morto na Vila Moreninha III, em Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento da Cepol (Depac-Cepol).

Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava sangramento pela boca, sem sinais aparentes de violência e em rigidez cadavérica.

A vítima foi encontrada por seu irmão, o qual relatou que ao localizar Enéias naquela situação, acionou imediatamente a Polícia Militar. Ele informou ainda que o homem era usuário de drogas.

O corpo foi encontrado em uma residência abandonada e em condições insalubres. A perícia criminal aponta que, em razão das circunstâncias, há indícios de que o homem se encontrava em situação de vulnerabilidade social, possivelmente fazendo uso de drogas. Os peritos não descartam a possibilidade de morte decorrente de exposição ao frio ou de eventual uso excessivo de entorpecentes.

Segunda vítima

O segundo caso foi no bairro Vila São Jorge da Lagoa, também em Campo Grande. Na ocasião, Edson Romeiro Francoum, de 63 anos, foi encontrado morto.

A equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito perto de um bar, que estava fechado no momento da chegada dos militares. No local estavam os proprietários e moradores do imóvel, os quais relataram que a filha deles foi quem acionou a PM.

De acordo com as testemunhas, Edson era conhecido na vizinhança, sendo usuário de álcool e drogas. O irmão dele compareceu ao local do fato e confirmou o relato de que a vítima era alcoólatra e fazia uso de maconha, além de frequentemente desaparecer por dias, retornando sem dar notícias.

O local permaneceu preservado pela Polícia Civil até a conclusão dos trabalhos periciais e demais procedimentos de praxe. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac-Cepol.

Dourados

Em Dourados, o corpo de um homem de 45 anos foi encontrado às margens da rodovia BR-163. No local, a área encontrava-se preservada pela Polícia Rodoviária Federal. A vítima estava caída no interior de uma valeta localizada ao lado do Pesqueiro Canoas.

Um responsável da empresa CCR Vias (atual Motiva Pantanal), concessionária que administra o trecho da rodovia, esteve presente no local junto com um médico.

Ele informou que a equipe da CCR Vias foi acionada por usuários da rodovia, os quais relataram que havia um indivíduo caído às margens da via, aparentemente sem sinais vitais. Diante da informação, a equipe deslocou-se até o local e acionou o SAMU, sendo posteriormente constatado o óbito.

A perita criminal que compareceu ao local informou preliminarmente que não foram constatadas marcas aparentes de ferimentos no corpo da vítima, sendo levantada a hipótese de morte por hipotermia ou possível overdose.

O corpo não pôde ser identificado, pois o homem não portava documentos pessoais. Nenhum familiar ou conhecido compareceu ao local para realizar eventual reconhecimento da vítima.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de de Dourados.

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