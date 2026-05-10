Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MORTES

Madrugada de frio intenso faz três vítimas por hipotermia em Campo Grande e Dourados

Nas ocorrências, os policiais constataram que não havia sinais de violência nos corpos das vítimas, o que aumenta as chances das morte terem sido causadas pelo frio

João Pedro Flores

10/05/2026 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A madrugada nas duas maiores cidades de Mato Grosso do Sul foi de muito frio e, consequentemente, afetou a população mais vulnerável. Foram registrados três mortes decorrentes de fato atípico nas delegacias de Campo Grande e Dourados. A Polícia Civil investiga a possibilidade de terem ocorrido devido a hipotermia causada pelas baixas temperaturas ou, até mesmo, por overdose.

O primeiro caso registrado teve como vítima um homem de 58 anos, identificado como Enéias Marinho de Souza, encontrado morto na Vila Moreninha III, em Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento da Cepol (Depac-Cepol). 

Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava sangramento pela boca, sem sinais aparentes de violência e em rigidez cadavérica.

A vítima foi encontrada por seu irmão, o qual relatou que ao localizar Enéias naquela situação, acionou imediatamente a Polícia Militar. Ele informou ainda que o homem era usuário de drogas.

O corpo foi encontrado em uma residência abandonada e em condições insalubres. A perícia criminal aponta que, em razão das circunstâncias, há indícios de que o homem se encontrava em situação de vulnerabilidade social, possivelmente fazendo uso de drogas. Os peritos não descartam a possibilidade de morte decorrente de exposição ao frio ou de eventual uso excessivo de entorpecentes.

Segunda vítima

O segundo caso foi no bairro Vila São Jorge da Lagoa, também em Campo Grande. Na ocasião, Edson Romeiro Francoum, de 63 anos, foi encontrado morto.

A equipe do Corpo de Bombeiros constatou o óbito perto de um bar, que estava fechado no momento da chegada dos militares. No local estavam os proprietários e moradores do imóvel, os quais relataram que a filha deles foi quem acionou a PM.

De acordo com as testemunhas, Edson era conhecido na vizinhança, sendo usuário de álcool e drogas. O irmão dele compareceu ao local do fato e confirmou o relato de que a vítima era alcoólatra e fazia uso de maconha, além de frequentemente desaparecer por dias, retornando sem dar notícias.

O local permaneceu preservado pela Polícia Civil até a conclusão dos trabalhos periciais e demais procedimentos de praxe. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac-Cepol.

Dourados

Em Dourados, o corpo de um homem de 45 anos foi encontrado às margens da rodovia BR-163. No local, a área encontrava-se preservada pela Polícia Rodoviária Federal. A vítima estava caída no interior de uma valeta localizada ao lado do Pesqueiro Canoas.

Um responsável da empresa CCR Vias (atual Motiva Pantanal), concessionária que administra o trecho da rodovia, esteve presente no local junto com um médico.

Ele informou que a equipe da CCR Vias foi acionada por usuários da rodovia, os quais relataram que havia um indivíduo caído às margens da via, aparentemente sem sinais vitais. Diante da informação, a equipe deslocou-se até o local e acionou o SAMU, sendo posteriormente constatado o óbito.

A perita criminal que compareceu ao local informou preliminarmente que não foram constatadas marcas aparentes de ferimentos no corpo da vítima, sendo levantada a hipótese de morte por hipotermia ou possível overdose.

O corpo não pôde ser identificado, pois o homem não portava documentos pessoais. Nenhum familiar ou conhecido compareceu ao local para realizar eventual reconhecimento da vítima.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de de Dourados.

Assine o Correio do Estado

Segurança Pública

Arauco passa a integrar conselho regional de segurança da Costa Leste

Forças de segurança e empresas discutem impactos do crescimento econômico em cidades do interior

10/05/2026 16h02

Compartilhar
Forças de segurança e empresas discutem impactos do crescimento econômico em cidades do interior

Forças de segurança e empresas discutem impactos do crescimento econômico em cidades do interior Divulgação

Continue Lendo...

Representantes das forças de segurança pública e do setor produtivo discutiram, na quarta-feira (7), estratégias para enfrentar os impactos provocados pelo crescimento econômico na região leste de Mato Grosso do Sul.

A reunião do Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste (Conseg), realizada em Três Lagoas, marcou a entrada da empresa Arauco no grupo.

O encontro ocorreu no escritório da companhia e reuniu integrantes do conselho, além de representantes das polícias Civil e Militar de Três Lagoas, Paranaíba e Inocência.

Durante a reunião, a empresa apresentou detalhes do Projeto Sucuriú, que prevê a construção de uma fábrica de celulose em Inocência.

Atualmente, cerca de 12 mil trabalhadores atuam na obra. A expectativa é de que o número alcance 14 mil até outubro, período previsto para o pico da construção, contingente próximo ao total de habitantes do município.

Segundo as autoridades presentes, o crescimento acelerado impulsionado pelos investimentos no setor de celulose também traz desafios relacionados à segurança pública.

Entre as principais preocupações estão o aumento da criminalidade, a pressão sobre os serviços públicos e os impactos provocados pelo crescimento populacional nas cidades da Costa Leste do Estado.

Diante desse cenário, a Arauco formalizou a entrada no Conseg com o objetivo de colaborar com ações voltadas à segurança pública e fortalecer a parceria com as forças policiais da região.

A companhia também apresentou a estrutura de monitoramento de incêndios utilizada nas áreas florestais. O sistema permite identificar focos em tempo real e agir rapidamente para evitar a propagação do fogo.

O presidente do Conseg, Eurides Silveira de Freitas, destacou a importância da adesão da empresa ao conselho. “Para nós é uma vitória muito grande. Agora vamos tentar trazer outras empresas para somar junto conosco no Conselho de Segurança da Costa Leste”, afirmou.

Segundo Eurides, o Conseg existe desde 2015 e atua como elo entre a iniciativa privada, a sociedade civil e as instituições de segurança pública. Até então, apenas a Suzano integrava oficialmente o conselho.

Os recursos utilizados pelo Conseg são provenientes de aportes feitos por empresas parceiras. O dinheiro é destinado a demandas apresentadas pelas forças de segurança, como aquisição de equipamentos, manutenção de viaturas e melhorias na estrutura de atendimento.

O delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, Aiton Pereira, destacou a importância da participação das empresas nas ações de segurança pública.

Já o comandante da Polícia Militar, Ronaldo Moreira, ressaltou que o crescimento acelerado das cidades exige planejamento e responsabilidade social por parte de todos os setores envolvidos.

ACIDENTE

Batida frontal entre carro e ônibus de viagem deixa 2 mortos em rodovia de MS

O motorista do carro de passeio e um passageiro do ônibus foram as vítimas fatais

10/05/2026 14h45

Compartilhar
Ônibus da empresa Viação Total viajava de Brasília (DF) e ia em direção à Campo Grande

Ônibus da empresa Viação Total viajava de Brasília (DF) e ia em direção à Campo Grande Crédito: In Foco MS

Continue Lendo...

Por volta das 5h30 deste domingo (10), um acidente grave entre um ônibus de viagem e um carro deixou duas pessoas mortas e 13 feridas. O sinistro ocorreu na BR-060, entre o município de Camapuã e o Posto São Pedro. Equipes de resgate da região atuaram no local. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus da empresa Viação Total, que fazia a linha Brasília (DF) - Campo Grande, trafegava regularmente pela rodovia, quando o carro, que seguia em sentido contrário, invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra o coletivo. Após a colisão, o ônibus perdeu o controle, saiu da pista de rolamento e tombou em meio à vegetação às margens da rodovia.

Devido ao forte impacto, o motorista do Volkswagen Golf, identificado como Douglas do Carmo Nunes, de 33 anos, ficou preso às ferragens do veículo e faleceu no local. Giledenedo Dias Souza, de 61 anos, era passageiro do ônibus e também morreu no acidente.

Ao todo, 11 passageiros foram socorridos e encaminhados para atendimento médico no município de Camapuã, além do acompanhante do veículo de passeio. O motorista do ônibus, identificado como Alexandre Gomes Goes, teve que ser transferido para Campo Grande em razão da gravidade das lesões sofridas.

Os demais passageiros do coletivo que não necessitaram de atendimento médico prosseguiram com a viagem em outro ônibus da mesma empresa, o qual realizava o mesmo itinerário e trafegava logo atrás do veículo acidentado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ambulâncias de Camapuã atuaram no socorro às vítimas, juntamente com o Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste. 

A mobilização envolveu médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas, que trabalharam em conjunto para prestar os primeiros socorros e realizar o transporte dos feridos. 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de hoje, sábado (09/05)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de hoje, sábado (09/05)

2

Preço da celulose e minério despenca e ricaços perdem bilhões em MS
BATISTA E FEFFER

/ 1 dia

Preço da celulose e minério despenca e ricaços perdem bilhões em MS

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3680, sexta-feira (08/05)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3680, sexta-feira (08/05)

4

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de ontem, sábado (09/05) veja o rateio
LOTERIAS

/ 9 horas

Resultado da Loteria Federal 6064-0 de ontem, sábado (09/05) veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3681, sábado (09/05)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3681, sábado (09/05)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Maio: Mês das Mães e de falar dos direitos delas
Imóvel Financiado em Atraso?
Leandro Provenzano

/ 3 dias

Imóvel Financiado em Atraso?
Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/04/2026

Dia do Trabalhador e a Previdência Social: Por que trabalhar, contribuir e como começar

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta
Leandro Provenzano

/ 30/04/2026

Atraso na Entrega de Imóvel na Planta