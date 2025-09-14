Mais de 21 mil candidatos disputam prova objetiva da Polícia Civil neste domingo (14) - Foto: Divulgação

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Governo de Mato Grosso do Sul aplica neste domingo (14) a prova objetiva do concurso da Polícia Civil para o cargo de Agente de Polícia Judiciária. O certame é organizado pela SAD (Secretaria de Administração) e Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Ao todo, 21.422 candidatos estão aptos a participar. São oferecidas 300 vagas para Investigador de Polícia Judiciária e 100 para Escrivão de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53.

A prova será realizada em Campo Grande, com duração de 5 horas. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, impreterivelmente, no horário oficial de Mato Grosso do Sul. O início do exame está marcado para 30 minutos após o fechamento dos portões.

Segundo informações do Instituto Avalia, responsável pela aplicação, o Cartão de Informação do Candidato deve ser consultado e impresso para informar o local da prova. No total, 18 locais foram disponibilizados para receber todos os candidatos.

Os inscritos devem chegar com antecedência mínima de 60 minutos antes do fechamento dos portões. É obrigatório apresentar o cartão de informação impresso, caneta esferográfica azul ou preta fabricada em material transparente e documento original de identificação com foto.

Somente serão aceitos documentos originais físicos previstos no edital. Protocolos, cópias autenticadas ou documentos digitais acessados online fora de aplicativos oficiais do Governo Federal não serão aceitos.

Mais informações sobre o concurso podem ser consultadas no Edital de convocação, disponível no Portal de Concursos ou no Diário Oficial Eletrônico n.º 11.933, de 8 de setembro de 2025.

Veja o cronograma dos próximos passos do concurso

Gabarito

Gabarito preliminar: será divulgado em 15 de setembro de 2025. A publicação marca o início do prazo para que os candidatos entrem com recursos contra as respostas oficiais.

Prazo para recursos contra o gabarito preliminar: dias 15 e 16 de setembro.

Gabarito definitivo: será publicado em 25 de setembro, após análise dos recursos.

Resultado da prova objetiva

Resultado preliminar: será divulgado também em 25 de setembro de 2025.Para ser aprovado, o candidato deve obter mínimo de 60% da nota total e não pode zerar nenhum grupo de questões.

Recursos contra o resultado preliminar: podem ser enviados nos dias 25 e 26 de setembro.

Resultado da prova objetiva: será publicado em 1º de outubro.

Os candidatos aprovados na prova objetiva avançam para as próximas etapas do concurso, que incluem outras avaliações eliminatórias e classificatórias.

Etapas seguintes

Convocação para envio de documentos: 15 de outubro de 2025;

Prazo para envio de documentos: de 15 a 22 de outubro. O resultado da fase deve ser divulgado em 27 de novembro;

Convocação para avaliação psicológica: 15 de outubro

Avaliação psicológica: 26 de outubro. O resultado deve sair no mesmo dia.

Exames médico-odontológicos: de 12 a 14 de novembro. O resultado preliminar deve ser divulgado em 27 de novembro.

Após serem aprovados nas etapas de exames médicos, os candidatos seguem para o Teste de Aptidão Física (TAF) conforme o calendário abaixo:

O TAF será aplicado nos dias 22 e 23 de novembro. A convocação será publicada em 15 de outubro. Os candidatos devem apresentar atestado médico comprovando aptidão física e cardíaca. A prova inclui flexão de braço, abdominal e corrida de 12 minutos. O resultado preliminar sai em 27 de novembro.

A investigação social ocorre durante todo o concurso. O formulário deverá ser preenchido entre 15 e 22 de outubro. O resultado preliminar dos inabilitados será divulgado em 27 de novembro.

A classificação preliminar dos candidatos será divulgada em 11 de dezembro de 2025. Os recursos poderão ser enviados nos dias 11 e 12. A versão final sai no dia 17.

Essa classificação define quem será convocado para o Curso de Formação, com matrícula online que ocorrerá de 17 a 22 de dezembro. O curso, com no mínimo 600 horas/aula, será realizado de 20 de janeiro a 15 de maio de 2026, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande. A etapa é eliminatória e exige frequência obrigatória e dedicação exclusiva.

Classificação final e homologação

A classificação final e a homologação do concurso serão publicadas em 25 de maio de 2026. A pontuação final será composta pela soma da prova objetiva e da prova de títulos, obtidos no Curso de Formação.

Nomeação e posse

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão nomeados pelo Governador, que deve ocorrer em até 30 dias após a publicação da nomeação.

Antes disso, os nomeados passarão por exame médico admissional, realizado pela Perícia Médica da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev/MS).



