Mais de 4 mil candidatos disputam vaga para juíz em MS

Mais de quatro mil candidatos vão disputar as 15 vagas abertas no concurso público para juiz substituto do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

O edital com o resultado definitivo das inscrições preliminares e a convocação para a prova objetiva seletiva foi publicado nesta quarta-feira (22), no Diário da Justiça, com a primeira etapa do concurso marcada pela prova objetiva seletiva, a ser realizada no dia 21 de dezembro, em Campo Grande..

De acordo com o documento, assinado pelo presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, foram divulgadas as listas de candidatos com inscrições deferidas, incluindo as modalidades de ampla concorrência, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Também foi publicada a relação definitiva dos pedidos de atendimento especial, indicando os que foram aceitos, parcialmente aceitos ou negados.

O exame, composto por 100 questões de múltipla escolha, terá duração de cinco horas, das 13h às 18h (horário local). Os candidatos poderão consultar o local da prova a partir de 15 de dezembro aqui!

O certame oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, com subsídio de R$ 32.289,54. Do total, 10 vagas são para ampla concorrência, três para candidatos negros, uma para pessoa com deficiência e uma para candidatos indígenas.

Realizado em cinco etapas, o concurso terá as duas primeiras sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV), enquanto as demais ficarão a cargo da comissão organizadora do TJMS.

Para concorrer ao cargo de juiz substituto, é necessário ser bacharel em Direito com diploma reconhecido e ter pelo menos três anos de atividade jurídica após a formatura, além de atender aos demais requisitos previstos no edital.

O regulamento completo do concurso pode ser conferido aqui!

Custo Alto

Em um ano marcado pelo escândalo da operação Ultima Ratio, que na próxima sexta-feira (24) completa um ano, dados do relatório Justiça em Números, divulgado anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revelam que o custo médio mensal dos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do sul aumentou em 25,6% ano ano passado na comparação com o ano anterior, chegando a R$ 151.256,00.

Em 2023, o custo médio era de R$ 120,354,00, deixando Mato Grosso do Sul em primeiro lugar no ranking dos magistrados mais caros do país. Mas, apesar deste aumento no ano passado, desta vez Mato Grosso do Sul foi superado pelo Rio de Janeiro, onde o salário médio mensal subiu de R$ 92.643,00 para R$ 162.897,00.

A disparada nos custos não é exclusividade de Mato Grosso do Sul. O relatório do CNJ aponta que, em média, os valores cresceram em 20% na despesa por magistrado em todo o país, passando de R$ 73.777,00 para R$ 92.752,00 mensais.

Os dados mostram que os juízes de Mato Grosso do Sul custam 63% acima da média nacional aos contribuintes locais. Porém, se a comparação for Amazonas, estado onde é registrado o menor custo, de R$ 41.555,00, a diferença é de 263%.

*Colaborou Neri Kaspary

