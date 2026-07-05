Maratona de Campo Grande supera participantes do ano anterior e prova tem bicampeão

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A edição de 2026 da Maratona de Campo Grande teve recorde de público este ano. Segundo a assessoria do evento, cerca de 15 mil pessoas passaram pela Arena da Maratona, localizada no Comper Itanhangá, nos três dias de evento.

Além disso, a prova contou com 5.306 inscritos, sendo 544 na maratona, 1,6 mil no percurso de 5 km e na prova kids e 3.611 nos percursos de domingo (milha, 10km, 21km e 42 km). O número representa um aumento de mais de 16% nos inscritos em relação ao ano passado, e de 56% em relação à edição de 2024.

A premiação de R$ 30 mil foi distribuída entre os 5 primeiros colocados de cada categoria, sendo:

1º Lugar Masculino e Feminino – R$ 4.000,00

2º Lugar Masculino e Feminino – R$ 3.500,00

3º Lugar Masculino e Feminino – R$ 3.000,00

4º Lugar Masculino e Feminino – R$ 2.500,00

5º Lugar Masculino e Feminino – R$ 2.000,00

A prova foi distribuída em dois dias. No sábado, os atletas participaram do trecho de 5km, com largada às 6h. A prova kids teve largada às 9h. No domingo, a largada começou às 5h, com os participantes dos percursos maiores, de 10km a 42km.

Pódio

O campeão da categoria masculina do percurso de 42 km foi o atleta olímpico Franck Caldeira de Almeida, que realizou a prova em 2 horas e 29 minutos. Franck subiu ao pódio pela segunda vez em Campo Grande, se consagrando bicampeão da categoria na Capital.

Campeão da prova 42km / Assessoria

Atualmente, Franck reside em Bonito, mas disse estar de mudança para a Capital e afirmou que a prova está se tornando uma das maiores maratonas do Brasil.

"Tô muito feliz, obrigado a todos que torceram bastante para que eu pudesse repetir o feito do ano passado. Acabou que deu dois recordes, né? Recorde do percurso novo e recorde do percurso antigo no ano passado. São renovações de votos com o esporte de alto rendimento. Fiquei muito agradecido com a minha performance, essa prova está se tornando uma das maiores maratonas do Brasil, então em breve a gente terá muitos atletas fortes correndo aqui, e isso nos ajuda e nos motiva".

Campeã da prova 42km feminino / Assessoria

Na categoria 42km feminino, a campeã foi Elisângela Cruz, de 48 anos. Ela veio de Natal (RN) para correr e disse que a prova foi "sensacional".

"Minha primeira vez em Campo Grande, lá em Natal eu tenho uma assessoria de corrida, sou personal trainer, e sou dona de casa, esposa, mãe. Sensacional a prova, eu tinha estudado um pouquinho o percurso então já sabia onde ia ser difícil e onde ia ser mais fácil. O primeiro lugar pra mim foi surpresa, não que não treinei para isso, mas foi melhor do que eu imaginava", afirmou.

Para Kassilene Cardadeiro, organizadora da Maratona de Campo Grande, a intenção da prova é de continuar trazendo inovações para a cidade, para os atletas e, principalmente, aumentar a permanência de turistas na Capital.

"Hoje a gente finaliza mais uma edição da Maratona de Campo Grande. Foram três dias de evento e foi um desafio realmente, muitas novidade esse ano, mas a gente gostou demais. Os atletas estão bem satisfeitos, a gente teve recorde de público e com maior permanência na cidade. Essa é a intenção, né? Trazer uma competição de alto nível e aumentar a permanência aqui em Campo Grande. Trabalhamos bastante, bastante correria nos bastidores, mas estamos com muitos feedbacks positivos dos percursos novos, todos com altimetria negativa, a gente lançou essa ideia de um percurso para bater RP e o corredor confirmou com os resultados de ontem e de hoje".

Confira as colocações por categoria:

5 primeiros colocados pódio MARATONA 42 km categoria masculina

Vencedor: Franck Caldeira de Almeida, 43 anos, tempo: 2:29:22 Segundo lugar: Marcos Antonio da Silva Conceição, tempo: 2:43:39 Terceiro lugar: Gianfranco Barbosa dos Santos, tempo: 2:44:01 Quarto lugar: Alvaro Schmidt, tempo: 2:48:32 Quinto lugar: Ricardo Gomes de Oliveira, tempo: 2:48:58

5 primeiros colocados pódio MARATONA 42 km categoria feminina

Vencedora: Elisângela Maria da Cruz, 48 anos, tempo: 3:10:44 Segundo lugar: Jacqueline Pereira Severino, tempo: 3:14:51 Terceiro lugar: Josana Carvalho Oliveira, tempo: 3:17:16 Quarto lugar: Marilene de Jesus Ferreira, tempo: 3:27:42 Quinto lugar: Rosilene Pereira Bizerra, tempo: 3:29:03

Primeiros colocados milha masculino

Peterson Santos Ribeiro, 23 anos, tempo: 04:27 Luiz Gustavo Santos das Virgens, tempo: 04:30 Icaro Vieira dos Santos, tempo: 04:46

Primeiros colocados milha feminino

Isabelle Cristina de Almeida, 25 anos, tempo: 05:19 Esther Peixoto do Nascimento, tempo: 05:49 Hariella de Oliveira Campos, tempo: 06:07

Primeiros colocados 10 km masculino

Pedro Antonio Froes Teixeira, 20 anos, tempo: 33:09 Claiton Dineire da Silva, tempo: 33:20 Kaua Moreira, tempo: 33:23

Primeiros colocados 10 km feminino

Melanie Arguello de Souza, 29 anos, tempo: 38:25 Bruna de Oliveira Nunes, tempo: 41:26 Aline Soares da Silva, tempo: 41:40

Primeiros colocados 21 km masculino

Fabio Rodrigues de Souza Cordeiro, 25 anos, tempo: 1:08:15 Hiago Silva de Oliveira Silva, tempo: 1:08:34 Glenison Gilbert de Caravalho, tempo: 1:09:31

Primeiros colocados 21 km feminino

Evelin Lima Eich Ribeiro, 34 anos, tempo: 1:28:33 Andreia Rocha da Silva, tempo: 1:28:37 Danielle Lemoigne, tempo: 1:29:51







