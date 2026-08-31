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FIM DE SEMANA

Mato Grosso do Sul registra calor de quase 40°C em pleno inverno

Água Clara (39,8°C) bateu recorde e registrou a maior temperatura do Estado no domingo (30)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

31/08/2026 - 12h00
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Fim de semana foi extremamente quente em Mato Grosso do Sul.

Calor, altíssimas temperaturas, clima quente, tempo abafado, céu limpo, sol e baixa umidade relativa do ar foram os destaques do tempo, na sexta-feira (28), sábado (29) e domingo (30), em todas as regiões do Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros beiraram os 40°C em plena estação de inverno: dezenas de municípios registraram temperaturas acima dos 35°C e alguns superaram os 39°C. Confira:

MUNICÍPIO

TEMPERATURA (°C) NO DOMINGO, 30 DE AGOSTO

Água Clara

39,8°C

Corumbá (Nhumirim)

39,2°C

Paranaíba

39,2°C

Três Lagoas

38,9°C

Cassilândia

38,6°C

Corumbá

38,4°C

Rio Brilhante

38,1°C

Miranda

37,9°C

Maracaju

37,6°C

Bataguassu

37,2°C

Sonora

37°C

Chapadão do Sul

36,9°C

Costa Rica

36,9°C

Ivinhema

36,9°C

Porto Murtinho

36,7°C

Dourados

36,5°C

Jardim

36,5°C

Sidrolândia

36°C

São Gabriel do Oeste

35,8°C

Amambai

35,6°C

Campo Grande

35,6°C

Amambai – Novo Horizonte

35,2°C

Fonte: Inmet

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o calor intenso se deve ao fenômeno El Niño, que atua de forma intensa no Estado no segundo semestre de 2026, o que poderia favorecer ondas de calor frequentes e intensas.

“As projeções apontam aumento progressivo da probabilidade de ocorrência de El Niño moderado a forte entre a primavera e o início do verão, o que poderá favorecer episódios de ondas de calor mais frequentes e intensas, além de potencializar períodos prolongados de temperaturas acima da média climatológica no Estado”, explicou o Cemtec-MS.

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

CAMPO GRANDE

Conselhos dos Direitos Humanos sai em defesa de mudar endereço do Centro POP

Nota pública inédita é divulgada após reclamação dos comércios e escolas das imediações da rua Orfeu Baís com a mudança do espaço de referência voltado para população em situação de rua

31/08/2026 11h29

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Conselho indica que fará o acompanhamento dessa implantação e funcionamento do novo Centro Pop

Conselho indica que fará o acompanhamento dessa implantação e funcionamento do novo Centro Pop Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Após ser alvo de reclamações da comunidade residente nas imediações da rua Orfeu Baís, o Conselho Municipal dos Direitos Humanos (CMDH) divulgou hoje (31) uma nota público inédita que sai em defesa da mudança de endereço do espaço de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) para a região. 

O chamado "Centro Pop" está de mudança e segundo a Prefeitura de Campo Grande deverá ser transferido para a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e, como bem acompanha o Correio do Estado, a alteração não agradou a vizinhança. 

Conforme alegado, a preocupação é voltada para as duas escolas que ficam próximas ao prédio da SAS, uma vez que o Centro Pop atende pessoas carentes, em situação de rua, e alguns desses seriam viciados em drogas. 

De fato, a Secretaria de Assistência Social tem hoje duas escolas de Ensino Fundamental praticamente vizinhas:

  • a Escola Municipal José Rodrigues Benfica e
  • o Centro de Recreação Escolar Lápis Encantado. 

"Cabo de guerra"

No caso da Escola Municipal o problema seria ainda maior, pois ela está localizada na frente da sede da SAS, situação que tem preocupado funcionários e pais da instituição. Segundo um trabalhador da instituição que preferiu não se identificar, o temor tem gerado até ameaça de retirada de alunos da instituição.

“Nós concordamos que essas pessoas precisam sim de assitência, de uma estrutura adequada, porém coloca-se em risco os alunos, já é uma região tomada de moradores de rua e se o Centro Pop for mesmo ser instalado no local temos uma grande preocupação, principalmente por ter crianças que vêm e vão sozinhas. A gente não tem mais guardas na escola para dar segurança, quem chegar mais cedo ou sair mais tarde não terá segurança”, avalia o servidor que não quis ter o nome divulgado.

Diante disso, o CMDH aprovou uma nota pública, divulgada através da edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta segunda-feira (31), em defesa da instalação do Centro Pop e fortalecimento das políticas públicas no território.

Em seu posicionamento institucional, o Conselho indica que fará o acompanhamento dessa implantação e funcionamento do novo Centro Pop, bem como as articulações necessárias no sentido de promover espaços para diálogo e proposição de medidas. 

Manifestando-se favorável à instalação, o Conselho reconhece o equipamento como essencial à garantia de direitos e à proteção social dessas pessoas em situação de rua na Cidade Morena, sujeitos de direitos que precisam ter assegurados os acessos dignos e contínuos às políticas públicas. 

"O CMDH reconhece e respeita as preocupações apresentadas por moradores, comerciantes, famílias e comunidade escolar do Bairro Amambaí, especialmente aquelas relacionadas à segurança, à convivência comunitária e aos impactos decorrentes das diferentes vulnerabilidades existentes no território. Tais preocupações devem ser objeto de diálogo permanente, transparência e respostas concretas do Poder Público", cita o Conselho em nota.

Nas palavras do Conselho, as dificuldades sociais e urbanas na região não podem contribuir para a exclusão, invisibilização ou deslocamento desse recorte da população, muito menos resultar na supressão ou inviabilização dos serviços públicos que deveriam garantir os direitos das pessoas em situação de rua. 

Para o Conselho, a resposta para as preocupações levantadas passa por uma atuação integrada de políticas públicas, reforçando a necessidade de que o fortalecimento dessa rede intersetorial (entre saúde, segurança, etc.) aconteça junto com a instalação. 

Além disso, é necessária a presença permanente do Poder Público e construção de mecanismos de diálogo e acompanhamento em conjunto com os comerciantes, comunidade escolar, moradores, usuários do serviço, trabalhadores e demais atores envolvidos.

Defesa da mudança de endereço

Reforçando que a transferência de um equipamento, ou o afastamento desse recorte da população, de determinada região por si só não enfrenta as causas que produzem e perpetuam a situação de rua, o Conselho elenca sete itens quanto à instalação do novo Centro Pop e defende: 

  1. – a instalação e o pleno funcionamento do novo Centro POP, assegurando estrutura adequada, equipe suficiente e condições dignas de atendimento;
  2. – o fortalecimento e a integração das políticas de assistência social, saúde, saúde mental, habitação, trabalho e renda e demais políticas públicas destinadas à população em situação de rua;
  3. – o fortalecimento das políticas de segurança pública, prevenção das violências, zeladoria e cuidado com o território, garantindo proteção tanto à população atendida quanto aos moradores, comerciantes, estudantes, trabalhadores e demais pessoas que circulam na região;
  4. – a criação de mecanismos permanentes de diálogo entre o Poder Público, a comunidade local, a comunidade escolar, os usuários do Centro POP, os trabalhadores do serviço e as organizações da sociedade civil;
  5. – a adoção de estratégias de monitoramento e avaliação dos impactos decorrentes da implantação do equipamento, permitindo a identificação de dificuldades e a construção coletiva de soluções;
  6. – a adoção das medidas necessárias para assegurar a adequada utilização dos recursos públicos já investidos na implantação e estruturação da nova unidade; e
  7. – o enfrentamento de práticas, discursos e medidas que promovam a estigmatização, discriminação ou criminalização das pessoas em situação de rua, reafirmando sua condição de sujeitos de direitos.

Em complemento, o Conselho indica que defender que o Centro Pop funcione adequadamente representa ser a favor de uma política pública de direitos humanos e proteção social, bem como fortalecer as demais políticas públicas do bairro Amambaí também reconhece as demandas legítimas da comunidade e constrói respostas que não coloquem grupos sociais um contra o outro. 

"O Conselho compreende que o exercício do controle social não se encerra com a manifestação favorável à instalação do Centro POP. Caberá ao CMDH acompanhar seus desdobramentos, identificar eventuais dificuldades e violações de direitos e contribuir
para a construção de respostas intersetoriais, transparentes e participativas, de modo que o Poder Público assuma de forma permanente suas responsabilidades na proteção da população em situação de rua e no cuidado com o território", completa.


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No Interior

Criança de 5 anos está entre os feridos do acidente na BR-163

Homem de 34 anos morreu no local, os demais passageiros dos veículos foram socorridos e encaminhados ao Hospital da Vida

31/08/2026 11h00

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Acidente envolvendo quatro veículos deixou um homem morto e cinco pessoas feridas na noite de domingo (30), na BR-163, entre o trevo da Bandeira e o viaduto do DOF, em Dourados

Acidente envolvendo quatro veículos deixou um homem morto e cinco pessoas feridas na noite de domingo (30), na BR-163, entre o trevo da Bandeira e o viaduto do DOF, em Dourados Foto: Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia

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Um acidente na BR-163 na noite do último domingo (30), entre o trevo da Bandeira e o viaduto do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em Dourados. O sinistro deixou um homem morto e outras cinco pessoas feridas, entre elas uma criança de 5 anos.  

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a origem do acidente foi uma colisão entre um Renault Logan e uma Fiat Fiorino, que trafegavam sentido Dourados-Caarapó, quando o Logan bateu contra a traseira da Fiorino. 

Após a batida o Renault Logan atravessou o canteiro central e invadiu a pista no sentido contrário. Ao invadir o outro sentido da via o Logan foi atingido na lateral por um Honda Civic, envolvendo um terceiro veículo no sinistro. O Civic fazia o caminho oposto e seguia sentido Dourados-Campo Grande. 

A bordo do Renault Logan estava um homem de 34 anos, que foi arremessado do veículo e faleceu no local. 

Já no Civic, estavam dentro do carro o motorista, um homem de 36 anos, uma mulher de 30 e uma criança de 5 anos, que ficaram gravemente feridos. As vítimas envolvidas no acidente foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Vida, em Dourados. 

A via crescente da BR-163, sentido Campo Grande, ficou totalmente interditada por aproximadamente duas horas, para que a equipe pudesse realizar os procedimentos necessários. 

Enquanto a equipe prestava o serviço na pista, um quarto carro se envolveu no acidente. Apesar da sinalização, um GM Corsa, colidiu contra um guincho da concessionária responsável pela via. 

O condutor do veículo e o passageiro apresentaram lesões e também foram encaminhados para receberem atendimento médico no Hospital da Vida em Dourados. 

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