Mato Grosso do Sul tem mais de 2,8 mil pré-selecionados no Prouni

Mega-Assalto

O paraguaio Fabrízio Jonathan Ayala, que estava escondido junto com Fábio Schult, próximo a Coronel Sapucaia (MS), segue foragido.

Seis homens com pistolas e fuzis automáticos foram presos na noite de ontem (15), suspeitos de participarem do mega assalto contra doleiros paraguaios no último dia 5 de fevereiro em Cuidad Del Leste (Py). O grupo que estava fortemente armado foi localizado em Iguazú, no departamento de Alto Paraná, a 185 quilômetros de Mato Grosso do Sul.

Até o momento, o paraguaio Fabrízio Jonathan Ayala, de 25 anos, segue foragido. Já o brasileiro Fábio Dornaldo de Moraes Schult foi capturado em um acampamento na zona rural do município de Coronel Sapucaia, próximo a divisa com Capitan Bado.

Conforme informações da Polícia Nacional ao Correio do Estado, o grupo tinha a missão de executar os dois envolvidos no mega-assalto realizado na Associação dos Doleiros, no início deste mês.

Segundo o ABC Color os assaltantes presos são: Miguel Ángel Mansoni Mendoza, 36, Lorenzo Portillo González, 49, Juan Andrés Gómez, 42, Anderson Stiven Nunes Vargas, 24, Óscar Rubén Rodriguez Britez, 43, e Julio César Fretes Báez, 27 anos.

Com eles, foram encontrados três escopetas calibre 12 automáticas e quatro pistolas 9 milímetros.

De acordo com os investigadores paraguaios, o grupo estava fortemente armado com missão de atacar unidades policiais em que o líder do grupo Líder Ramon Ferreira Vera, 20, e o brasileiro Fábio Dornaldo de Moraes Schultz, 42, o “Gordinho”, estão presos.



Mais presos

Conforme apuração do Correio do Estado, José Gabino Ramirez Adorno foi encontrado na madrugada de hoje (16), na região de Presidente Franco (Py). Com ele, os agentes da Polícia Nacional encontraram documentos que citam um plano para cavar um túnel, usado pela quadrilha no assalto à Associação dos Doleiros.

Aproximadamente 20 milhões de dólares foram levados pelos bandidos.

Buscas continuam …

Agentes da Polícia Nacional mantêm buscas na fronteira de Mato Grosso do Sul, pelo paraguaio Fabrizio Jonathan Ayala, de 25 anos. Ele estaria escondido no mesmo local onde Fábio Dornaldo de Moraes Schultz estariam escondidos em uma propriedade rural de um um ex-prefeito de Capitan Bado (Py). Até o momento, 15 envolvidos no roubo já foram capturados.

A Polícia Nacional acredita que o roubo foi planejado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Para a reportagem, os investigadores relataram que os doleiros paraguaios trabalhavam de forma clandestina, inclusive o dinheiro seria gerado diretamente do tráfico de drogas.

Até o momento, apenas dois cambistas procuraram os departamentos de polícia e registraram a ocorrência



