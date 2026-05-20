Mega-Sena paga R$300 milhões no domingo (24); veja como apostar

Prêmio está acumulado e os sorteios pausados até a edição especial de "trintou" da modalidade que em três décadas já movimentou R$115 bilhões no País - Marcelo Victor/Correio do Estado

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Após acumular no último final de semana, para este próximo sábado (23) uma "fezinha" de apenas seis reais pode render milhões, já que uma das principais modalidades das Loterias Caixa, a Mega-Sena, paga R$300.000.000,00 no próximo sorteio.

Criada pela Caixa Econômica Federal em 1996, com o primeiro sorteio realizado em 11 de março daquele ano, a Mega-Sena já completou três décadas de existência, mas o especial de "Trintou" ainda deve acontecer, marcado para às 11h do próximo domingo, 24 de maio.

Aqui é importante frisar que esse concurso especial não acumula e, caso a sorte não sorria para apenas um apostador na faixa principal de seis acertos, o prêmio poderá ser dividido entre os acertadores da 2ª faixa (acertando até cinco números) e assim por diante, segundo já estabelecido pelas regras da modalidade.

Com isso, desde o último domingo todas as "fezinhas" na Mega-Sena já passaram a contar para a edição de 30 anos, do concurso de número 3010, sendo que os jogadores de Campo Grande e de todo o País têm até às 21h (pelo horário do Mato Grosso do Sul) do próximo sábado (23) para registrarem suas devidas apostas.

Também cabe esclarecer que, as cotas de bolões poderão ser adquiridas até às 09h (no horário de MS) do dia 24 de maio.

Mega 30 Anos: como apostar

Neste sorteio, o apostador precisa marcar entre 6 a 20 números em um universo de 60 disponíveis no volante, ou ainda deixar que o sistema escolha números aleatoriamente através da opção Surpresinha.

No mínimo, para marcar seis números, o apostador deverá desembolsar seis reais para tentar ganhar os R$300 milhões, sendo que, quanto mais números apostar, maior o valor da aposta, aumentando consequentemente a probabilidade de ganhar.

Na Cidade Morena, o campo-grandense têm até sábado (23) para registrar suas apostas fisicamente em qualquer uma das lotéricas da Capital do Mato Grosso do Sul.

Porém, para quem quer apostar na sorte sem sair de casa, há ainda a possibilidade de apostar através do portal Loterias CAIXA (CLICANDO AQUI), ou até mesmo por meio dos aplicativos oficiais (disponível tanto para iPhone quanto aparelhos Android), e pelo Internet Banking CAIXA (IBC).

Vale citar que, de forma inédita, os bolões online na Mega 30 Anos terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, no dia 24 de maio,

Esse sorteio que será realizado às 11h do dia 24, assim como os demais, terá transmissão para todo o país pelas mais variadas plataformas, seja no Facebook das Loterias CAIXA, no canal da CAIXA, no Youtube, etc.

Há ainda a chance de participar de um bolão, o que também pode ser feito tanto presencialmente quanto de forma online, opção essa que pode ser adquirida até uma hora antes do sorteio.

No site e canais eletrônicos, por exemplo, é possível escolher: lotérica, quantidade de cotas, valor mínimo e máximo, quantidade de números apostados, bem como os números que o apostador considera "da sorte" e até os indicar os "indesejados".

Para organizar o próprio bolão, o apostador precisa correr até uma unidade lotérica até antes do fim do prazo de apostas.

Por fim, mas não menos importante, através das "fezinhas", os apostadores brasileiros ainda contribuem com diversas áreas que são consideradas essenciais ao desenvolvimento do país através dos repasses sociais (que atingem cerca de 40% da arrecadação), em prol de setores como o esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social, cabendo citar:

Entre os repasses, cerca de 7,05% é repassado para o "esporte", o que abrange desde o Comitê Olímpico e Paralímpico do Brasil até confederações e secretarias estaduais. Além disso, a seguridade social, por exemplo, recebe até 17,32% dos valores arrecadados, o que se reflete em benefícios para fundos estratégicos do Governo Federal,

o de Segurança Pública (6,80%),

o Penitenciário Nacional (3%) e

o Nacional da Cultura (2,91%).

Conforme exposto pelo diretorpresidente da CAIXA Loterias, Renato Siqueira, em 30 anos a Mega-Sena já teve quase mil (980) apostas que se tornaram prêmios milionários.

"Esse número mostra não apenas a força do sonho que a Mega representa, mas também a confiança dos brasileiros na loteria federal", diz.

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