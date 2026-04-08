Menino passou por "peregrinação" em Upas antes de morrer terá caso investigado

O caso do menino João Guilherme Pires, de 9 anos, que morreu na madrugada de terça-feira (7), após procurar mais de uma vez atendimento em UPAs, será investigado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).
A criança procurou atendimento na UPA Tiradentes após sofrer uma queda e machucar o joelho, no dia 2 de abril. Depois de ser consultado, foi liberado.
Como não apresentou melhora, a peregrinação começou. No dia 3, ele retornou, desta vez à UPA Universitário, passou por atendimento médico e teve alta. Posteriormente, voltou nos dias 4 e 5.
No dia 5, um exame de raio X indicou uma lesão na região do joelho. Por isso, ele recebeu encaminhamento para a Santa Casa de Campo Grande, onde esteve no dia 6 para imobilizar a perna.
Durante a noite, o menino passou mal e foi levado desacordado para a UPA Universitário. Em seguida, foi encaminhado à Santa Casa. Durante a madrugada do dia 7, ele não resistiu e morreu às 1h05.
Sequência dos Atendimentos
- Dia 2/4: UPA Tiradentes (raio-X normal, liberado com analgésicos).
- Dia 3/4: UPA Universitário (liberado).
- Dia 4/4: UPA Universitário (medicamento aplicado).
- Dia 5/4: UPA Universitário (observação, novo raio-X com rachadura, imobilização na Santa Casa).
- Dia 6/4: UPA Universitário (passou mal, transferido à Santa Casa).
- Dia 7/4 (0h18): Santa Casa (óbito às 1h05).
Por meio de nota, a Sesau informou que o caso está sendo apurado.
“O caso está sendo investigado. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e ao princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade e do sigilo das informações de saúde, a secretaria não fornece dados ou esclarecimentos sobre atendimentos individuais de pacientes à imprensa ou a terceiros, mesmo que de forma indireta.
A pasta esclarece ainda que as informações estão sendo devidamente apuradas, com base em levantamentos de prontuários e registros médicos. Ressalta também que todas as responsabilidades serão rigorosamente verificadas e, caso sejam identificados eventuais desvios de conduta, as medidas cabíveis serão adotadas”, informou a Sesau.
A Santa Casa lamentou a morte da criança e informou que, devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e às normas de sigilo médico, não pode divulgar informações referentes ao caso.
Estudante de música
O menino era aluno do coral da Fundação Ueze Zahran, que, por meio do Instagram, lamentou a morte de João Guilherme, lembrado pela sensibilidade que demonstrava com a música.
“É com profundo pesar que nos despedimos do querido João Guilherme Jorge Pires, aluno do Coral da Fundação Ueze Zahran em parceria com o Cica.
João Guilherme deixa entre nós lembranças marcadas por sua alegria, sensibilidade e amor pela música, tocando o coração de colegas, professores e de toda a comunidade da Fundação.
Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que compartilharam de sua caminhada, desejando conforto, força e paz aos corações enlutados.
Que sua memória permaneça viva por meio da música e dos momentos que tivemos a alegria de compartilhar”.