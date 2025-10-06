Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NO BOLSO

Mensalidade nas escolas sobe 10% com justificativa de cobrir perdas da pandemia

Particulares afirmam que tiveram perdas que chegaram a 60% durante o período e por isso a alta está acima da inflação

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

06/10/2025 - 08h30
Continue lendo...

A mensalidade das escolas particulares de Campo Grande deve ter uma alta de cerca de 10% no próximo ano, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Mato Grosso do Sul (SinepeMS). O aumento, que está bem acima da inflação, seria motivada para recompor perdas que o setor teve durante a pandemia de Covid-19, que durou de 2020 a 2022.

Apesar de já terem se passado três anos desde o período crítico da doença, segundo o presidente do Sinepe-MS, Audie Andrade Salgueiro, o setor ainda não teria conseguido recuperar totalmente o que teria sido perdido naquela época, principalmente durante o período em que a presença de crianças em escolas estava proibida por decreto municipal.

“As perdas foram imensuráveis, inclusive o número de alunos. Está havendo [uma recuperação], mas é muito lenta, levando inclusive em consideração a dificuldade econômica das famílias”, afirmou o presidente do Sinepe-MS.

Em março de 2020, o então prefeito Marquinhos Trad instituiu decreto de distanciamento social após os diversos casos da doença na Capital. Entre as medidas estava a proibição de aulas presenciais nas escolas públicas e particulares. 

A situação seguiu até setembro daquele ano, quando os alunos puderam retornar ao ambiente escolar nas escolas particupares, porém, ainda com um número menor de estudantes por sala de aula e regras rígidas de distanciamento social.

A situação só foi completamente normalizada em 2022, após boa parte da população ter recebido, ao menos, uma dose de vacina contra a Covid-19.

Segundo Salgueiro, durante este período algumas escolas chegaram a ter perdas de 60% no faturamento, além de outras que fecharam.

“O universo é muito adverso, mas podemos cravar 30% [de perda], isso pós-pandemia. Durante a pandemia na casa de 60% em alguns casos mais”, contou o presidente do Sinepe-MS.

O aumento tem se mantido nesta média nos útimos anos, ainda segundo Salgueiro, sempre acima da inflação do período “para podermos corrigir as perdas da pandemia ainda”.

O aumento deste ano, que deve ficar entre 5 e 10%, fica acima dos 4,68% do acumulado dos últimos 12 meses da inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), divulgado no mês passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PESQUISA

Conforme a última pesquisa realizada pelo Procon Municipal, em janeiro deste ano, sobre a variação de preços das mensalidades, foram encontradas variações entre R$ 488 a R$ 3,6 mil.

Do 1º ao 5º ano escolar (geralmente crianças de 5 a 10 anos), os menores e maiores preços encontrados para cada período foram: integral – R$ 730,00 (Colégio Rui Barbosa Unidade CDA) e R$ 3.011,59 (Escola Paulo Freire – Colégio Master); meio período – matutino: R$ 699,00 (Colégio Novo Século) e R$ 2.153,00 (Colégio Alexandre Fleming); meio período – vespertino: R$ 488,97 (Escola Mace Elite) e R$ 2.153,00 (Colégio Alexandre Fleming); período intermediário – apenas a Escola Paulo Freire – Colégio Master oferece (a partir do 2º ano), com preço de R$ 2.624,31.

Já do 6º ao 9º ano (pré-adolescentes de 11 a 14 anos), os menores e maiores valores observados para cada período foram: Integral – R$ 1.388,00  (Colégio Novo Século) e R$ 3.642,58 (Colégio Harmonia Bilíngue Unid. III); meio período – matutino: R$ 770,00 (Colégio Novo Século) e R$ 2.400,00 (Colégio Bionatus); e meio período – vespertino: R$ 488,97 (Escola Mace Elite) e R$ 2.324,00 (Colégio Alexandre Fleming);

No Ensino Médio, que vai do 1º ao 3º ano, os preços aumentam ainda mais: Integral – R$ 1.262,50 (Escola do Sesi) e R$ 3.605,88 (Colégio Harmonia Bilíngue Unid. III); meio período – Matutino: R$ 1.157,00 (Funlec Prof. Lourival M. Fagundes) e R$ 3.222,63 (Colégio Paulo Freire); e meio período – vespertino: apenas o Colégio Nova Geração oferece, com preço de R$ 1.743,72.

MEIO AMBIENTE

Biomas de MS devem ter expansão de monitoramento

O objetivo é construir uma cobertura ampla de dados para a prevenção de desastres ambientais no Pantanal e no Cerrado, presentes em Mato Grosso do Sul

06/10/2025 08h40

Pantanal está no rumo do projeto de expansão, mas esbarra na falta de conectividade da região

Pantanal está no rumo do projeto de expansão, mas esbarra na falta de conectividade da região Rodolfo César

Continue Lendo...

A expansão de sistemas de monitoramento ambiental, inicialmente pensada para a Amazônia e o Cerrado, deve chegar também ao Pantanal e a outras regiões críticas do País. A possibilidade foi confirmada em conversa com especialistas do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) durante a Futurecom, em São Paulo, na quarta-feira, que destacaram o papel estratégico de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul nesse processo.

Segundo o professor da Universidade de Brasília (UnB) e membro sênior do IEEE Renato Borges, o objetivo é construir uma cobertura ampla de dados para a prevenção de desastres ambientais.

“A gente tem a Amazônia como referência, o Cerrado com algumas iniciativas prévias, mas isso não vai fazer sentido para chegar onde nós mencionamos, uma solução global, se nós não tivermos uma cobertura completa. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por sinal, são protagonistas. Tem grupos de excelência ali que trabalham exatamente com esse tipo de infraestrutura de torres”, declarou.

PANTANAL SOB PRESSÃO

O Pantanal, que tem cerca de 65% de sua área total no Estado e foi considerado, em 2022, a região com maior número de focos de calor no Brasil, sofre com queimadas cíclicas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que, somente em 2024, mais de 1 milhão de hectares do bioma foram atingidos pelo fogo.

Renato Borges reconheceu esses desafios e ressaltou que sensores específicos já estão no radar do projeto.

“Para questões específicas, por exemplo, queimadas, existem outros tipos de sensores que vão compondo, mas isso também fica no radar. Inclusive, para a gente conseguir perceber esse impacto nesse tipo de monitoramento”, afirmou Borges.

Um dos gargalos para levar torres de monitoramento ao Pantanal é a falta de conectividade. Muitas áreas do bioma não contam com cobertura de internet ou telefonia celular, dificultando a transmissão de dados em tempo real.

O especialista explicou que a solução está na combinação de tecnologias terrestres e espaciais.

“Esse é o ponto chave, essa é exatamente a minha área específica de atuação. A minha principal participação nessa iniciativa é a parte de coletar os dados, fazer ingestão em plataformas, processar e disponibilizar. Aí a gente entra com tecnologias espaciais. Então, esse projeto tem junto o desenvolvimento de rede de satélites para coleta de dados”, disse o professor da UnB.

A tecnologia foi projetada para funcionar mesmo em regiões de difícil acesso, com autonomia energética e redundância de transmissão. “Ela vai ter a capacidade de gerar energia, de armazenar energia, de transferir esses dados via satélite. Se a gente tem condições de fazer redes em solo, isso também é feito via satélite”. 

Além do Pantanal, o Cerrado sul-mato-grossense também deve ser beneficiado. A região concentra parte da produção agrícola do Estado e sofre com o desmatamento e a perda de biodiversidade. De acordo com o MapBiomas, o Cerrado foi o bioma que mais perdeu vegetação nativa em 2023, e Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados.

Com a integração de novas torres e satélites, será possível ampliar a capacidade de monitorar queimadas, enchentes e mudanças no uso do solo em tempo real, apoiando tanto a preservação ambiental quanto políticas públicas de mitigação de riscos.

MONITORAMENTO

A professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e também membro sênior do IEEE Cristiane Pimentel tem seu trabalho voltado para o estudo dos chamados gêmeos digitais, que são a reprodução de algo em um ambiente virtual para que seja feito um estudo, seja para alguma predição, seja para algo que vá ser estudado.

Ela explicou à reportagem do Correio do Estado como é possível combinar sensores, inteligência artificial (IA) e modelos preditivos para antecipar desastres ambientais. 

“Nós fazemos um estudo de barragens, em parceria com a Usina Itaipu, para predizer o tempo de vida dessa barragem, quando ela precisa parar para manutenção. E, através desses modelos de monitoramento, conseguimos fazer esses estudos”, afirma.

A professora destaca modelos desse monitoramento também nas grandes cidades, como São Paulo, com o estudo de áreas de drenagem para escoamento da chuva, e Curitiba, no planejamento urbano, integração da infraestrutura e tecnologias, como metrô e ônibus.

O projeto principal de monitoramento ambiental acontece na Amazônia, para prevenção de queimada e de desmatamentos.

Renato Borges trabalha na parte prática, com a instalação de torres verticais nos biomas com sensores para estudo e transmissão de dados dessa área.

“Não é possível chegar a um gêmeo digital somente com os satélites, sem colher operação em solo. A gente precisa entender como esse bioma se desenvolve, qual o impacto da ação humana ali. Então, essas estruturas verticais são instaladas no bioma, com sensores em vários pontos da torre, inclusive no subsolo. Essas torres ultrapassam a copa das árvores e têm um alcance de centenas de metros e, dependendo da altura, podem perceber processos em escala global, com muitas informações a serem analisadas”, explicou o professor da UnB.

Esse monitoramento, segundo o especialista, é o que permite o sensoriamento do ambiente, que é a fase 1 para o desenvolvimento de um gêmeo digital, para que sejam colhidos os dados na fase 2 e seja feita a criação desse gêmeo na fase 3.

“O objetivo é trazer confiabilidade e confiança na informação, proteger essa informação para que ela chegue às nossas mãos de forma certeira e confiável”, reforçou Borges. 

Já estão em estudo e em desenvolvimento os gêmeos digitais globais, para simulação de cenários com alta precisão, mostrando impactos de decisões sobre os solos de outros biomas e regiões.

“Esses gêmeos vão ajudar governos e empresas a escolher caminhos mais sustentáveis, tanto nas áreas públicas como nas privadas, com uma predição de tomadas de decisões mais precisa, impactando diretamente a redução de custos e de uso de recursos”, afirmou Cristiane.

*SAIBA

Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos

O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) é a maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, com mais de 486 mil membros, entre engenheiros e especialistas em mais de 160 países, sendo 5 mil deles somente no Brasil. Suas publicações, conferências, padrões de tecnologia e atividades profissionais são recomendadas por diversos especialistas, e a organização é fonte confiável para informações de engenharia, computação e tecnologia em todo o mundo. 

RIO BRILHANTE (MS)

Corpo carbonizado é encontrado em carro incendiado às margens da BR-163

Vítima não foi identificada até o momento devido às condições do corpo

06/10/2025 08h35

Carro incendiado sendo periciado pelos policiais

Carro incendiado sendo periciado pelos policiais Foto: Rio Brilhante em Tempo Real

Continue Lendo...

Corpo, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um carro incendiado, na madrugada desta segunda-feira (6), na rua Juviano Medeiros, que dá acesso a BR-163, em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de possível incêndio em veículo automotor às margens da rodovia.

Ao chegar no local, constatou que o veículo ainda estava em chamas e que o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) estava tentando apagar o fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, após extinção do incêndio, foi encontrado um corpo, ainda não identificado, no interior do veículo. O cadáver estava carbonizado, sendo impossível sua identificação.

Perícia Judiciária, Polícia Civil e funerária foram acionados para realizar os procedimentos de praxe. A área foi isolada para os trabalhos policiais e periciais.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados para os devidos exames. Até o fechamento desta reportagem, a vítima ainda não tinha sido identificada.

Um corpo carbonizado é um cadáver que sofreu queimaduras em grau máximo, com exposição prolongada a altas temperaturas e chamas. Esse processo resulta na completa ou quase completa destruição dos tecidos moles e órgãos, tornando a identificação visualmente impossível.

