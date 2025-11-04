Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CENTRAL 156

Mesmo após decreto, Ouvidoria-Geral de Campo Grande segue funcionando normalmente

Atendimento à população segue com atualizações sobre o horário de atendimento, confira o que mudou e o que se manteve

Noysle Carvalho

04/11/2025 - 11h25
Com decreto que reduz a carga horária dos órgãos públicos a 6 horas, Prefeitura de Campo Grande segue divulgando canais de serviços públicos que continuam com o horário integral de atendimento.

Dessa vez, por meio da edição extra do Diário Oficial (Diogrande) de hoje (04), a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, responsável pelos serviços da Central 156 – que realiza o trabalho de Ouvidoria-Geral do Município – divulgou o funcionamento sem alterações.

A justificativa é o atendimento imediato ao público, que trata principalmente de chamados emergenciais. “Justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de atendimento à população, que envolvem demandas de natureza emergencial e de interesse público imediato”.

O canal de atendimento busca atender a denúncias referentes à Lei do Silêncio e atendimento de informações, que são respondidas já durante o atendimento. Mas além desses dois serviços, há também orientações sobre IPTU e outras demandas municipais.

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a média diária de atendimentos da ouvidoria é de aproximadamente 534 ligações. Quanto ao volume semanal varia entre 2.300 e 3 mil ligações.

Os horários de funcionamento, conforme o Diogrande, é que o canal seguirá de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas de segunda a sexta, e até às 18h aos sábados. Porém, em resposta ao Correio do Estado, a Prefeitura divulgou que o horário de atendimento é das 06h de segunda-feira até as 18h de sábado, sem interrupções.

OUTROS SERVIÇOS

Em nota, a Prefeitura divulgou outros serviços que se modificaram a partir do decreto de contingenciamento na administração municipal, e alguns que se mantiveram.

Iniciado na última segunda-feira (03), diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Campo Grande passaram a funcionar em novo horário: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Sendo eles:

Fundação Municipal de Esporte - FUNESP
Sede: atendimento até as 13h30.
Parques e praças sob administração da Funesp: funcionamento até às 21h.
Oficinas e treinos do Movimenta CG: programação segue normalmente.

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
USFs, UBSs, UPAs, CEMs e CRSs: funcionamento normal.
Serviços administrativos na sede e almoxarifado: até as 13h30.
CCZ: atendimento em horário normal.

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ
Atendimento na CAC, incluindo negociações de dívidas e Refis [de 5 de novembro a 12 de dezembro]: das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

Superintendência do Bem-Estar Animal - SUBEA
Atendimento: das 7h30 às 13h30.
São disponibilizadas 30 senhas diárias para atendimento de cães e gatos.
Os serviços incluem: consultas, vacina antirrábica, vermífugo e carrapaticida.
É necessário apresentar: documento com foto, comprovante de residência, cadastro atualizado no CadÚnico

Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN
Todos os atendimentos ao público: das 7h30 às 13h30.

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT
Funcionamento: das 7h às 17h.
Atendimento normal para:

  • Intermediação de vagas
  • Capacitação profissional
  • Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho
  • Projetos como Emprega CG e Super Quarta seguem normalmente no período da tarde.

Secretaria Municipal de Educação-  SEMED
Escolas da Reme: atendimento normal.
Sede da Semed (serviços administrativos): até as 13h30.

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande - EMHA
Sede da Emha: atendimento exclusivo para Reurb, das 7h30 às 13h30.
Atendimento no Pátio Central: das 8h às 14h, com os seguintes serviços:

  • Cadastro geral
  • Programas habitacionais
  • Atualização cadastral
  • Renegociação de dívidas

Secretaria Executiva da Juventude - SEJUV
Cursos de novembro seguem nos horários das 7h30 às 11h:

  • 10 a 14/11 – Informática e Marketing Digital
  • 17 a 19/11 – Cílios fio a fio
  • 24 a 28/11 – Manicure e Pedicure

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB
Todos os serviços desde protocolo, recepção e atendimento técnico das 7h30 às 13h30.

Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMADESC
Atendimentos com senhas EA e EH com assuntos urbanísticos, completar vias de projeto, viabilidade e arborização, Serviços de Cartografia e Patrimônio: das 7h30 às 13h30, no segundo andar do prédio anexo à CAC.
Atendimentos digitais como Alvará de Construção, Parcelamento do solo e loteamentos, Carta de Habite-se, Aprovação de Projetos, entre outros: disponíveis 24h pelo sistema de Aprovação Digital.

Da Bolívia, cúpula do PCC declara guerra ao lado de procurado pela Interpol

Cidade boliviana está na rota tríplice de escoamento do tráfico de drogas com destino à Europa

04/11/2025 13h01

Falas deixam claro que o grupo

Falas deixam claro que o grupo "está preparado para fazer guerra com quem for", "intimando" desde a própria polícia até mesmo o ex-aliado Reprodução

Imagens supostamente gravadas em Santa Cruz de La Sierra, durante o último final de semana, mostram uma cúpula criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) declarando guerra diretamente da primeira grande cidade boliviana próxima ao município sul-mato-grossense de Corumbá. 

Essas gravações foram obtidas com exclusividade e publicadas inicialmente em coluna do portal Metrópoles, assinada por Mirelli Pinheiro, vinculando a autoria das falas a um homem que aparece entre os criminosos mais procurados do mundo. 

Cabe lembrar que, essa cidade boliviana está na rota tríplice de escoamento do tráfico de drogas entre Brasil, Paraguai e Bolívia até os chamados "mercados internacionais", com destinos como a Europa. 

Distante aproximadamente 657 quilômetros da Cidade Branca de Corumbá, as falas teriam sido proferidas por Sebastián Enrique Marset Cabrera, também conhecido como "Jogador", com ameças tanto às instituições de segurança púbica como para os próprios rivais diretos. 

Reunido com quem figuras encapuzadas que fariam parte de lideranças do PCC e portando um fuzil em mãos, cercado de símbolos que trazem alusões diretas ao Primeiro Comando e atividade do grupo criminoso na fronteira, o indivíduo é gravado enquanto profere ameaças inclusive de uma "guerra na fronteira". 

O vídeo

Como bem abordado pela colunista Mirelli Pinheiro, entre os presentes que supostamente seriam "lideranças das ruas" do PCC estariam: 

  • Forjado: Patric Velinton Salomão
  • Chacal: Pedro Luiz da Silva Soares
  • Mijão: Sérgio Luiz de Freitas Filho

Em suas falas, o criminoso de origem uruguaia deixa claro a sua "liberdade" de transitar entre as rotas fronteiriças do tráfico entre Bolívia, Brasil e Paraguai mesmo integrando agora o alerta máximo da Polícia Internacional. 

"Posso estar hoje aqui, amanhã no Paraguai, outro dia na Bolívia, outro na Colômbia", disse.

Além disso, as falas deixam claro que o grupo "está preparado para fazer guerra com quem for", "intimando" desde a própria polícia até mesmo o ex-aliado de Marset identificado como Erlan García López, também conhecido como Colla. 

"Não ligo para ninguém... melhor sermos amigos que inimigos. Quem escolhe a guerra com a gente não se dá bem", conclui. 

Com Marset sendo acusado de enviar mais de 16 toneladas de cocaína pura boliviana com destina à Europa, o dito "Jogador" também aparece incriminado por: corrupção de instituições em três nações distintas; comando de rede milionária para lavagem de dinheiro, além de supostamente encomendar e ordenar homicídios entre a disputa do tráfico. 

O governo boliviano afirmou não trabalhar com base em "especulações", confirmando porém uma investigação para determinar se Marset, de fato, estaria na Bolívia. 

Tido como líder do aliado estratégico do PCC para controle das rotas de cocaína, o Primeiro Cartel Uruguaio, "Jogador" teria coordenado intelectualmente o assassinato de Marcelo Pecci, promotor paraguaio que foi morto na Colômbia em 2022. 

 

pacote do bndes

Empreiteira paulista vence outra licitação milionária em MS

Em fevereiro a empreiteira Vale do Rio Novo assinou contrato de R$ 101 milhões com a Agesul. Agora, venceu licitação e vai faturar outros R$ 64,7 milhões

04/11/2025 12h20

Rodovia que será recapeada no sul do Estado, a MS-295, já foi palco de acidentes graves por conta da buraqueira

Rodovia que será recapeada no sul do Estado, a MS-295, já foi palco de acidentes graves por conta da buraqueira

Nove meses depois de vencer a licitação para recuperar 61 quilometros da MS-436, entre Camapuã e Figueirão, a empreiteira Vale do Rio Novo saiu vitoriosa em outra licitação milionária e desta vez vai recapear 37 quilômetros da MS-295, no município de Tacuru, no extremo sul do Estado. 

Com sede em São Paulo e filial em Campo Grande, no bairro Carandá Bosque, a empreiteira ofereceu deságio de 3,1% e o contrato será assinado por R$ 64.729.317,00.  A Agesul havia estiputalo valor máximo de  R$ 66.815.781,00. 

A MS-295 é alvo de reclamações há  anos por conta da buraqueira e das ondulações. Ao todo, serão recuperados 84 quilômetros da rodovia, entre as cidades de Eldorado e Tacuru. Em maio de 2022, por exemplo, três ocupantes de um Peugeot morreram depois que o motorista capotou ao perder o controle da direção ao passar por um buraco. 

Com mais este certame concluído, faltando somente sua homologação, chega a 15 o número de licitações encerradas para obras milionárias que estão sendo bancadas com os R$ 2,3 bilhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Governo de Mato Grosso do Sul. 

Das 15 obras que estão sendo bancadas com o empréstimo federal, a Vale do Rio Novo é a única empreiteira que venceu duas disputas. Somando as duas, ela vai faturar pouco mais de R$ 196 milhões pelo recapeamento de 98 quilômetros. 

No começo do certame para o recapeamento da MS-295, 17 empreiteiras chegaram a manifestar interesse. Porém, somente oito chegaram à fase de apresentação de proposta financeira. Destas, três mantiveram o preço máximo, indicando que não tinham interesse real em vencer a disputa. 

Na região norte, Vale do Rio Novo está dividindo o recapeamento dos 111 quilômetros da MS-436 com a empreiteira LCM, que foi contratada para recapear trecho de 50 quilômetros por R$ 101 milhões.

No Sul do Estado, o recapeamento que ficará a cargo da Vale do Rio Novo é o lote dois da MS-295. O trecho referente ao primeiro lote, de 46 quilômetros, será recapeado pela empreiteira Concrenavi, com sede em Naviraí. Ela venceu a licitação com a oferta de R$ 86,199 milhões. O deságio ficou em 2,4%. 

Ao todo, o pacote de obras do BNDES, que terá contrapartida de R$ 300 milhões do Governo do Estado, prevê construção de cerca de  570 quilômetros de asfalto novo e 260 de recapeamento.. 

