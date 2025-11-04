Mesmo após decreto, Ouvidoria-Geral de Campo Grande segue funcionando normalmente

Prefeitura de Campo Grande mantém horário integral de Ouvidoria-Geral do Município - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Com decreto que reduz a carga horária dos órgãos públicos a 6 horas, Prefeitura de Campo Grande segue divulgando canais de serviços públicos que continuam com o horário integral de atendimento.

Dessa vez, por meio da edição extra do Diário Oficial (Diogrande) de hoje (04), a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, responsável pelos serviços da Central 156 – que realiza o trabalho de Ouvidoria-Geral do Município – divulgou o funcionamento sem alterações.

A justificativa é o atendimento imediato ao público, que trata principalmente de chamados emergenciais. “Justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de atendimento à população, que envolvem demandas de natureza emergencial e de interesse público imediato”.

O canal de atendimento busca atender a denúncias referentes à Lei do Silêncio e atendimento de informações, que são respondidas já durante o atendimento. Mas além desses dois serviços, há também orientações sobre IPTU e outras demandas municipais.

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a média diária de atendimentos da ouvidoria é de aproximadamente 534 ligações. Quanto ao volume semanal varia entre 2.300 e 3 mil ligações.

Os horários de funcionamento, conforme o Diogrande, é que o canal seguirá de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas de segunda a sexta, e até às 18h aos sábados. Porém, em resposta ao Correio do Estado, a Prefeitura divulgou que o horário de atendimento é das 06h de segunda-feira até as 18h de sábado, sem interrupções.

OUTROS SERVIÇOS

Em nota, a Prefeitura divulgou outros serviços que se modificaram a partir do decreto de contingenciamento na administração municipal, e alguns que se mantiveram.

Iniciado na última segunda-feira (03), diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Campo Grande passaram a funcionar em novo horário: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Sendo eles:

Fundação Municipal de Esporte - FUNESP

Sede: atendimento até as 13h30.

Parques e praças sob administração da Funesp: funcionamento até às 21h.

Oficinas e treinos do Movimenta CG: programação segue normalmente.

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

USFs, UBSs, UPAs, CEMs e CRSs: funcionamento normal.

Serviços administrativos na sede e almoxarifado: até as 13h30.

CCZ: atendimento em horário normal.

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ

Atendimento na CAC, incluindo negociações de dívidas e Refis [de 5 de novembro a 12 de dezembro]: das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

Superintendência do Bem-Estar Animal - SUBEA

Atendimento: das 7h30 às 13h30.

São disponibilizadas 30 senhas diárias para atendimento de cães e gatos.

Os serviços incluem: consultas, vacina antirrábica, vermífugo e carrapaticida.

É necessário apresentar: documento com foto, comprovante de residência, cadastro atualizado no CadÚnico

Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN

Todos os atendimentos ao público: das 7h30 às 13h30.

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT

Funcionamento: das 7h às 17h.

Atendimento normal para:

Intermediação de vagas

Capacitação profissional

Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho

Projetos como Emprega CG e Super Quarta seguem normalmente no período da tarde.

Secretaria Municipal de Educação- SEMED

Escolas da Reme: atendimento normal.

Sede da Semed (serviços administrativos): até as 13h30.

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande - EMHA

Sede da Emha: atendimento exclusivo para Reurb, das 7h30 às 13h30.

Atendimento no Pátio Central: das 8h às 14h, com os seguintes serviços:

Cadastro geral

Programas habitacionais

Atualização cadastral

Renegociação de dívidas

Secretaria Executiva da Juventude - SEJUV

Cursos de novembro seguem nos horários das 7h30 às 11h:

10 a 14/11 – Informática e Marketing Digital

17 a 19/11 – Cílios fio a fio

24 a 28/11 – Manicure e Pedicure

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB

Todos os serviços desde protocolo, recepção e atendimento técnico das 7h30 às 13h30.

Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMADESC

Atendimentos com senhas EA e EH com assuntos urbanísticos, completar vias de projeto, viabilidade e arborização, Serviços de Cartografia e Patrimônio: das 7h30 às 13h30, no segundo andar do prédio anexo à CAC.

Atendimentos digitais como Alvará de Construção, Parcelamento do solo e loteamentos, Carta de Habite-se, Aprovação de Projetos, entre outros: disponíveis 24h pelo sistema de Aprovação Digital.