Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Oportunidades

Apesar de mudança na Prefeitura, Funsat mantém horário integral de atendimento

Mesmo com decreto de redução em 6 horas diárias, Funsat manterá horário de atendimento até às 17 horas com mais de mil oportunidades de emprego

Noysle Carvalho

03/11/2025 - 10h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após a prefeita Adriane Lopes (PP) reduzir o expediente de parte de órgãos públicos devido a medida de contenção de gastos, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) mantém horário de atendimento padrão, das 07h às 17h.

Anunciada desde a última sexta-feira (31), mas valendo a partir de hoje, Campo Grande adotou pelos próximos 120 dias, a jornada de trabalho de seis horas diárias em todas as repartições. Órgãos públicos do município agora passarão a abrir às 07h30 e fechar às 13h30.

Sem incluir unidades de saúde, escolas e setores essenciais, o atendimento ao público dos demais departamentos municipais terão redução de duas horas para atender a população. O que pode vir a tornar um caos quanto ao acúmulo de demandas.

O objetivo é tentar conquistar o reequilíbrio financeiro, incluindo ações em curso desde janeiro que fazem parte de uma “reforma administrativa”, na capital sul-mato-grossense.

Apesar da medida decretada, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande anunciou 1.286 vagas de empregos nesta segunda-feira e o atendimento seguirá o horário habitual, das 07h às 17h.

Vagas de emprego

Dentre as vagas disponibilizadas por 182 empresas, estão oportunidades que necessitam ou não de experiência.

Com emprego para 154 profissões, as vagas que não precisam de experiência anterior são ajudante de serralheiro (2), atendente de padaria (2), camareira de hotel (3), operador de caixa (74), repositor em supermercados (40) e vendedor interno (2).

Para as que necessitam de experiência, são 459 oportunidades, que incluem cargos de analista de recursos humanos, almoxarife, assistente bilíngue, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de expedição, babá, chefe de cozinha, encarregado de obras, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, governanta de hotelaria e inspetor de qualidade.

Algumas dessas vagas são únicas e podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a confirmação das empresas contratantes. Para conferir as vagas acesse: https://www.funtrab.ms.gov.br/vagas-de-emprego-em-campo-grande/

Medidas

Além da redução da carga horária, Adriane Lopes também reduziu 20% do próprio salário e de outros funcionários do alto escalão, como a vice-prefeita, procuradora-geral do município, controlador-geral, secretários, diretores-presidentes e os adjuntos, além de incluir secretários-executivos.
 
Ela ainda solicitou que cada secretaria municipal fosse responsável por apresentar durante os próximos dias, um plano de redução de 20% nos custos com folha de pagamentos.

DIA SEGUINTE

Campo-grandense sofre 16 horas sem luz após temporal

Chuva pegou pessoas físicas e jurídicas de surpresa e deixou rastro de prejuízos e estragos pela Capital

03/11/2025 10h00

Compartilhar
Família calcula que chuva tenha deixado um prejuízo aproximado de R$10 mil

Família calcula que chuva tenha deixado um prejuízo aproximado de R$10 mil Marcelo Victor/Correio do Estado

Continue Lendo...

Em Campo Grande o temporal do último domingo deixou um rastro de destruição e prejuízos, inclusive com moradores relatando a falta de energia até a manhã de hoje (03), cerca de 16 horas após a passagem da chuva pela Capital. 

Ainda que houvesse alerta vigente de tempestade para Campo Grande durante o fim de semana, em menos de uma hora - como bem acompanhou o Correio do Estado - o temporal teve força suficiente para derrubar árvores e até o telhado de uma lanchonete localizada na famosa Avenida Bom Pastor na Capital, além de outros empreendimentos que também foram pegos de surpresa. 

Neiva Silva Lopes, de 61 anos, é empresária e dona de um trailer nos Altos da Afonso Pena e estava em pleno atendimento quando foi surpreendida pela chegada do temporal, chuva essa tão forte que foi capaz de arrastar sua tenda para longe. 

Dona do "Central Lanches", ela conta que ficou sem energia desde às 16h de domingo (02) e calcula que seu prejuízo deve girar aproximadamente entre dez mil reais, já que além da tenda várias cadeiras ficaram destruídas, assim como o "quebra-sol" do local. 

"Estávamos aqui na hora da chuva, estava cheio de cliente e foi desesperador, o tempo fechou muito rápido", relembra ela, que só viu o fornecimento da luz elétrica ser restabelecido por volta de 08h de hoje (03), já que ainda perto do anoitecer vários bairros da Capital já não tinham mais luz. 

É o que revela a moradora do Jardim Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado nos fundos do bairro Rita Vieira, bem próximo do Itamaracá, que ficou sem luz desde às 18h de ontem (03).

"Ontem cheguei em casa 18h já não tinha energia. A Energisa apenas me disse que as equipes já estão na rua, mas não é na minha", revelou com tristeza  Stephanie Ribas. 

Após reparos, a energia voltou apenas hoje (03), por volta das 10h30.

Reflexos e estragos

Na manhã desta segunda-feira (03) a concessionária Energisa emitiu um boletim avisando que até às 09h de hoje o fornecimento de energia já havia sido restabelecido para 80% dos clientes. 

Conforme a Energisa em nota, como alguns locais registraram inclusive queda de granizo neste final de semana, a severidade climática foi responsável por provocar danos na rede elétrica que resultaram na interrupção parcial para alguns bairros, mas que imediatamente as equipes foram acionadas e seguem nas ruas nesta segunda-feira.  

Na Rua Filomena Segundo Nascimento, que fica na região do Jardim Monumento, por exemplo, cerca de três postes de energia foram arrancados e um quarto ficou entortado, com um desses equipamentos inclusive atingindo o muro de uma residência local.

Filha da proprietária, Kamila Camargo conversou com a equipe do Correio do Estado na manhã de hoje (03) e disse que, apesar de relatar o problema à concessionária ainda ontem (02), a primeira equipe da Energisa só apareceu nesta segunda-feira e num primeiro momento ainda não foi para resolver o problema. 

"Chegaram aqui agora, só vieram olhar e foram embora, e eles não deram previsão de quando que vai voltar. Disse que tem urgência mas que não sabe quanto tempo vai levar", explicou. 

Segundo Kamila, ela relatou no domingo que o poste havia caído dentro da casa de sua mãe, retornando a solicitação à concessionária por volta de 07h30 de hoje (03), mas sem que o problema fosse, de fato, resolvido, apenas com equipes fotografando a situação. 

"Falaram que tem que esperar a equipe vir para poder retirar, foi isso. Acho que minha mãe vai gastar uns R$10 mil para arrumar, porque foi a parede inteira, o que comprometeu também o portão que não quer mais abrir porque comprometeu a coluna e só não caiu no carro porque o outro pilar ali é de ferro. E o poste é uma porcaria, porque caiu bem na raiz, é como se alguém tivesse batido na ponta dele", diz. 

Também na região do Shopping Norte Sul Plaza a chuva e ventos foram suficientemente fortes para arrancar árvores do chão, como no caso da espécime que estava plantada do lado de dentro mas caiu sobre o muro do local, bloqueando inclusive parte da rua lateral, que foi liberada por volta de 09h40 desta segunda-feira. 

A Energisa afirma que suas equipes seguem trabalhando de forma ininterrupta para atender todas as ocorrências e, caso os clientes precisem, os contatos podem ser feitos através do Aplicativo Energisa On, disponível para iPhone e Aparelhos Android; no site energisa.com.br; WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no telefone 0800 722 7272. 

Chuva em números

Com Campo Grande sendo destaque entre as chuvas que atingiram também várias cidades do centro-sul de MS, o domingo já amanheceu chuvoso em algumas partes do Estado, como os 21,4 milímetros anotados em Dourados até antes das nove horas da manhã de domingo, dia em pontos da Capital chegaram perto de anotar 37 mm.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, até antes do fim da tarde de domingo municípios como Amambai já haviam anotado 35,8 milímetros de chuva, enquanto Dourados já acumulava 31,4mm de chuva e ventos que chegavam a 50 km/h. 

Na Capital, alguns locais registraram um volume menor de chuva, como observado no Jardim Panamá (4,0 mm); no Santa Luzia (11,6 mm) e na Vila Progresso (14,22 mm). 

Entretanto, segundo informações do meteorologista, a região do Shopping Campo Grande e Carandá Bosque acabou concentrando um acumulado muito maior que as demais réguas na Capital, já que esse ponto em questão chegou a anotar 36,8mm até às 22h de ontem. 

Tudo isso elevou a média de chuva da Capital para 23,4mm, pouco mais do que Bandeirantes e pelo menos 11 milímetros de chuva abaixo dos 34,4 que caíram sobre Ribas do Rio Pardo ontem (02). 

 

Assine o Correio do Estado

SEGURANÇA PÚBLICA

Bolívia vira destino de traficantes foragidos e PF cria comissão na fronteira

Casos como o de Fábio Corrêa da Costa, Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, e Gerson Palermo são exemplos disso

03/11/2025 09h00

Compartilhar
Corumbá faz fronteira seca com a Bolívia, o que tem facilitado que procurados da Justiça aqui consigam fugir para o País vizinho

Corumbá faz fronteira seca com a Bolívia, o que tem facilitado que procurados da Justiça aqui consigam fugir para o País vizinho Rodolfo César

Continue Lendo...

A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul confirmou que conduz uma ação integrada para aumentar o monitoramento da fronteira com a Bolívia, para impedir a fuga de criminosos brasileiros ligados a facções, além de tentar asfixiar o tráfico de drogas e de armas. O país vizinho tem se tornado o destino de procurados da Justiça.

O crime transfronteiriço e as conexões que as organizações criminosas têm consolidado dentro e fora do Brasil, em um modelo de relação comercial para garantir altos lucros, estão exigindo que as forças de segurança tenham que atuar além das estruturas corporativas.

Para garantir a integração real de forças de segurança do Brasil e da Bolívia, no mês passado, houve o intercâmbio de policiais do país vizinho em Campo Grande. Equipes ficaram na Superintendência da PF.

Essa operação, conduzida após autorização burocrática do primeiro escalão dos governos brasileiro e boliviano, envolveu compartilhamento de banco de dados de criminosos que têm atuação forte no furto e roubo de veículos que atravessam a fronteira.

Uma outra etapa já definida para acontecer, que acaba sendo catalisada para mirar resultados o quanto antes após a megaoperação contra a organização criminosa Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, envolve ter a presença contínua de policiais bolivianos instalados de forma definitiva em território brasileiro. 

A definição dessa estratégia no setor de inteligência foi acertada para acontecer em Corumbá.

Esses policiais do país vizinho serão mantidos no Brasil a partir de recursos da própria Polícia Federal (PF) para garantir que as investigações bipartite tenham maior potencial de resultado para identificar criminosos ligados a quadrilhas, tanto que atuam de forma regional, como nacional.

O superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, Carlos Henrique Cotta Dangelo, reconheceu que o combate mais efetivo ao crime organizado só poderá obter melhores resultados se houver ações conjuntas.

“Os criminosos não respeitam limites de município, de estado e de países. O caminho único, e que prega o Ministério da Justiça, é integração. Em setembro houve uma operação conjunta com a vinda de policiais bolivianos para compartilhamento de banco de dados. Está sendo ampliada essa diretriz e policiais bolivianos vão ser trazidos para Corumbá, com custeio da PF, para haver troca de dados de inteligência”, afirmou Dangelo.

A rota de fuga de criminosos brasileiros para os países vizinhos é um tema central que está sendo tratado entre as forças de segurança das três nações de forma a tentar mitigar os acessos facilitados.

“Nós temos plena consciência da complexidade da situação. Aqui em Mato Grosso do Sul, temos a fronteira com o Paraguai e a Bolívia. São países irmãos, mas que trazem uma série de problemas” pontuou o superintendente da PF.

“A Bolívia é o terceiro maior produtor de cocaína do mundo, já o Paraguai é o maior produtor de maconha do mundo. Ainda temos a questão do tráfico de armas e o contrabando também”, completou.

Atualmente, a PF já conta com investigação contínua na Bolívia. Há atuação direta em La Paz e também em Santa Cruz de la Sierra, tanto para apurações contra criminosos, como atuação burocrática para aproximar autoridades de ambos os países.

Mesmo com a troca de governo boliviano, que passou por eleições nacionais em outubro, já existe um trabalho para continuidade das ações com a equipe do novo presidente Rodrigo Paz Pereira.

REFÚGIO E OPERAÇÕES

Só este ano, a polícia da Bolívia conseguiu identificar e prender diferentes procurados pela Justiça que têm ligações com organizações criminosas e que estavam escondidos no país vizinho.

Fábio Corrêa da Costa foi o último a ser preso e extraditado, em outubro. Conforme investigações no Brasil, ele contribuiu para distribuir armas para criminosos no Rio de Janeiro e em estados do Nordeste importadas de Miami (EUA), que chegavam na Bolívia e depois entravam ilegalmente por Corumbá, além do tráfico de drogas com ramificações em sete cidades do Estado e conexão também com o Paraguai.

Quem também foi preso em etapas dessa operação bipartite é Lenil Pretti Justiniano (apontado como narcotraficante); e Juliano Biron (investigado como chefe de organização criminosa no Rio Grande do Sul).

Outro caso envolve Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apontado como liderança no Primeiro Comando da Capital (PCC) e que tem condenação de 12 anos de prisão por organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.

Ele vivia em Santa Cruz de la Sierra como foragido e usava documentação falsa. Desde 2020, era procurado e acabou localizado e preso em maio deste ano.

Outros criminosos que estão foragidos entram na lista desse trabalho conjunto entre autoridades. Um deles é Gerson Palermo, condenado a 126 anos de prisão por diferentes crimes. Desde 2020, depois de uma falha no Judiciário, Gerson conseguiu fugir ao ter decretada prisão domiciliar.

No mês passado, o nome dele voltou a aparecer por conta do sequestro de sua filha, que ocorreu em Campo Grande. As investigações apontam para Gerson como mandante desse crime.

NOVO COMANDO

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá passa a ter um novo chefe este mês. O delegado Alexsandro Pereira de Carvalho já tem atuação contra o crime organizado e atuou com a polícia do Paraguai, quando esteve na delegacia em Ponta Porã. Por conta desse histórico, ele está incumbido de consolidar investigações bipartite com a Bolívia.

“A nossa missão conta com a integração de todas as forças de segurança, com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Há desafios, mas com essa integração podemos superar. Já estou tabulando os contatos para oficializar, no futuro, um acordo de cooperação para troca de informações em comando bipartite com as forças de segurança da Bolívia”, explicou Alexsandro.

Ele vai substituir o delegado Bernardo Marques Pacheco, que teve atuação destacada contra o tráfico de pessoas, crimes ambientais e recebeu condecoração no dia 31 de outubro. Bernardo vai assumir novo posto na PF em Campo Grande.

*SAIBA

A Polícia Federal em Mato Grosso do Sul articula com o setor político municipal, estadual e federal para conseguir ampliar as ações de combate ao crime organizado na fronteira com a Bolívia.

A força de segurança tenta direcionar entre R$ 28 milhões e R$ 30 milhões de emendas para conseguir construir uma nova sede da Delegacia da PF em Corumbá.

Articulação para tratar desses recursos tem novo capítulo hoje, com previsão de reunião de setores políticos. Essa informação foi repassada à direção da PF em Mato Grosso do Sul.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 2 dias

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)

5

STF desengaveta ação contra ex-servidores investigados na Operação Lama Asfástica
Cidades

/ 2 dias

STF desengaveta ação contra ex-servidores investigados na Operação Lama Asfástica

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público