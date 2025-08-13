Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAPITAL

Mesmo com ação para anulação, multas seguem sendo cadastradas em Campo Grande

Ex-prefeito pede  a devolução de todo o dinheiro, cancelamento dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos multados e diz que caso trata-se de "improbidade administrativa"

Leo Ribeiro e Taynara Menezes

Leo Ribeiro e Taynara Menezes

13/08/2025 - 11h12
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com o contrato vencido de radares vencido desde 05 de stembro de 2024, e com alguns parlamentares campo-grandenses movendo ações para a anulação de infrações, as tradicionais multas seguem sendo cadastradas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (13).     

Vale lembrar que recentemente o vereador Marquinhos Trad (PDT) moveu ação, como bem acompanhou o Correio do Estado, para tentar anular aproximadamente 320 mil multas de trânsito que foram aplicadas na Cidade Morena nos últimos 11 meses. 

Segundo o ex-prefeito, que pede  a devolução de todo o dinheiro, cancelamento dos pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos multados e que as empresas donas dos radares devolvam mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos, o caso trata-se de "improbidade administrativa". 

"Isso é crime. É crime, enriquecimento ilícito. E a prefeitura tem que devolver esses mais de R$ 33 milhões, que não são dela. Só a empresa recebeu quase R$ 6 milhões por reconhecimento de prestação de serviço. Isso não existe", disse Marcos Marcello Trad na Casa de Leis de Campo Grande. 

Relembre

Sendo que a vigência do contrato de radares expirou ainda na data de 05 de setembro - como abordado pelo Correio do Estado, cerca de um mês depois os tradicionais suplementos da Agetran seguiram sendo publicados com a relação de veículos multados no período. 

Em proporção, somente um desses suplementos apresentava mais de 7,3 mil infrações registradas, com veículos multados até mais de uma vez em período posterior ao vencimento do contrato, como identificado nos documentos do Diogrande de 26 de setembro de e 03 de outubro de 2024, por exemplo. 

Desde a celebração do contrato inicial, ainda em 31 de agosto de 2018, o acordo entre a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e o Consórcio Cidade Morena já anotou sete aditivos totais, que sozinhos somam R$ 54.820.284,75. 

Análise sobre os dados de arrecadação da Agetran mostram que, sem radares e lombadas - e suas respectivas multas - a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês. 

  • Dos serviços prestados pelo Consórcio estão a gestão: 
  • Dos registradores de infrações, com registro de imagens automático e sensores não intrusivos;
  • Radares estáticos portáteis;
  • Câmeras de videomonitoramento e até
  • Talonários eletrônicos de infração.

 

Assine o Correio do Estado

FIM DA FRAUDE

Até agora, INSS devolveu dinheiro a mais de 24 mil beneficiários em MS

Juntos, os aposentados e pensionistas que foram alvo de descontos indevidos receberam R$ 16,7 milhões

13/08/2025 12h46

Compartilhar
Prazo para pedir o ressarcimento acaba no final de novembro e devolução do dinheiro deve ser feita até o fim de 2025

Prazo para pedir o ressarcimento acaba no final de novembro e devolução do dinheiro deve ser feita até o fim de 2025

Continue Lendo...

Desde o dia 24 de julho, 24.030 aposentados e pensionistas de Mato Grosso do Sul que foram vítimas de descontos indevidos em benefícios do INSS já receberam o ressarcimento por parte do Governo Federal. 

Os valores são pagos de forma integral, com correção pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde o segurado recebe o benefício. Até 11 de agosto, o Governo Federal já liberou mais de R$ 1 bilhão a 1,6 milhão de aposentados e pensionistas em ressarcimentos em todo o Brasil.

Os pagamentos em Mato Grosso do Sul já superam R$ 16,6 milhões. Os aposentados e pensionistas que receberam a reparação correspondem a 63,6% do total de 37,7 mil pessoas vítimas de descontos indevidos que estão aptas a receber os valores de volta no estado. O total estimado para ressarcir todos os prejudicados é de R$ 25,7 milhões.

"O governo que investigou a fraude ao INSS está devolvendo devidamente o dinheiro que foi roubado dos aposentados e pensionistas e não vai deixar ninguém no prejuízo", ressaltou o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz.

O Mato Grosso do Sul está em décimo nono lugar no volume de pessoas que já foram contempladas com as devoluções, previstas para o final de dezembro deste ano

O prazo para aderir ao acordo que permite o ressarcimento de descontos indevidos no INSS é até 14 de novembro de 2025. Esse acordo não exige ação judicial e serve para beneficiários que sofreram cobranças indevidas em seus benefícios entre março de 2020 e março de 2025.

As contestações podem ser feitas pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou presencialmente 
 

Prazo para pedir o ressarcimento acaba no final de novembro e devolução do dinheiro deve ser feita até o fim de 2025FONTE: INSS

DECISÃO

Conselheiro Ronaldo Chadid é mantido afastado do do TCE-MS por mais um ano

A decisão foi do do ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça - (STJ), e passa a contar a partir desta quarta-feira (13)

13/08/2025 12h00

Compartilhar
Conselheiro do TCE-MS, Ronaldo Chadid está afastado desde 2022

Conselheiro do TCE-MS, Ronaldo Chadid está afastado desde 2022 Foto: Arquivo

Continue Lendo...

Nesta quarta-feira (13), foi publicada a decisão que mantém o conselheiro Ronaldo Chadid do Tribunal de Contas do Estado - (TCE-MS) afastado do órgão por mais um ano. A decisão foi assinada e publicada pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça - (STJ).

Chadid está afastado da função de conselheiro do TCE-MS desde o dia 8 de dezembro de 2022, quando a Polícia Federal (PF) e a Controladoria Geral da União (CGU) deflagraram a “Operação Terceirização de Ouro” para desarticular organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos identificados nas operações “Lama Asfáltica” e “Mineração de Ouro”.

O MPF denunciou Ronaldo Chadid e Thaís Xavier por lavagem de R$ 1,6 milhão, montante resultante da apreensão de R$ 890 mil em dinheiro na casa do conselheiro e de R$ 730 mil em espécie na casa da chefe de gabinete dele.

A PF ligou o dinheiro à suposta propina que Chadid teria recebido de uma empresa de coleta de lixo para o julgamento de uma demanda que poderia encerrar o contrato do empreendimento com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, sendo que a empresa citada com envolvimento no esquema negou tudo.

No entanto, o conselheiro e sua chefe de gabinete não conseguiram comprovar a origem da vultosa quantia e nem demonstrar os gastos excessivos com pagamentos em dinheiro vivo feitos em Campo Grande. 
Diante disso, o MPF baseou a denúncia como sendo um desdobramento da “Operação Mineração de Ouro”, que apura supostos esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro dentro do TCE-MS.

A Corte de Contas entrou na mira durante a “Operação Lama Asfáltica”, que apontou o favorecimento de empresas em contratos fraudulentos. Na última sessão onde o caso foi analisado, a defesa de Ronaldo Chadid disse que a denúncia se baseia apenas em suposições e não apresenta provas do pagamento de vantagens ilícitas e de suposta lavagem de dinheiro, enquanto a representante de Thaís Xavier alegou inocência da cliente e que ela não sabia da existência do dinheiro.

Porém, antes de proferir o voto, o ministro Francisco Falcão citou várias vezes as compras que teriam sido feitas pelo conselheiro em dinheiro vivo para justificar o recebimento da denúncia. Ele disse que Chadid adquiriu um terreno no condomínio de luxo Terras do Golfe, em Campo Grande, no valor de R$ 230 mil, um veículo Mini Cooper, avaliado em mais de R$ 308 mil e um pagamento superior a R$ 80 mil para reforma de apartamento, além das compras de eletrodomésticos e celulares.

“A denúncia atende aos requisitos legais exigidos e descreve crimes antecedentes. Ampla defesa assegurada. Existência de elementos indiciários suficientes ao recebimento da inicial acusatória, aditamento da denúncia, possibilidade de manutenção das cautelares impostas e aqui eu estou recebendo a denúncia”, votou Francisco Falcão, que foi acompanhado pela ministra Nancy Andrighi.

Cabe ressaltar que, desde o dia 8 de dezembro de 2022, os conselheiros Iran Coelho, Ronaldo Chadid e Waldir Neves estão afastados das suas funções na Corte de Contas por suspeita de corrupção

Waldir Neves voltou

No dia 14 de maio de 2025, o conselheiro Waldir Neves foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a reocupar seu cargo.

Sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que havia afastado o conselheiro, demorou demais para julgar o caso, o ministro do STF determinou ainda a retirada da tornozeleira eletrônica. Porém, duas semanas após o afastamento ele já havia se livrado do monitoramento, pois fazia tratamento contra câncer de próstata.

Os advogados de Waldir Neves alegaram que as medidas se prolongaram por tempo excessivo sem que houvesse julgamento da denúncia, apresentada ainda em março de 2023.

No pedido de retorno ao cargo foi apontada violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do direito a julgamento em prazo razoável e da revisão periódica das cautelares.

Na decisão, Moraes reconheceu que, embora os crimes imputados sejam complexos, não há previsão de julgamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República há mais de dois anos. 

Além disso, afirmou que não há indícios recentes de reiteração criminosa e que o retorno de Waldir  Neves ao cargo não representa risco à investigação. 

*Colaborou Daniel Pedra

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande
JARDIM BATISTÃO

/ 1 dia

Jovem é estuprada ao sair da academia em Campo Grande

2

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS
RASTRO CIRÚRGICO

/ 1 dia

Secretário de saúde é afastado em operação da PF contra desvio de recursos do SUS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1101, terça-feira (12/08)

4

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande
câmara municipal

/ 23 horas

Vereadores rejeitam moção de apoio a Eduardo Bolsonaro em Campo Grande

5

Mau cheiro pode levar fábrica da JBS ao Indubrasil
Alternativa

/ 21 horas

Mau cheiro pode levar fábrica da JBS ao Indubrasil

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As Trump-tarifas e os efeitos na economia de Campo Grande
Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: previdência privada ou INSS?
Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Busca e apreensão de veículos
Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual
Exclusivo para Assinantes

/ 05/08/2025

Alternativa ao dólar: uma ideia longe da prioridade atual