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Mesmo com segurança estagnada, índice de criminalidade cai em MS

Sem apresentar grandes evoluções, índices de roubo e furto caíram até 68% de 2023 a 2026

Karina Varjão

Karina Varjão

22/05/2026 - 16h00
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Os índices de criminalidade em diferentes modalidades como homicídio, roubo, furto e latrocínio apresentaram redução na comparação nos meses de janeiro a abril dos últimos quatro meses em Mato Grosso do Sul mesmo com uma evolução na segurança pública estagnada neste período. 

Dados divulgados nesta sexta-feira (22) pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaia Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) indicaram uma queda expressiva nos índices e um aumento na apreensão de drogas, o que coloca o Estado como um dos mais seguros do Brasil. 

"Em Mato Grosso do Sul nós conseguimos os melhores resultados desde 2019. São reduções dos índices de criminalidade, principalmente nos crimes contra a vida e contra o patrimônio. Temos queda nos crimes de roubos no comércio, em vias públicas, assim como de furtos", afirmou o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

De acordo com a Sejusp, houve uma queda de 57,54% nos roubos em vias públicas entre os quatro primeiros meses de 2023 a 2026. Isto é, foram 1.230 casos registrados em 2023 contra apenas 554 neste ano do assalto com violência. 

No caso de roubos no comércio, a redução foi de 68,17%, sendo 77 casos registrados em 2023 e 26 no mesmo período de 2026. 

Roubos em residência caíram 31,66% e de veículos reduziram 43,40%. 

Com relação aos furtos, quando não há violência ou ameaça direta, houve uma queda de 23,90%, com 12.873 casos de janeiro a abril de 2023 e 10.392 em 2026. 

Nos crimes de latrocínio, quando o roubo resulta em morte, foram quatro casos em 2023 e nenhum neste ano. Homicídios dolosos, quando há intenção de matar, tiveram redução de 8,98% com 145 casos em 2023 contra 140 em 2026. 

Apreensão de drogas

No combate ao crime organizado, o índice também foi positivo no Estado. A apreensão de drogas, principalmente na região de fronteira apresentou aumento de quase 100% na comparação entre janeiro e abril de 2023 e 2026. 

Há quatro anos, foram apreendidos 81.079,85 quilos de entorpecentes apreendidos. Neste ano, já foram 161.757,82 quilos, um aumento de 99,50%. 

"São resultados que vão muito além das nossas fronteiras e das nossas divisas, porque se nós estamos no Estado que mais aprende drogas no país, nós estamos produzindo resultados para todo o Brasil", afirmou o secretário estadual de Segurança.

Investimentos

Segundo a Sejusp, foram investidos R$ 232,9 milhões para a aquisição de mais de 25 mil equipamentos e veículos desde o ano de 2023. Entre eles, foram 2.383 aparelhos de comunicação, 1.198 equipamentos de áudio e vídeo, 467 veículos de tração mecânica, 806 equipamentos de proteção de segurança e socorro, 110 aeronaves e 165 máquinas e equipamentos rodoviários. 

Também foram adquiridos 7.838 armamentos, 19 veículos diversos, 13 embarcações, 225 equipamentos de mergulho e salvamento, 7.744 mobiliários e mais 525 novas viaturas devem chegar ainda neste ano, frutos de mais de R$ 170 milhões de investimentos. 

Estagnação

Mesmo com os avanços apontados pela Sejusp, Mato Grosso do Sul apresenta uma das piores evoluções quando comparado com outros estados no Ranking de Competitividade dos Estados realizado pelo Centro de Liderança Pública. 

Durante os anos de 2023 a 2025, o Estado ficou estagnado na evolução da Segurança Pública, mantendo uma posição intermediária ao longo do período. 

Em 2023, Mato Grosso do Sul ficou na 15ª posição, com 57,84 pontos, à frente de Goiás (17º) e do Rio de Janeiro (18º). No ano seguinte, em 2024, o Estado subiu uma posição, mas marcou menos pontos, com 55,71. Em 2025, MS voltou a figurar na 15ª colocação, desta vez com 55,64 pontos.

A pontuação nos indicadores de segurança pública analisa 10 tópicos: Atuação do Sistema de Justiça Criminal; Deficit de Vagas; Morbidade Hospitalar por Acidente de Trânsito; Mortalidade no Trânsito; Mortes a Esclarecer; Presos sem Condenação; Qualidade da Informação de Criminalidade; Segurança Patrimonial; Segurança Pessoal; e Violência Sexual.

Com isso, o Estado foi a sétima unidade federativa que menos apresentou evolução positiva nestes três anos, com nota média de variação de 58,01.

"Os dados indicam que o Estado enfrenta o desafio de acelerar o ritmo de evolução das políticas públicas da área. Em rankings de crescimento, não basta apenas manter estabilidade: os estados que conseguem avançar mais rapidamente em indicadores estratégicos acabam ganhando posições", afirmou o analista de relações governamentais e competitividade do CLP, Wesley Henrique Barcelos.

Ainda segundo o especialista, o resultado do Estado pode ser interpretado como um indício de que Mato Grosso do Sul tem uma base razoavelmente sólida em segurança pública, mas ainda "precisa ampliar sua capacidade de evolução em áreas específicas para melhorar seu posicionamento competitivo no cenário nacional".

Atenção

Ponte na MS-345 em direção a Bonito será interditada neste sábado

O acesso na Estrada do 21 com destino a Bonito ficará fechado das 6h ao meio dia para obra estrutural

22/05/2026 17h00

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Estrada do 21, no município Águas do Miranda

Estrada do 21, no município Águas do Miranda Divulgação/Arquivo Governo de MS

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A ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345 ficará totalmente interditada durante a manhã deste sábado (23), das 6h às 14h.

A interdição será para a realização de mais uma etapa da obra de recuperação da estrutura. Assim, quem segue pela Estrada do 21 em direção a Bonito ou circula pelo distrito de Águas do Miranda deve programar a viagem e rotas alternativas no período. 

Após às 14h, a ponte será liberada para o tráfego mas com restrições que já aconteciam normalmente, como a operação do tráfego no sistema pare e siga, a circulação em meia pista e a ponte limitada apenas a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com peso máximo de 10 toneladas, atravessando um veículo por vez. 

Esta etapa da reforma da estrutura consiste na substituição de neoprene na ponte, uma substância emborrachada capaz de aguentar grandes pesos e que é colocada em pontos estratégicos na junção de diferentes partes. Nessa estrutura, a borracha será colocada na cortina, a parte lateral. 

De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), "a medida é indispensável para garantir a plena restauração da estrutura e permitir o avanço seguro de uma intervenção planejada com rigorosos critérios técnicos". 

Recuperação da ponte

A obra de recuperação estrutural da ponte de concreto sobre o Rio Miranda, no distrito de Águas do Miranda entre os municípios de Anastácio e Bonito, foram iniciados pelo Governo do Estado e executada pela Agência Estadual de Gestão de Epreendimentos (Agesul). 

Ao todo, a obra tem um investimento de R$ 3,3 milhões e inclui  o recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequação técnicas para melhorar a estabilidade da ponte, que foi construída pelo Exército Brasileiro em 1967, antes da rodovia ser pavimentada. 

“É uma recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos. Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região”, afirmou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, que ressaltou que a obra foi pensada para recuperar completamente a estrutura e adequá-la à demanda regional. 

Lar Legal

Após décadas, famílias recebem escrituras definitivas de imóveis em MS

Programa Lar Legal entrega matrículas de imóveis a 92 famílias e garante segurança jurídica a moradores que aguardavam regularização há até 40 anos

22/05/2026 16h52

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Foto: Divulgação

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Após anos de espera e insegurança sobre a posse de suas casas, 92 famílias de Ponta Porã receberam, nesta sexta-feira (22), as matrículas definitivas de seus imóveis por meio do Programa Lar Legal, iniciativa desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em parceria com a prefeitura do município.

A solenidade foi realizada no auditório da Prefeitura de Ponta Porã e reuniu moradores dos bairros Ipê II, Ipê III e São Rafael. O momento foi marcado por emoção, lágrimas e relatos de famílias que aguardavam há décadas pela regularização das moradias construídas ao longo da vida.

Com a entrega dos documentos, os imóveis passam oficialmente a pertencer aos moradores, garantindo segurança jurídica, valorização patrimonial e o direito de transferência aos herdeiros.

Participaram da cerimônia o desembargador e coordenador do Programa Lar Legal, Luiz Tadeu Barbosa Silva; o juiz responsável pelo programa e titular da 5ª Vara Cível e Regional de Falências e Recuperações de Dourados, Cesar de Souza Lima; e o prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, além de autoridades municipais e representantes comunitários.

Durante a solenidade, o desembargador Luiz Tadeu destacou o alcance social do programa e afirmou que Ponta Porã se tornou referência no processo de regularização fundiária no Estado.

“Aqui foi o oposto. Encontramos um campo fértil para desenvolver esse trabalho, a vontade do prefeito e da equipe em não apenas manter, mas ampliar esse programa eminentemente social. Quem faz isso, faz por amor”, declarou.

O juiz Cesar de Souza Lima ressaltou que a união entre Judiciário, prefeitura e cartórios foi fundamental para viabilizar a regularização dos imóveis. Segundo ele, muitas famílias aguardavam há décadas pela documentação definitiva.

“É a primeira vez que entregamos esses títulos aqui em Ponta Porã. Isso é quase como uma ação de usucapião, mas sem toda a burocracia que normalmente exige anos de processo. Muitas pessoas moram nesses imóveis há 40, 30 ou 20 anos. Construíram ali suas vidas, criaram seus filhos. E hoje conseguem finalmente essa segurança jurídica”, afirmou.

O magistrado também destacou o impacto humano da iniciativa. “Não são apenas lotes regularizados, são vidas dos senhores e das senhoras. É um trabalho pelo qual temos verdadeira paixão”, completou.

O prefeito Eduardo Campos afirmou que a entrega dos títulos representa dignidade e tranquilidade para as famílias beneficiadas.

“Hoje me emocionei com a história de vocês, vendo famílias que aguardavam há 20, 30, 40 anos essa segurança jurídica e essa dignidade de ter seu imóvel regularizado. Isso só foi possível pela união entre prefeitura, Câmara de Vereadores e Tribunal de Justiça”, declarou.

Emoção

O momento mais emocionante da cerimônia foi protagonizado pela moradora Maria Olga Riquelma Morenga, de 64 anos. Com lágrimas nos olhos e segurando a matrícula definitiva da residência onde vive há quatro décadas, ela relembrou os anos de espera até a regularização do imóvel.

“Eu fiquei esperando em Deus que um dia receberia essa bênção que hoje estamos recebendo”, afirmou.

Moradora da casa há 40 anos, Maria Olga contou que viveu por décadas sem a garantia definitiva da propriedade.

“A sensação era de sempre estar na incerteza, mas com esperança. Hoje eu não consigo descrever essa emoção. É maravilhoso receber isso e poder deixar para os meus filhos e para minha família”, disse emocionada.

Ela também agradeceu às equipes envolvidas no processo de regularização.

“Gostaria de agradecer ao Tribunal de Justiça e a essa equipe maravilhosa que trouxe essa bênção tão grande para nós. Quando eles fizeram a visita, eu pensei: será que agora vai? E eu dizia para minha irmã que acreditava que dessa vez seria verdade. Hoje estou aqui muito feliz e agradecida a todos que se empenharam em nos dar essa conquista”, concluiu.

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